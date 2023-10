Di Event Jakarta Marathon 2023, Chandra Asri Ajak Masyarakat Pilah Sampah

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan kimia dan solusi infrastruktur di Indonesia, mengambil bagian di ajang lari bertaraf internasional, Jakarta Marathon 2023, sebagai Official Partner for Sustainability and Circular Economy.

Dalam event ini, Chandra Asri memberikan edukasi kepada para peserta dan publik mengenai pentingnya memilah sampah untuk mewujudkan #IndonesiaAsri sebagai bagian terpenting dalam proses ekonomi sirkular.

Edukasi tersebut dilakukan dengan berbagai macam kegiatan seperti menyediakan puluhan tempat sampah terpilah di sepanjang area pameran (race expo), mengadakan games edukatif pilah sampah, memamerkan hasil olahan sampah plastik di booth Chandra Asri pada 19—22 Oktober, serta menyelenggarakan Aksi Asri Operasi Semut pada Minggu (22/10).

Baca juga: Pra-Ajang Jakarta Marathon 2023, Chandra Asri Ajak Publik Pilah Sampah

Head of Corporate Communication Chandra Asri, Chrysanthi Tarigan, mengungkapkan,“Chandra Asri memiliki komitmen kuat dalam keberlanjutan dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan #IndonesiaAsri. "

"Kami sangat senang dapat bermitra dengan seluruh pihak dalam Jakarta Marathonuntuk menjadi Official Partner for Sustainability & Circular Economy serta mendukung salah satu pilar dalam ajang lari bertaraf international ini yaitu pilar Sustainability,“ kata Chrysanthi.

Momen Bangun Kesadaraan Peserta Lari

Chrysanthi menjelaskan, “Jakarta Marathon juga menjadi momen yang tepat untuk membangun kesadaran peserta lari serta seluruh pengunjung dalam melakukan pemilahan sampah yang menjadi kunci dari sirkular ekonomi."

Baca juga: Bandung Berhasil Kurangi Sampah Hingga 70%

"Dengan melakukan berbagai kegiatan di Jakarta Marathon ini, kami sangat berharap dapat menggugah kesadaran seluruh pihak tidak hanya hidup sehat dengan berolah raga, tetapi juga menjaga lingkungan agar tetap sehat dengan melakukan pemilahan sampah,” terangnya.

Selama event ini berlangsung, yaitu tanggal 19-22 Oktober 2023, Chandra Asri menyediakan tempat sampah terpilah dengan empat kategori, yakni sampah plastik, kertas, organik, dan lainnya untuk membiasakan masyarakat dalam pemilahan sampah.

Chandra Asri juga mendirikan boothIndonesia Asri dimanapengunjung dapat mengikuti games “Pilah & Tukar Sampahmu!”.

Dalam games ini, pengunjung yang memilah sampah dan memasukannya sesuai dengan jenisnya akan berkesempatan memperoleh hadiah menarik.

Baca juga: Wujudkan Pengelolaan Sampah Baik, Pertamina Hadirkan PLTS di TPS3R Desa Adat Kedonganan

Ada beberapa games lainnya terkait dengan sustainability yang dapat dimainkan pengunjung booth.

Selain itu, para pengunjung juga dapat belajar tentang produk-produk yang bisa dihasilkan dari sampah plasik low-value dengan adanya pameran ragam hasil olahan sampah plastik, seperti, Aspal Plastik, BBM Plas, dan lainnya.

Pada hari Minggu (22/10), tepat di gelaran utama Jakarta Marathon, Chandra Asri bersama 20 relawan terpilih kembali selenggarakan “Aksi Asri Operasi Semut untuk #IndonesiaAsri” di sepanjang race expo.

Kegiatan Aksi Asri ini memperoleh antusiasme yang tinggi dari masyarakat yang terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 175 orang.

Aksi Asri Operasi Semut ini dilakukan selain untuk mengumpulkan serta memisahkan sampah di area expo, juga untuk melakukan edukasi ke masyarakat mengenai pemilhan sampah.

“Kami berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pilah sampah akan terus meningkat sebab pilah sampah merupakan langkah awal untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di lahan maupun lautan.” tutup Chrysanthi .