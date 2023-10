Baznas Raih Dua Penghargaan TOP Human Capital Awards 2023

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) meraih dua penghargaan Top Human Capital Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business.Kedua penghargaan itu didapat Baznas untuk kategori Top Human Capital Awards 2023 #Star 4, dan The Most Commited Top Leader on Human Capital 2023 yang diberikan kepada Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA.

Penghargaan diberikan setelah melalui penilaian objektif dan independen oleh Tim Penilai dan Dewan Juri dalam Wawancara Penjurian Top Human Capital Awards 2023. Penghargaan diterima Kepala Bagian Kepegawaian Baznas RI Cherry Citra Nurpatria Hidayat dalam acara yang berlangsung, Kamis (19/10) .

Pimpinan Baznas RI Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum Drs. Nur Chamdani mengucap syukur dan terima kasih kepada penyelenggara atas penghargaan yang diberikan. "Alhamdulillah, kami sangat bersyukur telah menerima dua penghargaan Top Human Capital Awards 2023. Penghargaan ini akan terus memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik di tengah masyarakat yang membutuhkan," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/10).

Menurutnya, penghargaan yang diberikan membuktikan Baznas telah menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangan sumber daya manusia. "Di bawah kepemimpinan Bapak KH Noor Achmad MA, Baznas secara konsisten menerapkan strategi inovatif dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam melakukan berbagai penguatan termasuk penguatan kompetensi para amilin/amilat Baznas," jelas Nur Chamdani.

Ia menambahkan, pengakuan ini juga adalah bukti dari kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh tim Baznas. "Hal ini juga tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan, dan menguatkan kembali visi Baznas yakni menjadi lembaga utama menyejahterakan umat," ucapnya. (RO/R-2)