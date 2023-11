Mengenal Sejarah Hari Wayang Nasional

HARI Wayang Nasional selalau diperingati setiap 7 November. Sebuah perayaan yang tidak hanya memperingati seni pertunjukan tradisional Indonesia yang kaya, tetapi juga merupakan momen penting dalam memupuk apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya yang bernilai tinggi. Sejarah dan Nilai Budaya Wayang Wayang, seni pertunjukan yang menampilkan cerita-cerita epik dan mitologi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai hiburan semata, wayang juga membawa pesan moral, nilai-nilai budaya, dan spiritual yang mendalam dalam setiap ceritanya. Dalam sejarahnya, wayang telah berkembang menjadi berbagai bentuk pertunjukan, seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang. Keanekaragaman ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Baca juga : Hari Wayang Nasional : Ini Manfaat Nonton Pertunjukan Wayang di era Globalisasi Penetapan Hari Wayang Nasional Penetapan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018, tertanggal 17 Desember 2018. Keputusan ini menegaskan pengakuan terhadap nilai kultural dan artistik wayang sebagai aset budaya nasional. Alasan penetapan tanggal ini berasal dari pengakuan UNESCO yang pada 7 November 2003 menjadikan wayang sebagai 'Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity'. Baca juga : Wayang dari Berbagai Dunia bakal Tampil di Perayaan HWN ke-5 Senawangi Selang lima tahun kemudian, tepatnya pada 4 November 2008, wayang juga dimasukkan ke dalam daftar Warisan Budaya Tak Benda UNESCO untuk kategori Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity dengan judul "The Wayang Puppet Theater". Pentingnya penetapan ini didasari oleh pengakuan bahwa wayang memiliki nilai budaya, artistik, dan sejarah yang tinggi serta memainkan peran penting dalam memperkaya warisan budaya global. Keterlibatan Masyarakat dan Rekomendasi Perayaan Hari Wayang Nasional tidak hanya berdasarkan pengakuan dari UNESCO, tetapi juga berangkat dari usulan masyarakat dan komunitas wayang Indonesia melalui Senawangi (Sekretariat Nasional Wayang Indonesia). Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Sekretariat Negara. Perayaan Hari Wayang Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya berharga yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai dalam setiap pertunjukan wayang, diharapkan masyarakat dapat terus merawat dan mengembangkan warisan yang telah ada, memastikan bahwa wayang tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Selamat Hari Wayang Nasional 2023! Teruslah merayakan dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia yang berharga! (Z-5)

HARI Wayang Nasional selalau diperingati setiap 7 November. Sebuah perayaan yang tidak hanya memperingati seni pertunjukan tradisional Indonesia yang kaya, tetapi juga merupakan momen penting dalam memupuk apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya yang bernilai tinggi.

Sejarah dan Nilai Budaya Wayang

Wayang, seni pertunjukan yang menampilkan cerita-cerita epik dan mitologi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai hiburan semata, wayang juga membawa pesan moral, nilai-nilai budaya, dan spiritual yang mendalam dalam setiap ceritanya.

Dalam sejarahnya, wayang telah berkembang menjadi berbagai bentuk pertunjukan, seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang. Keanekaragaman ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Penetapan Hari Wayang Nasional

Penetapan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018, tertanggal 17 Desember 2018. Keputusan ini menegaskan pengakuan terhadap nilai kultural dan artistik wayang sebagai aset budaya nasional.

Alasan penetapan tanggal ini berasal dari pengakuan UNESCO yang pada 7 November 2003 menjadikan wayang sebagai 'Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity'.

Selang lima tahun kemudian, tepatnya pada 4 November 2008, wayang juga dimasukkan ke dalam daftar Warisan Budaya Tak Benda UNESCO untuk kategori Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity dengan judul "The Wayang Puppet Theater".

Pentingnya penetapan ini didasari oleh pengakuan bahwa wayang memiliki nilai budaya, artistik, dan sejarah yang tinggi serta memainkan peran penting dalam memperkaya warisan budaya global.

Keterlibatan Masyarakat dan Rekomendasi

Perayaan Hari Wayang Nasional tidak hanya berdasarkan pengakuan dari UNESCO, tetapi juga berangkat dari usulan masyarakat dan komunitas wayang Indonesia melalui Senawangi (Sekretariat Nasional Wayang Indonesia). Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Sekretariat Negara.

Perayaan Hari Wayang Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya berharga yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai dalam setiap pertunjukan wayang, diharapkan masyarakat dapat terus merawat dan mengembangkan warisan yang telah ada, memastikan bahwa wayang tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang.

Selamat Hari Wayang Nasional 2023! Teruslah merayakan dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia yang berharga! (Z-5)