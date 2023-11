Hustle dan Lovepink Indonesia Galang Dana Untuk Penyandang Kanker Payudara

Hustle yang dikenal sebagai butik kebugaran di Jakarta mengumumkan partisipasinya dalam Bulan Kesadaran Kanker Payudara tahun ini. Mereka berkolaborasi dengan Lovepink Indonesia menggelar kampanye Breast Friends Forever dan sekaligus menggalang dana. Baca juga : Passion Jewelry dan The St. Regis Jakarta Kolaborasi Dukung Pasien Kanker Payudara Ricky Maxwell Tanaga, CEO visioner dari Hustle pada akhir Oktober mengatakan, "Melihat perjuangan para penyintas kanker payudara sungguh mengesankan. Di Hustle, kami sangat beruntung dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan melalui Bulan Kesadaran Kanker Payudara dengan mengadakan kampanye 'Breast Friends Forever' kami, bermitra dengan Lovepink Indonesia." Samantha Barbara, Ketua Lovepink Indonesia mengungkapkan kerja sama ini ,sangat istimewa. "Kampanye 'Breast Friends Forever' mencerminkan sinergi, persatuan, dalam mencapai tujuan bersama dengan upaya kita untuk memperjuangkan deteksi dini kanker payudara. Dedikasi Hustle sungguh menginspirasi." Hustle berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian pendapatan kelasnya pada Oktober untuk Lovepink Indonesia. Puncak acara dari keseluruhan program kampanye adalah kampanye "Ink It Pink: Hustling for Hope," ketika dunia seni bertemu altruisme: dimana dua produk Technogym, yang dihiasi oleh seniman Nevertoolavish, akan dilelang. Chelsea Islan, aktris terkenal yang sedang bersinar ini dan memiliki hubungan erat dengan Lovepink, adalah duta yang dipilih untuk kedua kampanye ini. Acara puncak juga dimeriahkan dengan fashion show yang elegan menampilkan para penggerak tren Jakarta dan para penyintas kanker yang berani. (B-4)

