Nyalacan dan Cariilimu Lakukan Kolaborasi Solutif Pengembangan Perusahaan

HASIL survei Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan bahwa sekitar 88 persen perusahaan mengalami kerugian akibat dari pandemi covid-19 yang terjadi mulai tahun 2020. UMKM juga terkena dampaknya dengan adanya penurunan permintaan, produksi, dan keuntungan yang mencapai 90 persen. Mereka yang mampu bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang mudah beradaptasi dan siap mengantisipasi perubahan.

Dunia pasca pandemi memberikan sejumlah ketidakpastian lebih lanjut. Selama pandemi berlangsung transformasi digital mengalami akselerasi yang luar biasa menyebabkan celah adaptasi yang semakin besar bagi perusahaan-perusahaan. Disrupsi teknologi terutama dalam bidang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) menyisakan banyak pertanyaan dan peluang tentang arah perubahan kehidupan manusia di masa depan dan perusahaan harus siap dalam mengantisipasinya.

Nyalacan adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi manajemen bisnis yang berfokus pada pelaksanaan program pelatihan, coaching dan pendampingan implementasi proyek bagi korporasi-korporasi dalam mengelola perubahan dan menjadi lebih Agile (lincah) dalam beradaptasi dengan dinamika perubahan dunia pasca pandemi.

Nyalacan lahir dari kolaborasi dengan Cariilmu, sebuah lembaga pelatihan yang sudah lama bergerak di bidang education technology yang didirikan oleh Muhammad Irsan yang kerap disapa Coach Ican. Nyalacan saat ini dinahkodai oleh Anita sebagai CEO, yang merupakan seorang praktisi di bidang Agile yang tersertifikasi sebagai Agile Certified Practitioner (ACP) dari Project Management Institute (PMI). Nyalacan bertujuan mendorong pertumbuhan talenta tenaga kerja di Indonesia dengan menghadirkan pusat edukasi dan konsultasi bisnis bagi korporasi mengenai skill digital, cara kerja yang Agile, transformasi dan pengelolaan perubahan, inovasi bisnis dan financial dan masih banyak lagi.

“Menyambut era bonus demografi tentu sebagai tenaga kerja harus mempunyai kemampuan baik soft skill dan hard skill yang mumpuni, Nyalacan hadir untuk membantu mereka yang mau terus belajar untuk terus mengembangkan potensi diri” Ujar Coach Ican dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/11).

CEO Nyalacan Anita mengaku dirinya telah menjalin kerja sama yang baik dengan Cariilmu. Nyalacan menyambut baik program kerja sama yang dilaksankaan bersama cariilmu yang dinahkodai oleh Coach Ivan.

“Saya dan Coach Ican sudah lama bekerja sama dan kami sudah saling tahu apa sebenarnya value dan goals dari hidup masing-masing. Ketika kami bertemu untuk membicarakan pendirian Nyalacan, Coach Ican sangat bersemangat untuk bekerja sama dalam membangun Nyalacan” ucap Anita.

Nyalacan mempunyai visi dan misi “To ignite and create inspiring and sustainable working environment for our clients to realize their goals”, yang berarti Nyalacan dapat menyalakan dan menciptakan lingkungan kerja yang menginspirasi dan berkelanjutan untuk setiap klien mewujudkan tujuan mereka.

“Harapannya Nyalacan benar-benar memberikan dampak untuk kemajuan kemampuan pasar tenaga kerja Indonesia dan setiap perusahaan juga akan merasakan dampak positif melalui program pelatihan dan konsultasi bisnis yang dilakukan oleh Nyalacan” kata Coach Ican. (Z-8)