Peringati Tahun Perak, RS Premier Bintaro Terus Kembangkan Layanan Unggulan

MERAYAKAN hari jadinya yang ke-25 atau tahun perak, pada Minggu (22/10), Rumah Sakit (RS) Premier Bintaro menggelar serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh karyawan, mitra kerja, berbagai organisasi seperti organisasi profesi, rumah sakit, dan masyarakat.

Dengan mengusung tema "Challenge the Power to the Next Limit; Be Stronger!" yang mencerminkan 25 tahun RS Premier Binator telah tumbuh dan akan terus tumbuh menjadi penyedia layanan kesehatan yang secara berkesinambungan dan bertranformasi mengikuti perkembangan zaman dan inovasi di dunia kesehatan.

Setelah meluncurkan teknologi robotik bedah tulang belakang pada perayaan HUT ke-24 pada tahun lalu, kini RS Premier Bintaro meluncurkan pengembangan klinik olahraga yang sebelumnya dikenal dengan nama RS Premier Bintaro Sport Clinics.

RS Premier Bintaro Sport Clinics telah berdiri sejak 16 tahun lalu menjadi Orthosport & Wellness Center.

"Orthosport & Wellness Center merupakan sebuah klinik kedokteran olahraga yang terintegrasi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas rehabilitasi dan dokter dari multidisiplin seperti spesialis kedokteran olahraga, konsultan orthopedi di antaranya konsultan spine, sport injury, hand µsurgery, foot &ankle, dan shoulder, serta spesialis gizi," kata dr. Martha Siahaan, S.H., MARS, M.HKes. selaku Chief Executive Officer dari RS Premier Bintaro.

Pelayanan Orthosport &Wellness Center, dijelaskan Martha, tidak lagi hanya berfokus pada pemulihan cedera olahraga hingga kembali ke olahraga saja, namun kini juga terdapat pengembangan layanan dari sisi kebugaran, dimana pasien diharapkan lebih dari sekedar sehat, namun juga bugar.

"Salah satu layanan yang ditawarkan yaitu, slim &wellness program dimana pasien dapat menurunkan berat badan sekaligus mendapatkan program olahraga yang dipantau langsung oleh dokter spesialis kedokteran olahraga," jelasnya.

Majukan Indonesian Medical Tourism

"Pada kesempatan ini saya selaku CEO juga ingin berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan kesehatan keluarganya kepada RSPB," ucap dr.Martha.

"Sesuai tema yang kami usung yaitu "Challenge The Power to the Next Limit; Be Stronger!" kami berharap agar RSPB dapat terus memajukan kesehatan di Indonesia agar dapat bersaing di kancah kesehatan dunia sebagaimana komitmen kami untuk memajukan Indonesian Medical Tourism," papar dr.Martha.

Sementara itu, dr. Hartono Tanto Tan, MARS., FISQua selaku Indonesia Chief Operating Officer dari Ramsay Sime Darby Health Care mengemukakan, "Dalam 25 tahun, RS Premier Binator telah membuktikan keberadaannya dari waktu ke waktu sebagai salah satu rumah sakit swasta unggulan di Indonesia."

"Kami selaku corporate group dari rumah sakit Premier mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih. Berbagai milestones telah dilewati, kami percaya RS Premier Bintaro akan terus melangkah dan berkembang menjadi penyedia layanan kesehatan yang lebih unggul lagi bagi kesehatan masyarat di Indonesia," ujar dr.Hartono. (RO/S-4)