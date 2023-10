Courtyard by Marriott Bandung Dago Tawarkan Promo Bulan November 2023

PADA hari Sabtu,1 November 2023, Courtyard by Marriott Bandung Dago dengan penuh suka cita mengundang Anda untuk turut serta merayakan Hari Vegan Sedunia bersama kami yang jatuh pada tanggal 1 November 2023.

Courtyard by Marriott Bandung mempersembahkan penawaran khusus, yaitu paket bundling Cauffalo Au Gratin & The Glow.

Paket ini mencakup hidangan lezat Cauffalo Au Gratin yang dipadukan dengan minuman segar The Glow yang terbuat dari campuran apel, wortel, dan jahe, semuanya ditawarkan dengan harga Rp 80.000 nett per orang.

Baca juga: Courtyard by Marriot Bandung Dago Perkenalkan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan

“Dalam rangka memperingati Hari Vegan Sedunia, secara khusus kita menawarkan paket bundling hidangan yang ramah untuk vegan. Yakni Cauffalo Au Gratin dan The Glow. Paket bundling ini tersedia selama bulan November," jelas Chef Rama, selaku Head Chef Courtyard by Marriott Bandung Dago.

"Untuk menu vegan sendiri kita memiliki banyak pilihan seperti Vegetable Samosa, Vegetable Spring Roll, French Fries, Mushroom Cream Soup, Chef’s Garden Salad, dan masih banyak lagi yang dapat dipesan di menu Ala Carte,” ujar Chef Rama.

Selain penawaran istimewa ini, Courtyard by Marriott Bandung Dago juga memiliki dua promosi menarik lainnya selama bulan November. Pertama, nikmati cita rasa Seafood ala Dago yang kami hadirkan dengan beragam hidangan seafood yang menggoda, dengan harga IDR 140.000 nett per orang.

Baca juga: Liburan Akhir Pekan Tak Terlupakan di Courtyard by Marriott Bandung Dago

Promo lainnya yakni Beverage of the Month di Courtyard by Marriott Bandung Dago, Sunny Bliss dan Piña Cloud, yang tersedia dengan harga masing-masing Rp 45.000 nett yang dapat dipesan di Momo Café yang buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 23.00 atau Bar at Dago yang buka setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu mulai pukul 17.00 – 00.00.

Untuk para tamu yang melakukan perjalanan bisnis atau liburan selama weekend, Courtyard By Marriott Bandung Dago dapat menjadi pilihan hotel di Bandung sebagai tempat menginap yang berlokasi strategis di pusat kota.

Para traveler atau tamu dapat melakukan reservasi di website dan memilih penawaran Stay For Breakfast atau Special Member Offer.

Info lainnya dapat dilihat di instagram @courtyardBandung atau pun mengunjungi website Bahasa Indonesia Courtyard By Marriott Bandung Dago di sini. (RO/S-4)