5 Lagu Daerah Kalimantan Utara, Lengkap dengan Lirik dan Artinya

Salah satu lagu daerah Kalimantan Utara yang paling terkenal adalah Bebilin.

Namun, selain Bebilin, masih ada banyak lagu daerah Kalimantan Utara yang sebaiknya kamu ketahui.

Penasaran apa saja? Simak beberapa lagu tradisional Kalimantan Utara berikut ini lengkap dengan lirik dan arti.

Disarankan untuk membaca sampai akhir agar kamu dapat memahami makna yang terkandung di dalam beragam lagu daerah Kalimantan Utara ini.

Daftar Lagu Daerah Kalimantan Utara

1. Bebilin

Bebilin merupakan salah satu lagu daerah Kalimantan Utara yang paling terkenal.

Lagu ini menggunakan bahasa Tidung yang dipakai oleh Suku Tidung di Kalimantan Utara.

Lirik dalam lagu ini berisi tentang pesan dari kakek dan nenek yang mengajak untuk tetap rendah hati dan rajin dalam hal apapun.

Selain itu, lagu ini juga memiliki makna filosofis tentang persatuan dan menghindari perpecahan.

Lirik lagu Bebilin:

Inindang, inindang

Inindang, inindang

Inindang, inindang

Inindang, inindang

Bebilin yadu yaki

Bebilin yadu yaki

Suboi no labu bedilit

Suboi no labu bedilit

Penembayuk de no fikir

Penembayuk de no fikir

Impeng de lunas insuai

Impeng de lunas insuai

I yadu yaki bebilin yadu yaki

I yadu yaki bebilin yadu yaki

Manongku te ganak kandis

Manongku te ganak kandis

Layau pegadan ku gino

Layau pegadan ku gino

Tembelayan awoi lumot

Tembelayan awoi lumot

Batang tembaloi ku gino

Batang tembaloi ku gino

I yadu yaki bebilin yadu yaki

I yadu yaki bebilin yadu yaki

Sapu tangan jingga-jingga

Sapu tangan jingga-jingga

Mapit kegulu injakin

Mapit kegulu injakin

Buwoi nio kati intamu

Buwoi nio kati intamu

Betapap maya bedindang

Betapap maya bedindang

I yadu yaki bebilin yadu yaki

I yadu yaki bebilin yadu yaki

Manongku te ganak kandis

Manongku te ganak kandis

Layau pegadan ku gino

Layau pegadan ku gino

Tembelayan awoi lumot

Tembelayan awoi lumot

Batang tembaloi ku gino

Batang tembaloi ku gino

I yadu yaki bebilin yadu yaki

I yadu yaki bebilin yadu yaki

Terjemahan lagu Bebilin:

Bernyanyi, bernyanyi

Bernyanyi, bernyanyi

Bernyanyi, bernyanyi

Bernyanyi, bernyanyi

Nenek moyang berpesan

Nenek moyang berpesan

Seperti (buah) labu memilit

Seperti (buah) labu memilit

Teriring pesan untuk dipikir

Teriring pesan untuk dipikir

Tidak menghendaki dasar perahu terpisah

Tidak menghendaki dasar perahu terpisah

Nenek kakek pesan nenek kakek

Nenek kakek pesan nenek kakek

Sebatang kayu kecil buah kandis

Sebatang kayu kecil buah kandis

Begitulah merunduk dahan itu

Begitulah merunduk dahan itu

Serumpun rotan kecil

Serumpun rotan kecil

Hanya cukup untuk pondok bagiku

Hanya cukup untuk pondok bagiku

Nenek kakek pesan nenek kakek

Nenek kakek pesan nenek kakek

Sapu tangan berwarna jingga

Sapu tangan berwarna jingga

Singgahlah ulu sebentar

Singgahlah ulu sebentar

Lama sudah kita tidak bertemu

Lama sudah kita tidak bertemu

Bertepuk (tangan) dan bernyanyi

Bertepuk (tangan) dan bernyanyi

Nenek kakek pesan nenek kakek

Nenek kakek pesan nenek kakek

Sebatang kayu kecil buah kandis

Sebatang kayu kecil buah kandis

Begitulah merunduk dahan itu

Begitulah merunduk dahan itu

Serumpun rotan kecil

Serumpun rotan kecil

Hanya cukup untuk pondok bagiku

Hanya cukup untuk pondok bagiku

Nenek kakek pesan nenek kakek

Nenek kakek pesan nenek kakek

2. Leten Jenai

Lagu daerah Kalimantan Utara yang berikutnya berjudul Leten Jenai.

Leten Jenai adalah lagu masyarakat Dayak Kenyah yang menggambarkan tentang sukacita yang dirasakan saat bermain di bawah cahaya bulan.

Lirik lagu Leten Jenai:

Tuyang mo’ pabat lan pibui

Baya’ mung inu baen pui

Tuyang mungsa din ngan seken

Tyang mung tamen ngan sinen

Bada’ kusun lasan, bada’ layen puyan

Layen puyan, leten jenai

Ilu alo kayan



Tuyang mo’ pabat lan pibui

Baya’ mung inu baen pui

Tuyang mungsa din ngan seken

Tyang mung tamen ngan sinen

Bada’ kusun lasan, bada’ layen puyan

Layen puyan, leten jenai

Ilu alo kayan

3. Lan E Tuyang

Kamu juga perlu mendengarkan Lan E Tuyang untuk menambah wawasanmu tentang lagu daerah Kalimantan Utara.

Sama seperti Leten Jenai, Lan E Tuyang juga berasal masyarakat Dayak Kenyah.

Lan E Tuyang berisi pesan moral bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan dari hal yang sederhana, seperti melihat orang yang dicintai tersenyum.

Lirik lagu Lan E Tuyang:

Lan e tuyang

Pemung ilu jae lan alem ini

Malam ini ilu edang bulan

Lan e lan e tuyang

Lan e tuyang nyain ekem sao

Lan sungai

Sao sungai

Sungai limun kanan

Lan e lan e tuyang

Nyain ekem sao

Lan sungai

Sao sungai sungai limun kanan

Lan e lan e tuyang

4. Gunung Incung

Gunung Incung merupakan lagu daerah Kalimantan Utara lainnya.

Seperti judulnya, lagu ini dibuat dengan tujuan memperkenalkan tempat wisata Bulungan, yaitu Gunung Incung yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas.

Adapun Gunung Icung sendiri artinya Gunung Putih dalam bahasa Indonesia.

Untuk diketahui, Gunung Incung adalah sebuah destinasi pariwisata berupa gunung kapur yang memiliki relief yang sangat indah, hampir mirip dengan karya seni pahatan seorang seniman.

Lirik lagu Gunung Incung:

Konon mitos jaman bahari

Gunung Incung di darat kami

Telaga mandi mambang dan peri

Kur semangat intan baiduri

Seputar alam keliling negeri

Sukar didapat mahal dicari

Namun kenyataan masa kini

Gunung incung di darat kami

Obyek wisata taman rekreasi

Jadi kebanggaan muda mudi

Di lembahnya pemukiman transmigrasi

Menambah suasana asri dan lestari

5. Dau dau jejo’ de Pujasera

Selanjutnya, ada lagu daerah Kalimantan Utara yang berjudul Dau dau jejo’ de Pujasera.

Lagu ini menceritakan tentang rasa rindu yang dirasakan seorang perempuan terhadap sang kekasih yang telah meninggalkannya lebih dulu.

Lirik lagu Dau dau jejo’ de Pujasera:

Masi segor dalom asongku

Dau pertama bertemu di pujasera

Kita madu ngempada, mengka mesra

Bercerita berkuri, de pujasera

Mingin aku ngulang waktu bai’inon

Tapi nun daye betito’ ika kila nan

O.. o.. o..

Betito aku madu kediri

Ingot dau dau bai’ kita ngempada

Betito ika tenga ngempanau

Setahun na belum nan kabormu

Rinduku semuga jadi rindum

Awan anu biru senampaimu salomku

Mengka’ sa

Ika Tuhanku anu kuasa

Pebalikmu sa mengka daku

Mingin aku ngulang waktu bai’inon

Tapi nun daye betito’ ika kila nan

O..o..o..

Betito aku madu kediri

Ingot dau dau bai’ kita ngempada

Betito ika tenga ngempanau

Setahun na belum nan kabormu

Rinduku semuga jadi rindum

Awan anu biru senampaimu salomku

Mengka’ sa

Nah, itulah lima lagu daerah Kalimantan Utara yang perlu kamu tahu.

Setiap lagu di atas memiliki makna yang beragam, mulai dari pesan moral yang tetap relevan hingga sekarang, gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, hingga memperkenalkan tempat wisata di Kalimantan Utara.

Semoga informasi di atas membantu kamu untuk lebih mengenali kekayaan budaya Indonesia, khususnya lagu daerah Kalimantan Utara.