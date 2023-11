Rektor UP: Bangun Generasi Berjiwa Pancasila untuk Indonesia Emas 2045

REKTOR Universitas Pancasila (UP) Prof Dr Edie Toet Hendratno menyatakan ke depannya semua institusi pendidikan harus dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) potensial berjiwa Pancasila sebagai pengungkit pencapaian Indonesia Emas 2045. "Universitas Pancasila selalu memastikan terbentuknya kompetensi dasar mahasiswa dalam bidang kewirausahaan, penguasaan bahasa asing, serta berkembangnya keterampilan yang sesuai dengan keilmuan masing-masing," kata Edie Toet Hendratno dalam sambutan wisuda UP, di Jakarta, Kamis (9/11). Baca juga: UPI Gelar Wisuda Inabsentia untuk Kali Pertama Rektor menyebutkan wisuda kali ini meluluskan 1.606 wisudawan dan wisudawati, terdiri dari 146 lulusan program diploma, 1.143 lulusan program sarjana, 110 lulusan program profesi, 189 lulusan program magister, dan 18 lulusan program doktoral. Rektor juga berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah aktif menyumbangkan berbagai prestasi baik internasional maupun nasional, di antaranya adalah 5 emas dan 3 perak oleh mahasiswa Fakultas Farmasi pada World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2023-Indonesia Young Scientist Association (IYSA). Selain itu. Kejuaraan Olimpiade Nasional Puskanas.id yakni mahasiswa UP mendapatkan medali emas, serta meraih 5 medali emas, 7 medali perak, dan 3 medali perunggu pada KONI Cup Indonesia Taekwondo Series-Kyorugi Poomsai 2022, dan masih banyak lainnya. Baca juga: Sekolah Kewirausahaan Gratis SKBAC Pondok Aren Gelar Wisuda Angkatan 26 Dalam orasi ilmiah, wisuda UP kali ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof Dr Mohammad Mahfud MD yang berbicara mengenai pentingnya penegakan hukum dan keadilan dalam membangun negara. Rektor berharap bahwa kehadiran Mahfud MD dapat memotivasi para alumni dalam bekerja di tengah-tengah masyarakat untuk selalu mengedepankan sikap jujur dan berani serta memiliki karakter nilai-nilai Pancasila. “Apalagi saat ini Universitas Pancasila meraih Akreditasi Unggul, yang merupakan nilai tertinggi yang diberikan kepada universitas, dan baru sekitar 1,08% perguruan tinggi dari 4.524 perguruan tinggi di Indonesia yang memperoleh akreditasi ini, sehingga alumninya juga perlu mencerminkan perilaku unggul. Perilaku unggul ini juga dicontohkan para dosen di Universitas Pancasila," jelasnya. Pada beberapa tahun belakangan ini, Universitas Pancasila aktif melahirkan para guru besar dalam berbagai bidang ilmu. Pada 2022 misalnya, UP mendapatkan penghargaan dari LLDIKTI Wilayah III sebagai universitas yang mengukuhkan guru besar terbanyak yakni 8 guru besar. Nantinya, pada 12 Desember 2023 juga akan ada empat guru besar baru yang bakal dikukuhkan yakni, Prof Dr Ismail ST MT, Prof Dr Ir Jonbi MT MSi MM, Prof Dr Deni Rahmat MSi Apt, dan Prof Dr Apt Ni Made Dwi Sandhiutami SSi MKes. "Kegigihan sebuah kualitas diri perlu kita tumbuhkan untuk menuju kesuksesan dan membantu mengatasi tantangan yang semakin kompleks," pungkas Edie Toet. (Ant/S-2)

REKTOR Universitas Pancasila (UP) Prof Dr Edie Toet Hendratno menyatakan ke depannya semua institusi pendidikan harus dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) potensial berjiwa Pancasila sebagai pengungkit pencapaian Indonesia Emas 2045.

"Universitas Pancasila selalu memastikan terbentuknya kompetensi dasar mahasiswa dalam bidang kewirausahaan, penguasaan bahasa asing, serta berkembangnya keterampilan yang sesuai dengan keilmuan masing-masing," kata Edie Toet Hendratno dalam sambutan wisuda UP, di Jakarta, Kamis (9/11).

Baca juga: UPI Gelar Wisuda Inabsentia untuk Kali Pertama

Rektor menyebutkan wisuda kali ini meluluskan 1.606 wisudawan dan wisudawati, terdiri dari 146 lulusan program diploma, 1.143 lulusan program sarjana, 110 lulusan program profesi, 189 lulusan program magister, dan 18 lulusan program doktoral.

Rektor juga berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah aktif menyumbangkan berbagai prestasi baik internasional maupun nasional, di antaranya adalah 5 emas dan 3 perak oleh mahasiswa Fakultas Farmasi pada World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2023-Indonesia Young Scientist Association (IYSA).

Selain itu. Kejuaraan Olimpiade Nasional Puskanas.id yakni mahasiswa UP mendapatkan medali emas, serta meraih 5 medali emas, 7 medali perak, dan 3 medali perunggu pada KONI Cup Indonesia Taekwondo Series-Kyorugi Poomsai 2022, dan masih banyak lainnya.

Baca juga: Sekolah Kewirausahaan Gratis SKBAC Pondok Aren Gelar Wisuda Angkatan 26

Dalam orasi ilmiah, wisuda UP kali ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof Dr Mohammad Mahfud MD yang berbicara mengenai pentingnya penegakan hukum dan keadilan dalam membangun negara.

Rektor berharap bahwa kehadiran Mahfud MD dapat memotivasi para alumni dalam bekerja di tengah-tengah masyarakat untuk selalu mengedepankan sikap jujur dan berani serta memiliki karakter nilai-nilai Pancasila.

“Apalagi saat ini Universitas Pancasila meraih Akreditasi Unggul, yang merupakan nilai tertinggi yang diberikan kepada universitas, dan baru sekitar 1,08% perguruan tinggi dari 4.524 perguruan tinggi di Indonesia yang memperoleh akreditasi ini, sehingga alumninya juga perlu mencerminkan perilaku unggul. Perilaku unggul ini juga dicontohkan para dosen di Universitas Pancasila," jelasnya.

Pada beberapa tahun belakangan ini, Universitas Pancasila aktif melahirkan para guru besar dalam berbagai bidang ilmu.

Pada 2022 misalnya, UP mendapatkan penghargaan dari LLDIKTI Wilayah III sebagai universitas yang mengukuhkan guru besar terbanyak yakni 8 guru besar.

Nantinya, pada 12 Desember 2023 juga akan ada empat guru besar baru yang bakal dikukuhkan yakni, Prof Dr Ismail ST MT, Prof Dr Ir Jonbi MT MSi MM, Prof Dr Deni Rahmat MSi Apt, dan Prof Dr Apt Ni Made Dwi Sandhiutami SSi MKes.

"Kegigihan sebuah kualitas diri perlu kita tumbuhkan untuk menuju kesuksesan dan membantu mengatasi tantangan yang semakin kompleks," pungkas Edie Toet. (Ant/S-2)