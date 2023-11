Atasi Masalah Wajah, Haju Medical Kenalkan Sylfirm X

BEKAS jerawat, melasma, dan skin barrier merupakan masalah pigmentasi yang sering ditemui di Indonesia. Permasalahan wajah tersebut bisa dituntaskan dengan rajin menggunakan skincare, berkonsultasi kepada dokter, dan juga perawatan di klinik kecantikan. Sylfirm X yang dibawa Haju Medical dari Korea Selatan menjadi salah satu perawatan untuk menuntaskan bekas jerawat, melasma, dan skin barrier. Baca juga: iLucent Aesthetic Buka Klinik di Central Park Jakarta Sylfirm X memiliki teknologi microneedling bipolar radio frequency (RF) dan menjadi the world’s first dual wave dengan pulsed wave dan continuous wave. Pulsed wave bisa mengatasi masalah pigmentasi terutama karena bekas jerawat, melasma, dan skin barrier, sedangkan continuous wave membantu untuk lifting meminimalisasi tanda penuaan. Dokter kecantikan Korea Selatan, Dr Jae Woo Park, menyampaikan Sylfirm X mengobati banyak kondisi kulit dan memiliki komplikasi rendah. Sylfirm X dapat menjadi alat atau instrumen medis yang penting di klinik kecantikan. Sementara itu, dr Samuel Hung Sum Kin M.B.B.S, PGDipClinDerm, PgDipPD, Dip Med MScPD dari Hongkong mengatakan Sylfirm X cukup unik dibandingkan dengan RFM (radio frequency microneedling) lainnya yang dapat mengobati berbagai kondisi kulit. Baca juga: Buka Cabang Baru, QuickGlam Clinic Luncurkan Perawatan dan Produk Baru “Tidak hanya mengencangkan dan mengatasi bekas luka tetapi juga aman dan efektif mengatasi berbagai kondisi kulit dengan waktu pemulihan yang sangat singkat,” paparnya. Sylfirm X sudah digunakan di lebih dari 30 kota di Indonesia dan lebih dari 8.000 perawatan sudah dilakukan sejak 2021. Di usianya yang kedua tahun masuk Indonesia, Haju Medical baru-baru ini mengajak user Sylfirm X serta dokter-dokter kecantikan lainnya merayakan perawatan Sylfirm X di Indonesia dengan membuat The 6 Stars Gallery di Park Hyatt. The 6 Stars Gallery tersebut bercerita mengenai pencapaian Sylfirm X di kancah internasional dan nasional. (RO/S-2)

BEKAS jerawat, melasma, dan skin barrier merupakan masalah pigmentasi yang sering ditemui di Indonesia.

Permasalahan wajah tersebut bisa dituntaskan dengan rajin menggunakan skincare, berkonsultasi kepada dokter, dan juga perawatan di klinik kecantikan.

Sylfirm X yang dibawa Haju Medical dari Korea Selatan menjadi salah satu perawatan untuk menuntaskan bekas jerawat, melasma, dan skin barrier.

Baca juga: iLucent Aesthetic Buka Klinik di Central Park Jakarta

Sylfirm X memiliki teknologi microneedling bipolar radio frequency (RF) dan menjadi the world’s first dual wave dengan pulsed wave dan continuous wave.

Pulsed wave bisa mengatasi masalah pigmentasi terutama karena bekas jerawat, melasma, dan skin barrier, sedangkan continuous wave membantu untuk lifting meminimalisasi tanda penuaan.

Dokter kecantikan Korea Selatan, Dr Jae Woo Park, menyampaikan Sylfirm X mengobati banyak kondisi kulit dan memiliki komplikasi rendah. Sylfirm X dapat menjadi alat atau instrumen medis yang penting di klinik kecantikan.

Sementara itu, dr Samuel Hung Sum Kin M.B.B.S, PGDipClinDerm, PgDipPD, Dip Med MScPD dari Hongkong mengatakan Sylfirm X cukup unik dibandingkan dengan RFM (radio frequency microneedling) lainnya yang dapat mengobati berbagai kondisi kulit.

Baca juga: Buka Cabang Baru, QuickGlam Clinic Luncurkan Perawatan dan Produk Baru

“Tidak hanya mengencangkan dan mengatasi bekas luka tetapi juga aman dan efektif mengatasi berbagai kondisi kulit dengan waktu pemulihan yang sangat singkat,” paparnya.

Sylfirm X sudah digunakan di lebih dari 30 kota di Indonesia dan lebih dari 8.000 perawatan sudah dilakukan sejak 2021.

Di usianya yang kedua tahun masuk Indonesia, Haju Medical baru-baru ini mengajak user Sylfirm X serta dokter-dokter kecantikan lainnya merayakan perawatan Sylfirm X di Indonesia dengan membuat The 6 Stars Gallery di Park Hyatt.

The 6 Stars Gallery tersebut bercerita mengenai pencapaian Sylfirm X di kancah internasional dan nasional. (RO/S-2)