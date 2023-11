Mister Potato Gelar Kompetisi Desain Visual Canister

PRODUSEN makanan ringan, Mister Potato meluncurkan kampanye seni pertunjukan asli Tanah Air. Bertajuk Cerita di Balik Rasa, kampanye ini mengajak generasi muda Indonesia untuk mengekspresikan kreativitas dan kemampuan bercerita mereka, khususnya di ranah desain dan komunikasi visual. Pendekatan desain dan komunikasi dipilih karena dianggap dekat dengan identitas kreatif anak muda dan juga termasuk dalam sub sektor ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kampanye Cerita di Balik Rasa dibuka dalam sebuah kompetisi desain canister Mister Potato yang dibuka bagi seluruh kalangan. Baca juga: Creative Show 2023 Tampilkan 222 Looks Karya Lulusan ESMOD Jakarta Head of Marketing Mister Potato Indonesia Leovhaty Augusta Azhari mengatakan, "Kami bangga bisa berkolaborasi dengan Kemenparekraf dalam mempromosikan seni pertunjukan asli Tanah Air. Kampanye ini kami dedikasikan kepada seluruh generasi muda dan penggemar Mister Potato yang berjiwa kreatif, penuh ide, dan peduli akan kekayaan budaya asli bangsa Indonesia," Kompetisi desain canister Mister Potato ini menantang generasi muda untuk merancang ulang kemasan dengan tema seni pertunjukan asli Indonesia. Kategori seni pertunjukan yang diminta pun dibebaskan dari berbagai sektor, mulai dari seni musik, seni tari, teater, film, komedi, dan lainnya. Baca juga: Seminar Pusaran Urban Dorong Kemajuan Bidang Seni dan Desain Kompetisi yang telah dibuka sejak September lalu telah berakhir pada 20 Oktober 2023. Dari 2.160 pendaftar dan 815 karya yang telah diterima, ada lima pemenang yang dipilih dewan juri dan diumumkan pada akhir Oktober lalu. Kelima pemenang yang terpilih mengangkat tema kesenian Indonesia yang menarik, seperti pertunjukan seni Jaran Kepang, Tanjidor Orkes Rakyat Betawi, Tari Empat Etnis Sulawesi Selatan, keindahan alam dan seni Wae Rebo-Nusa Tenggara Timur, hingga pertunjukan Rare Rumpaka di Yogyakarta. Nantinya, seluruh desain pemenang terpilih akan menjadi desain resmi di lima varian Mister Potato, yaitu BBQ, sapi panggang, seaweed, honey cheese, dan original. Selain itu, akan ada pula satu pemenang favorit yang ditentukan berdasarkan online voting. Di tahap berikutnya, para pemenang juga berhak mengikuti lokakarya kreatif. Adapun workshop ini akan diisi langsung oleh dewan juri yang terlibat dalam kompetisi, yaitu content creator-Chandra Liow; yang akan membagikan insight mengenai produksi video kreatif, dan Ketua Desainer Grafis Indonesia chapter Jakarta-Ritter Willy Putra; yang akan mengisi kelas online design, dan seniman visual populer-Muklay yang akan membagikan cara meningkatkan value UMKM melalui kekuatan desain dan kolaborasi antar pihak. Lokakarya kreatif ini juga akan dibuka untuk beberapa pekerja kreatif serta pelaku bisnis UMKM yang berminat. Harapannya, kampanye dan lokakarya ini dapat membantu para pekerja kreatif dan pelaku UMKM untuk meningkatkan skill kreatif dan branding langsung dari para ahlinya. Hingga nantinya skill yang didapatkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif dari talenta-talenta Indonesia dengan jangkauan audiens yang seluas-luasnya. (RO/Z-1)

