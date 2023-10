Ribuan Karya Anak Diterima dalam Festival Menggambar Nasional

FESTIVAL Menggambar Nasional 2023 berlangsung di 30 kota di Indonesia, antara lain Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Manado, dan Kupang. Sejak dimulai pada 11 Juli hingga 30 September terdapat lebih dari 11.400 karya anak yang diterima. Festival ini diharapkan dapat mendorong stimulasi anak pada keterampilan kognitif, motorik, analisis visual, maupun sarana untuk mengekspresikan diri, serta mendukung program pemerintah untuk menciptakan generasi yang kuat, cerdas, dan berkarakter.

Bagi 10 peserta dengan karya terbaik dari setiap kategori memperoleh tabungan pendidikan dengan total Rp50 juta (masing-masing sebesar Rp5.000.000) dan kelas animasi daring dari HelloMotion Academy. Karya-karya terbaik para peserta turut ditampilkan pada Penghargaan Festival Menggambar Nasional 2023 di Jakarta pada Minggu, 22 Oktober 2023. Festival itu digelar Nestle Dancow bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Ajang itu sejalan dengan ambisi Nestle global untuk membantu 50 juta anak menjalani hidup yang lebih sehat pada 2030. "Festival Menggambar Nasional 2023 merupakan wujud nyata perusahaan dalam menggunakan potensi makanan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu, saat ini dan untuk generasi mendatang. Kami berharap festival ini dapat membantu membentuk kehidupan yang lebih sehat dan bahagia bagi anak-anak Indonesia dimulai dari usia dini," ujar Direktur Corporate Affairs Nestle Indonesia Sufintri Rahayu.

Acara tersebut juga sejalan dengan misi Kemendikbudristek meningkatkan derajat kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah melalui Kampanye Sekolah Sehat (KSS) yang sudah berjalan sejak 2022. Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Muhammad Hasbi menyampaikan KSS merupakan bentuk sinergi semua pihak untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di lingkungan sekolah dengan tiga fokus utama, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi (3S). Ia berharap Festival Menggambar Nasional bukan hanya dapat menstimulasi keterampilan dan menjadi wadah ekspresi bagi anak-anak, tetapi juga dapat memberikan pemahaman kepada para orangtua mengenai pentingnya 3S dalam proses tumbuh kembang anak.

Festival itu terbagi dalam tiga kategori yaitu A (kelas 1-2), B (kelas 3-4), dan C (kelas 5-6) diselenggarakan dengan tiga tahapan. Para peserta dapat memilih salah satu dari tiga subtopik yakni sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Selanjutnya, hasil karya peserta dikurasi oleh HelloMotion Academy, ahli bidang seni dan animasi. Pendiri HelloMotion Academy Wahyu Aditya percaya bahwa setiap imajinasi merupakan ide yang perlu dikembangkan dengan kreativitas agar dapat menjadi suatu kenyataan. Festival Menggambar Nasional 2023 dapat mendorong kreativitas dan menjadi wadah imajinasi anak-anak. "Ini dapat menginspirasi anak untuk mempelajari hal baru atau berpikir out of the box yang dapat menjadi fondasi anak untuk mencapai kesuksesan di masa depannya," paparnya.

Senior Brand Manager Nestle Dancow Christian Aldo Simandjuntak memaparkan kriteria penilaian terdiri dari kesesuaian tema, komposisi warna, kerapian dan kebersihan, bentuk & gambar, serta keunikan dari karya seni yang dihasilkan oleh masing-masing peserta. Seluruh peserta Festival Menggambar Nasional 2023 mendapatkan sertifikat elektronik. (RO/Z-2)