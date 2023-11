Kandungan Minyak Camelia Mampu Atasi Masalah Kerusakan Rambut

MEMILIKI rambut sehat dan berkilau adalah dambaan bagi setiap orang dari segala usia. Apalagi khususnya bagi wanita, rambut merupakan simbol mahkota yang menggambarkan kecantikan diri. Demi perawatan rambut yang lebih ekstra, melakukan hair treatment di salon kecantikan dapat menjadi pilihan. Namun sayangnya tidak selalu bisa dilakukan karena terhalang oleh kesibukan yang padat. Dalam memilih produk perawatan rambut perlu dilakukan dengan memahami jenis dan kebutuhan kondisi rambut. Baca juga: Acara 'Hairxhibition' Hadirkan Konsultasi dan Solusi Seputar Perawatan Rambut Apabila tidak sesuai, tentunya dapat menimbulkan masalah seperti ketombe, kulit kepala berminyak, atau rambut kering yang lebih parah. Beberapa produk perawatan rambut mengandung bahan kimia keras seperti sulfat, paraben, dan silikon yang dapat membahayakan tubuh dalam jangka panjang, karenanya penting untuk memilih produk dengan kandungan yang aman. Untuk menjawab akan kebutuhan dan kekhawatiran tersebut, Tsubaki sejak Agustus 2023 telah hadir di Indonesia dengan meluncurkan serangkaian produk perawatan rambut yang menawarkan kualitas seperti perawatan rambut di Salon Jepang. Tsubaki berfokus untuk mengurangi berbagai masalah kerusakan rambut sekaligus menutrisi rambut dari dalam dengan kandungan utama dari Camellia oil atau minyak Camelia dari Jepang. Baca juga: Jaga Rambut Tetap Sehat di Tengah Polusi Udara dan Cuaca Panas "Rangkaian produk unggulan yang dihadirkan adalah Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Shampoo, Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Conditioner, Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Mask, Tsubaki Premium Moist & Repair Shampoo, Tsubaki Premium Moist & Repair Conditioner, Tsubaki Premium Moist & Repair Treatment," jelas Brand Manager Tsubaki Indonesia, Stevie Alexandra. Stevie Alexandra mengungkapkan bahwa Tsubaki membawa kecantikan bunga Camelia sebagai filosofi dari produknya, Bunga Camelia, Rahasia Kecantikan Jepang “Bunga Camelia adalah satu bunga rahasia kecantikan Jepang yang paling terawat dan mekar dengan indah bahkan di musim dingin yang paling keras, vitalitas, dan nutrisinya," kata Stevie dalam keterangan Selasa (7/11). Secara umum masyarakat Jepang telah mempercayai kekuatan kecantikannya sejak zaman kuno untuk merawat rambut dan kulit dan mereka. Baca juga: Ingin Punya Rambut Sehat? Yuk Konsumsi Makanan Ini "Untuk itu, kami menghadirkan produk perawatan rambut unggulan dengan memaksimalkan kekuatan Camellia oil sebagai kandungan utama untuk menciptakan rambut berkualitas salon Jepang yang membuat rambut berkilau dan cerah seketika cukup dengan di rumah saja," paparnta. Tidak hanya itu, keunikan ragam khasiat dari Camellia oil ini juga diformulasi khusus untuk membantu menutrisi dan melindungi rambut dari kerusakan. Bahkan kami menawarkan produk khusus yang teruji klinis mampu mengurangi kerusakan rambut”. Camellia oil merupakan bahan alami yang kaya akan kandungan Asam Oleat (Omega 9) hingga 80%, antioksidan polifenol, vitamin A, D, C, & E (Tokoferol)., sehingga sangat baik untuk perawatan kulit dan rambut. Karena kepadatan nutrisinya, minyak ini dapat memperkuat rambut dari dalam untuk membantu mengurangi kerusakan dan meningkatkan elastisitas rambut. (RO/S-4)

MEMILIKI rambut sehat dan berkilau adalah dambaan bagi setiap orang dari segala usia. Apalagi khususnya bagi wanita, rambut merupakan simbol mahkota yang menggambarkan kecantikan diri.

Demi perawatan rambut yang lebih ekstra, melakukan hair treatment di salon kecantikan dapat menjadi pilihan. Namun sayangnya tidak selalu bisa dilakukan karena terhalang oleh kesibukan yang padat.

Dalam memilih produk perawatan rambut perlu dilakukan dengan memahami jenis dan kebutuhan kondisi rambut.

Apabila tidak sesuai, tentunya dapat menimbulkan masalah seperti ketombe, kulit kepala berminyak, atau rambut kering yang lebih parah.

Beberapa produk perawatan rambut mengandung bahan kimia keras seperti sulfat, paraben, dan silikon yang dapat membahayakan tubuh dalam jangka panjang, karenanya penting untuk memilih produk dengan kandungan yang aman.

Untuk menjawab akan kebutuhan dan kekhawatiran tersebut, Tsubaki sejak Agustus 2023 telah hadir di Indonesia dengan meluncurkan serangkaian produk perawatan rambut yang menawarkan kualitas seperti perawatan rambut di Salon Jepang.

Tsubaki berfokus untuk mengurangi berbagai masalah kerusakan rambut sekaligus menutrisi rambut dari dalam dengan kandungan utama dari Camellia oil atau minyak Camelia dari Jepang.

"Rangkaian produk unggulan yang dihadirkan adalah Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Shampoo, Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Conditioner, Tsubaki Premium Ex Intensive Repair Mask, Tsubaki Premium Moist & Repair Shampoo, Tsubaki Premium Moist & Repair Conditioner, Tsubaki Premium Moist & Repair Treatment," jelas Brand Manager Tsubaki Indonesia, Stevie Alexandra.

Stevie Alexandra mengungkapkan bahwa Tsubaki membawa kecantikan bunga Camelia sebagai filosofi dari produknya,

Bunga Camelia, Rahasia Kecantikan Jepang

“Bunga Camelia adalah satu bunga rahasia kecantikan Jepang yang paling terawat dan mekar dengan indah bahkan di musim dingin yang paling keras, vitalitas, dan nutrisinya," kata Stevie dalam keterangan Selasa (7/11).

Secara umum masyarakat Jepang telah mempercayai kekuatan kecantikannya sejak zaman kuno untuk merawat rambut dan kulit dan mereka.

"Untuk itu, kami menghadirkan produk perawatan rambut unggulan dengan memaksimalkan kekuatan Camellia oil sebagai kandungan utama untuk menciptakan rambut berkualitas salon Jepang yang membuat rambut berkilau dan cerah seketika cukup dengan di rumah saja," paparnta.

Tidak hanya itu, keunikan ragam khasiat dari Camellia oil ini juga diformulasi khusus untuk membantu menutrisi dan melindungi rambut dari kerusakan. Bahkan kami menawarkan produk khusus yang teruji klinis mampu mengurangi kerusakan rambut”.

Camellia oil merupakan bahan alami yang kaya akan kandungan Asam Oleat (Omega 9) hingga 80%, antioksidan polifenol, vitamin A, D, C, & E (Tokoferol)., sehingga sangat baik untuk perawatan kulit dan rambut.

Karena kepadatan nutrisinya, minyak ini dapat memperkuat rambut dari dalam untuk membantu mengurangi kerusakan dan meningkatkan elastisitas rambut. (RO/S-4)