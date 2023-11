Gandeng Luxehouze, Mine Skin Clinic Hadirkan Perawatan Face Contouring

KLINIK kecantikan yang berlokasi di Jakarta, Mine Skin Clinic, kembali berkolaborasi dengan Luxehouze, high-end goods marketplace, dalam mengadakan acara bertema “Rustic Elegance in Fall” di Jakarta, baru-baru ini.

Setelah berdiri selama lebih dari satu tahun, Mine Skin Clinic semakin dikenal dan dipercaya dengan konsep ‘personalized skin clinic’ dengan slogannya,“My Face, but Better.”

Sebagai komitmen terhadap slogan tersebut, Mine menghadirkan salah satu perawatan nomor satunya, yaitu face contouring.

Kegiatan kali ini pun memperkenalkan lebih dalam dengan menghadirkan Dr. Mellyana Chen dalam sesi skin check and consultation.

“Dalam face contouring ala Mine, kita harus mengetahui jenis perawatan mana yang tepat untuk setiap karakter wajah pasien. Bagaimana kita dapat membuat tampilan wajah tersebut menjadi proporsional, namun tetap terlihat alami tanpa meninggalkan khas atau keunikan karakter wajah pasien itu sendiri,” jelas representatif Mine.

Para tamu undangan juga turut dimanjakan dengan persembahan kuliner eksklusif oleh Chef Clara Jesslyn dengan sajian special fall canapés.

Menu tersebut disajikan sebelum acara presentasi oleh Hermès expert, Arief Hidayat, dimulai. Presentasi tersebut menjelaskan kiat merawat koleksi kesayangan.

Kegiatan kali ini juga ikut dimeriahkan oleh mitra-mitra eksklusif di antaranya By Arra, Sembada Gold, Regis Bridal Shoes, dan Toko Liquor yang menyajikan konsep ‘personalized luxury’ kepada para pelanggannya dalam kepiawaiannya masing-masing.

Armita Hutagalung, pemilik fashion brand By Arrra sekaligus co-host acara, memamerkan koleksi terbarunya yang disediakan secara custom to fit your size.

Uniknya, Regis Bridal shoes juga menggunakan konsep yang sama untuk produk sepatunya yang telah dikenal akan kualitas dan kenyamanannya.

Tak hanya kreatif dengan desainnya, sepatu Regis juga khas dengan hiasan real diamonds dan swarovski yang cocok untuk melengkapi tampilan berbagai acara, termasuk wedding.

Sama halnya untuk Sembada Gold dengan produk perhiasannya. Para tamu undangan dapat mencoba produk-produknya secara langsung melalui sesi live jewelry customization yang disediakan sepanjang acara berlangsung.

Di penghujung acara, ada ajang fashion show yang menampilkan hasil mix and match berbagai produk dari seluruh brand yang berkolaborasi untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Fashion show tersebut mengangkat tema look dengan suasana musim semi, dipermanis dengan tas Hermès favorit para pelanggan Luxehouze

Kemeriahan acara ini membuktikan bahwa luxury atau kemewahan terletak dalam perhatian terhadap detail dan kualitas pengalaman yang disesuaikan.

Kemeriahan acara ini membuktikan bahwa luxury atau kemewahan terletak dalam perhatian terhadap detail dan kualitas pengalaman yang disesuaikan.