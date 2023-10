Edukasi Pilah Sampah, Chandra Asri Kumpulkan Lebih dari 2.780 Kg Sampah 

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan kimia dan solusi infrastruktur, mengambil bagian di ajang lari bertaraf internasional, Jakarta Marathon 2023, sebagai official partner for sustainability and circular economy.

Dalam event ini, Chandra Asri memberikan edukasi kepada para peserta dan publik mengenai pentingnya memilah sampah untuk mewujudkan #IndonesiaAsri sebagai bagian terpenting dalam proses ekonomi sirkular.

Edukasi tersebut dilakukan melalui penyediaan 20 tempat sampah terpilah di sepanjang area pameran (race expo), kegiatan games edukatif pilah sampah & lainnya, pameran hasil olahan sampah plastik di booth Chandra Asri di Jakarta, baru-baru ini.

Baca juga: Pituku Group dan Gemilang Bangun 250 Tempat Penampungan Sampah Anorganik

Chandra Asri penyelenggaraan “Aksi Asri Operasi Semut” yang melibatkan puluhan volunteer di pre-event pada 8 Oktober dan main event pada 22 Oktober.

Dari seluruh kegiatan yang berlangsung selama empat hari di race expo dan kegiatan aksi asri operasi semut sebanyak 2 kali, total sampah yang terkumpul mencapai 2788,54kg, terdiri dari 1210,12kg sampah plastik, 850,48kg sampah kertas, 72,94kg sampah organik, dan 655,02kg sampah lainnya.

Sampah Plastik Dijadikan Bahan Bakar untuk Nelayan

Sampah-sampah ini nantinya akan dikelola oleh mitra Jakarta Marahon. Akan tetapi, khusus sampah plastik low value, seperti kresek, akan dikelola langsung oleh Chandra Asri di IPST ASARI untuk diolah menjadi bahan bakar minyak yang dapat digunakan oleh para nelayan dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan sampah yang sirkular.

Baca juga: Bandung Berhasil Kurangi Sampah Hingga 70%

Head of Corporate Communication Chandra Asri, Chrysanthi Tarigan, mengungkapkan,“Sebagai mitra pertumbuhan Indonesia, Chandra Asri senang dapat bermitra dengan Jakarta Marathon 2023 menjadi official partner for sustainability & circular economy."

Dengan mendukung sustainability yang menjadi salah satu pilar ajang lari bertaraf internasional ini, Chandra Asri memastikan venue race expo di Jakarta Marathon 2023 bersih dari sampah.

Selain itu, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah sebagai kunci dari sirkular ekonomi.

Kegiatan edukasi pilah sampah oleh Chandra Asri dalam rangka Jakarta Marathon juga dilakukan melalui “Aksi Asri Operasi Semut untuk #IndonesiaAsri” sebanyak 2 kali dengan melibatkan 42 orang volunteer terpilih dari ratusan pendaftar termasuk karyawan. (RO/S-4)