MFWS 2024, Wadah Kolaborasi Baru Pengusaha Perempuan

MODEST Fashion & Womenpreneurship Summit (MFWS) 2024 adalah business summit yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Acara ini akan digelar pada 8-10 Februari 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa bisnis masih menjadi sektor yang didominasi oleh pria, khususnya pada posisi manajerial ke atas. Realita ini disebabkan oleh banyak faktor yang utamanya berasal dari pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar.

Fakta tersebut yang melatarbelakangi Kreasi Mode International untuk mengkampanyekan #WomenpreneurEmpowerment yang berisi gagasan tentang women entrepreneurship melalui MFWS 2024.

Acara MFWS 2024 menjadi wadah bagi para pengusaha perempuan untuk berjejaring dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnisnya masing-masing.

Talkshow Membangun Bisnis

Selain menjadi networking platform, MFWS 2024 juga akan menggelar talkshow yang membahas 3 aspek terpenting dalam upaya membangun bisnis, yaitu strategi pemasaran, strategi keuangan dan pendanaan, dan strategi penguatan sistem tenaga kerja.

Ayu May Fakih selaku Direktur Utama Kreasi Mode International menjelaskan bahwa acara ini dirancang agar dapat mewadahi pengusaha perempuan dari semua sektor.

Ayu ingin agar MFWS 2024 menjadi ruang bagi para perempuan pemilik bisnis untuk mempromosikan brand-nya serta mendapatkan strategi yang dibutuhkan sebelum masuk ke pasar global.

“Acara ini bukan hanya untuk womenpreneur di dunia fashion tapi womenpreneur in any sector. Nanti di acara Womenpreneur Summit ini para pengusaha perempuan ini akan mencoba saling berkolaborasi satu sama lain dan ber-networking,” ujarnya pada acara Launching Event Modest Fashion and Womenpreneur Summit 2023, Jakarta, baru-baru ini.

Peluang Lebih untuk Brand Modest Fashion

Kendati dirancang untuk memfasilitasi pengusaha perempuan dari seluruh sektor bisnis, MFWS 2024 menyediakan kesempatan lebih bagi para pengusaha perempuan di bidang fashion.

Pasalnya, dalam rangkaian acara MFWS 2024, akan digelar fashion show yang terbuka untuk 12 brand terpilih untuk memamerkan kreasi produk terbaiknya.

Fashion show MFWS 2024 akan diadakan pada hari pertama acara tanggal 8 Februari 2024, berbarengan dengan opening ceremony untuk menyambut dan mengapresiasi kedatangan peserta dari berbagai negara.

Pendaftaran Sudah Dibuka

MFWS 2024 terbuka secara global untuk pengusaha perempuan dari segala macam sektor bisnis. Siapapun boleh mendaftar dan mengikuti proses kurasi untuk mendapatkan akses mengikuti seluruh rangkaian acara MFWS 2024 dengan opsi untuk mengikuti salah satu talkshow bisnis.

Pendaftaran terbagi menjadi 2 opsi keikutsertaan, yaitu sebagai partisipan atau sebagai partisipan fashion show. Kedua bentuk kepesertaan tersebut memiliki benefit masing-masing, terutama pada akses untuk mengikuti fashion show di hari pertama acara.

Pendaftaran MFWS 2024 dapat dilakukan melalui website resminya di mfwsummit.com. Saat ini sedang diberlakukan promo terbatas dengan harga khusus bagi partisipan yang mendaftar lebih awal (early bird).

Tentang Kreasi Mode International

Kreasi Mode International adalah otak di balik penyelenggaraan MFWS 2024. Perusahaan ini terbentuk pada tahun 2021 berkat inisiatif Ayu May Fakih yang sudah memiliki portofolio dalam penyelenggaraan event internasional di bidang pendidikan.

Pengalaman ini kemudian ia terjemahkan untuk membentuk Kreasi Mode International, perusahaan yang lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam sektor bisnis untuk menyuburkan ekosistem women entrepreneurship.

“Fokus kami tidak hanya sekadar pada perkumpulan, namun juga membuat wadah yang mengangkat, mendidik, dan menginspirasi para perempuan dalam setiap lapisan kehidupan profesional,” demikian keterangan yang diambil dari website resmi Kreasi Mode International.

Kreasi Mode International mengajak seluruh pengusaha perempuan maupun pemimpin perempuan yang ingin membangun networking dan kolaborasi secara global.