Dorong Kreativitas Masyarakat, Faber-Castell Gelar Art Festival 2023

PRODUSEN alat tulis, Faber-Castell menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati festival seni bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta dan sekitarnya.

Dengan mengusung tagline #InspiringCreativity Faber-Castell Art Festival, sebuah festival kesenian yang menghadirkan 5 keragaman dalam satu kegiatan yang terdiri atas Exhibition, Workshop, Talkshow, Creative Journey, and Competitions.

Kegiatan itu berlangsung 31 Oktober-5 November 2023 di Main Atrium Senayan Cit, Jakarta, menampilkan beragam hasil karya dan kegiatan yang fokus bertemakan kreativitas dan keberlanjutan dalam satu pergelaran acara,.

Project Leader Faber-Castell Art Festival 2023 Vincentia Novianty menjelaskan kegiatan dilanjutkan dengan talkshow terkait keberlangsungan berjudul “Change Needs Creativity”, dan kegiatan lomba mewarnai untuk tingkat dewasa dengan menggunakan Pitt Graphit Matt Faber-Castell.

Kegiatan ini juga diisi kehadiran beberapa seniman berbakat, diantaranya Emte dan Vincent Prijadi yang hadir dalam talkshow bertemakan kreativitas pada Jumat (3/11). Berikutnya pada Sabtu (4/11) menghadirkan workshop unik dalam menghasilkan karya diorama bersama Taufiq Maulidin.

Selain itu pengunjung juga akan mendapatkan pengalaman seru karena dihadirkan juga beberapa kegiatan pendukung lainnya diantaranya Manga Booth, Artventure with Black Edition, Cosplay Competitions.

"Dan buat kamu yang ingin tahu kepribadian kamu melalui goresan tangan bisa mampir ke Handwriting Analysis booth yang hadir di acara ini. Lebih menarik lagi para pengunjung akan dimanjakan dengan big promo dan hadiah menarik selama kegiatan," kata Vincentia.

Sementara itu, Managing Director Faber-Castell International Indonesia Yandramin Halim menambahkan, kegiatan itu digelar dalam rangka meningkatkan kreativitas melalui seni (Art for creativity), dan seni dapat dilakukan untuk semua kalangan dan usia (Art For All).

"Kegiatan Faber-Castell Art Festival menunjukan apa yang dilakukan dalam seni (to show), memberikan inspirasi (to inspired) dan melibatkan masyarakat untuk turut terlibat (to engaged)," ujarnya.

Masyarakat dapat turut terlibat dalam proses itu, karena terdapat beragam kegiatan yang dapat menarik dan kreatif, termasuk diantaranya lomba dan booth-booth yang ada di acara tersebut..

"Selama kegiatan akan dihadirkan pameran karya gambar yang berasal dari lintas profesi dan usia, serta hasil karya seni juga dapat dijual-belikan, sehingga kegiatan seni dapat bernilai komersial," tambah Halim.

Tidak hanya itu, Faber-Castell Art Festival juga menampilkan 2 (dua) booth yang unik, yakni di booth Art Alive dimana transformasi seni secara konvensional analog ke digital, dan juga manga booth yang mengubah digital ke analog.

Koordinator Museum dan Galery Kemendikbudristek, Pustanto menilai even Faber Castell mencerminkan semangat dalam menjalankan pemajuam kebudayaan. Dikatakan kreativitas, inovasi dan kolaborasi di era sekarang tidak dapat dibendung untuk memajukan bangsa.

Sementara itu, Menparkeraf Sandiaga Uno melalui sambutan video singkatnya juga meng apresiasi Faber Castell Sandiaga yakin even ini mampu.meningkatkan kreativitas dan produktivitas masyarakat. (Z-5)