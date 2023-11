6 Aplikasi Kunci Gitar Terbaik untuk Android, Nomor 5 Pakai Teknologi AI

Aplikasi kunci gitar sangat dibutuhkan untuk kamu yang ingin mempelajari dan memainkan lagu-lagu favorit dengan lebih mudah. Tak perlu bingung atau menebak-nebak chord apa yang cocok, hanya dengan menggunakan aplikasi kunci gitar, kamu bisa memainkan lagu dengan tepat. Bagi kamu yang sedang mencari aplikasi kunci gitar, berikut tersedia beberapa rekomendasi yang bisa kamu coba sebagai pengguna Android. Penasaran? Simak rekomendasi aplikasi chord gitar berikut ini. Pastikan kamu membaca artikel ini sampai habis agar kamu mengetahui keunggulannya. Baca juga: 7 Aplikasi Slow Motion untuk HP Android, Ini Keunggulan dan Cara Pakainya Rekomendasi Aplikasi Kunci Gitar 1. Guitar Tuna Rekomendasi aplikasi kunci gitar yang pertama adalah Guitar Tuna. Aplikasi ini termasuk terkenal di Google Play Store dengan lebih dari 100 juta kali unduhan. Di sini, kamu dapat mengakses banyak lagu artis top global yang sudah dilengkapi chord, tab, dan lirik. Uniknya, Guitar Tuna menyediakan tiga tipe chord, yaitu versi yang disederhanakan (simplified), original, dan tabs. Jika kamu gitaris pemula, disarankan untuk menggunakan chord yang disederhanakan. Namun, jika kamu ingin menantang dirimu sendiri, gunakanlah versi original atau tabs. Tak perlu ribet scroll layar ketika kamu sedang memainkan gitarmu. Aplikasi ini memiliki fitur smart scroll yang dapat menggulir lirik secara otomatis ketika kamu memainkan gitarmu. Selain itu, Guitar Tune juga memiliki fitur Transpose di mana kamu dapat mengubah nada atau kunci dari lagu. Masih banyak fitur unggulan lain dari Guitar Tuna, seperti kamu dapat melakukan tuning untuk 15 instrumen musik, chord library untuk belajar akord, dan masih banyak lagi. 2. Ultimate Guitar: Chords & Tabs Jika sedang mencari aplikasi kunci gitar, kamu bisa mencoba Ultimate Guitar: Chords & Tabs. Ketika kamu membuka Ultimate Guitar, kamu akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan agar aplikasi ini dapat menyesuaikan fitur-fiturnya dengan preferensimu. Melalui aplikasi ini, kamu dapat menjelajahi ratusan ribu lagu yang sudah disertai lirik, chord, dan tab gitar serta ukulele. Kamu juga dapat melakukan transpose dan autoscroll ketika kamu sedang memainkan gitarmu. Sayangnya, untuk menikmati fitur tersebut, kamu harus berlangganan terlebih dahulu. Ultimate Guitar juga ramah bagi pemain gitar kidal, di mana kamu dapat mengubah pengaturan menjadi mode kidal. Selain menyediakan lirik dan akord lagu, kamu juga dapat menggunakan fitur lain secara gratis, seperti metronome, tuner, dan chord library yang memungkinkan kamu belajar akord gitar. Aplikasi ini juga memiliki menu Shots, yang berisi video-video pendek para pengguna Ultimate Guitar. Lebih lanjut, aplikasi ini juga menyediakan kursus musik online dengan biaya Rp61 ribu per bulan. 3. Guitar chords and tabs Rekomendasi aplikasi kunci gitar yang berikutnya adalah Guitar chords and tabs. Berkat antarmukanya yang sederhana, aplikasi ini menjadi mudah digunakan. Saat kamu membuka aplikasi ini, kamu langsung dihadapkan berbagai pilihan lagu. Kamu juga bisa mencari lagu yang ingin kamu mainkan lewat menu Search. Setelah memilih lagu, kamu dapat langsung memainkan gitarmu dengan panduan lirik dan chord yang telah disediakan. Aplikasi ini juga dapat memungkinkan kamu melakukan transpose, mengubah ukuran chords, dan autoscroll secara gratis. Salah satu keunggulannya adalah aplikasi ini bisa kamu pakai secara offline, tanpa koneksi internet. Selain itu, aplikasi ini juga mampu memutar lagu yang kamu inginkan secara real-time yang memungkinkan kamu mengikuti lagu aslinya saat memainkan gitar. Namun, untuk mengakses fitur ini, kamu harus berlangganan terlebih dahulu. Dengan berlangganan, kamu juga dapat menikmati fitur lainnya seperti bebas iklan, menghentikan autoscroll saat berhenti main gitar, tema gelap, tuning, dan masih banyak lagi. 4. Chord Guitar Full Offline Pertimbangkan pula Chord Guitar Full Offline, jika kamu mencari aplikasi kunci gitar. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini dapat diakses secara offline. Dengan fitur offline ini, kamu dapat menganggap aplikasi ini sebagai buku chord gitar dalam bentuk digital. Kamu hanya perlu masuk ke aplikasi, lalu pilih lagu yang ingin kamu mainkan. Dengan aplikasi ini, kamu dapat mengakses banyak lagu mulai dari lagu-lagu zaman dahulu hingga yang terbaru dengan berbagai genre yang berbeda. Ketika kamu membuka lagu, aplikasi ini akan menampilkan lirik dan chord secara bersamaan. Kamu juga dapat mengaktifkan fitur autoscroll, transpose, dan mengubah tema secara gratis. Bahkan kamu juga bisa melakukan zoom in dan zoom out sesuai keinginanmu. 5. Chord ai Di Google Play Store, aplikasi kunci gitar Chord ai hampir memiliki rating sempurna, yaitu 4.9/5.0. Seperti namanya, aplikasi ini menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan chord pada lagu secara otomatis. Tidak seperti aplikasi yang disebutkan sebelumnya yang memiliki daftar lagu, pada aplikasi ini, kamu perlu mencari lagu yang kamu inginkan terlebih dahulu menggunakan browser bawaan untuk menemukan chord lagu. Caranya mudah. Pertama masuk ke aplikasi, kemudian pilih menu Link URL. Masukkan link lagu yang kamu inginkan, lalu klik Ok. Nantinya, AI akan mendeteksi lagu tersebut dan memberikan chord dan lirik secara instan. Kamu hanya perlu memutar lagu tersebut dan ikuti chord yang disarankan. Di sini, kamu dapat mengatur transpose dan tempo lagu sesuai keinginan. Bahkan, kamu juga dapat mengubah instrumen menjadi piano atau ukulele. Selain melalui menu Link URL, kamu juga dapat mencari lagu menggunakan menu Youtube, di mana kamu dapat mencari lagu dengan memasukkan kata kunci dalam pencarian Youtube. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan menu mikrofon untuk menemukan chord gitar dari lagu yang sedang diputar di sekitar kamu. Terakhir, kamu dapat menggunakan menu Browse File untuk menemukan chord gitar dari lagu yang kamu simpan. 6. Songsterr Rekomendasi aplikasi yang terakhir dalam daftar ini yaitu Songsterr. Bisa dibilang, Songsterr merupakan aplikasi kunci gitar yang cukup lengkap. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan tab gitar yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup gitar, tetapi juga bass dan bahkan drum. Tab gitar ini bahkan dapat diakses sambil mendengarkan audio aslinya secara real-time. Dengan begitu, kamu bisa mengikuti tab sambil mendengarkan lagu secara bersamaan. Namun, apabila kamu ingin mengakses fitur yang lebih lengkap, kamu dapat berlangganan dengan biaya Rp49.000 per bulan. Dengan berlangganan, kamu dapat menyesuaikan tempo musik, menghilangkan iklan, mencetak tab gitar, dan masih banyak lagi. Bagi yang tidak memahami cara membaca tab gitar, tidak perlu khawatir. Aplikasi ini juga menyediakan lirik dan chord lagu yang ingin kamu mainkan. Di sini, kamu dapat menggunakan fitur autoscroll dengan kecepatan pengguliran yang dapat diatur sesuai keinginan secara gratis. Demikianlah daftar aplikasi kunci gitar yang direkomendasikan untuk para pengguna Android. Aplikasi-aplikasi di atas memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Selain itu, ada aplikasi yang dapat diakses sepenuhnya secara gratis dan ada yang memerlukan pembayaran untuk beberapa fitur tambahan. Gunakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuanmu. Semoga informasi di atas bermanfaat. Selamat belajar dan bermain musik!

