ICF akan Gelar Indonesia’s International Coach Summit 2023

INTERNATIONAL Coaching Federation (ICF) Jakarta Chapter akan menggelar Indonesia’s International Coaching Summit (IICS) secara daring pada 10-22 November 2023 dan luring (tatap muka) pada 25 November 2023. Konferensi tahunan yang dahulu dikenal sebagai International Coaching Summit (ICS) ini mengangkat tema Coaching for Sustainable Growth.

“IICS 2023 didedikasikan untuk memajukan pertumbuhan berkelanjutan bagi individu, bisnis, dan masyarakat. Semangat yang dibawa melalui tema Coaching for Sustainable Growth ialah memberdayakan peserta untuk mengungkap potensinya dalam menggelorakan transformasi, membentuk masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas melalui coaching,” papar Chairman Indonesia’s International Coaching Summit (IICS) 2023 Lidia Rusvita.

Lebih lanjut Lidia mengungkapkan ICF menargetkan konferensi dihadiri oleh 1.000 peserta dengan komposisi 850 secara daring dan 150 secara tatap muka, dengan segmentasi 50% dari kalangan pelaku bisnis, 30% individual, dan 20% coaching enthusiast.

IICS melibatkan beragam pembicara yang ahli di bidangnya dan menghubungkan 1.000 peserta yang mencakup perusahaan, pengusaha, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), start-up, organisasi nirlaba, pemerintah, pendidik, praktisi, peneliti, coach, individu, dan komunitas.

Selain itu, IICS juga menyediakan Unit CCE yang dapat diklaim oleh coach bersertifikasi ICF untuk partisipasi penuh mereka (80% kehadiran) dan potongan harga tiket sebesar 35% untuk anggota ICF, serta harga khusus bagi lulusan Sekolah Pelatihan Coaching.

Narasumber dalam IICS 2023 terdiri dari Head of Information Technology Manulife Indonesia Joerg Sauer, ACC, EVP & CAO ParagonCorp A Miftahuddin Amin, Professional Coach and Consultant Martha Swissanto, Professional Coach and Consultant Swissanto Soerojo, Impactful Business & Leadership Coach ASIA Coach Erry P Ismali, HC Practitioner and Professional Career Coach and Writerpreneur Hary Kuswanto, Transformational Leadership Facilitator Widy Dinarti, dan CEO Lively Academy Lika Satvarini, CEO Cakram Indonesia Siti Meiyana Arafah, People and Culture Director PT ISS Novi Mayasari, dan Marketing Director PT East West Seed Indonesia Ganesh P Satyagraha.

Di samping itu, materi coaching disampaikan pula oleh narasumber-narasumber seperti Integral Coach & Abstract Expressionism Artist Jean-Francois Jadin, CEO Coach Meaning Patrick Mak, Founder and Host the I’m Back! Podcast Serena Savini, Managing Partner TPC Leadership SEA Deva Param, Executive Empowerement Coach Vivien Roggero, Founder & Program Director Loop Institute of Coaching Ina Rizqie Amalia, Andre Genta Senjaya, Lidia Rusvita, Naindra Pramudita, Saurav Atri, Andika Rajasa, Dedi Afrianto, dan Anitawati Seman.

Konferensi dimulai dengan kegiatan presummit pada 7-9 November 2023. Sementara acaranya dimulai dengan pembukaan secara virtual pada 10 November, kemudian dilanjutkan dengan Sesi Summit IICS virtual di tanggal 11, 15, 18, 19, dan 22 November, serta penutupan secara tatap muka pada 25 November mendatang.

“Dampak coaching telah meluas ke bisnis. Oleh karena itu, kami berharap ICS 2023 dan beragam kegiatan coaching lainnya yang dilakukan ICF dapat meningkatkan kepemimpinan, menyempurnakan penetapan tujuan dan perencanaan strategis, merangsang inovasi dan kreativitas, serta meningkatkan kinerja finansial seluruh peserta,” pungkas Lidia. (RO/Z-1)