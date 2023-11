Passion Jewelry dan The St. Regis Jakarta Kolaborasi Dukung Pasien Kanker Payudara

PASSION Jewelry bersama dengan The St. Regis Jakarta mengumumkan untuk menggelar acara kolaborasi untuk mendukung pasien kanker payudara yang terbatas akses pendanaan.

Selain itu, acara kolaborasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan deteksi dini, dan memajukan penelitian dalam perjuangan melawan kanker payudara.

Acara ini mempertemukan para ahli, penyintas, pengasuh, dan advokat dari seluruh Indonesia, membina lingkungan kolaboratif untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kekuatan yang kuat untuk perubahan positif dalam perjuangan melawan kanker payudara.

Sebagai bentuk dari Cinta yang Tak Bersyarat, “Unconditional Love”, Passion Jewelry dan The St. Regis Jakarta berinisiatif untuk menciptakan kolaborasi yang sangat spesial, menyajikan cinta melalui Passion of Love Afternoon Tea dan Fuchsia Collection yang dipersonalisasi dan didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran dan dana amal untuk layanan dukungan kanker payudara oleh Yayasan Passion of Love.

Fuchsia for a Cause, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menciptakan efek domino yang berdampak, yang dimulai dari Passion Member Club kami yang merupakan komunitas berbasis perempuan yang berkumpul untuk saling memberdayakan.

Penting untuk meningkatkan kesadaran akan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan dan skrining secara berkala. Deteksi dini secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan.

Hal ini memberikan pemberdayaan, kami percaya bahwa pengetahuan memberdayakan individu, ketika masyarakat menyadari faktor risiko, gejala, dan sumber daya yang tersedia, mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

Tindakan amal ini juga mendukung penelitian dan pendanaan, dimana pendanaan ini mendukung penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pencegahan, deteksi dini, dan pilihan pengobatan.

Sebagai Pendiri dan COO Passion Jewelry Group, Airyn Tanu menyatakan,“Hal yang paling penting, untuk menunjukkan cinta dan dukungan tanpa syarat kepada pasien dan penyintas, kesadaran menyatukan komunitas dan menyediakan platform bagi pasien, penyintas, dan keluarga mereka untuk berbagi pengalaman dan menawarkan dukungan."

"Dengan kerendahan hati, Passion Jewelry Group mendedikasikan penjualan Fuchsia Collection untuk membantu pasien dan penyintas kanker payudara,” kata Airyn dalam keterangan pers, Jumat (3/110.

"Wanita yang diberdayakan memberdayakan wanita lain, cinta dan dukungan Anda dapat membuat perbedaan yang berarti dalam kehidupan mereka yang terkena penyakit ini," tuturnya. (RO/S-4)