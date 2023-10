Mahasiswa Polbangtan Sukses Raih Juara Business Plan SCAS 2023

TIGA mahasiswa Jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor menorehkan prestasi gemilang sebagai juara III melalui inovasi bernama ´Youlce´ pada Lomba Business Plan Seminar and Competition of Animal Science [SCAS] 2023 di IPB University, baru-baru ini.

Lomba SCAS 2023 diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan IPB University.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan sekarang dibutuhkan sekelompok anak muda yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi untuk memajukan sektor pertanian Indonesia.

“Sudah saatnya pertanian dikelola oleh generasi milenial yang menggunakan kreativitas dan inovasinya sehingga pertanian ke depan menjadi pertanian modern," kata Dedi dalam keterangan pers, Kamis (19/10).

"Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, juga berorientasi ekspor. Saat ini kita telah memiliki banyak petani milenial sekaligus enterpreneur bidang pertanian,” jelasnya.

Presentasikan Inovasi 'Youlce'

Inovasi mahasiswa Polbangtan Bogor merupakan kolaborasi dari karya Gitana Arum Prastanika, Fauzan Farinduan dan Ahmad Fauzan Adzim ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi mahasiswa di bawah bimbingan Efri Junaidi selaku dosen di jurusan Peternakan Polbangtan Bogor.

Inovasi ´Youlce´ dapat menjadi salah satu ide bisnis yang menguntungkan sekaligus wadah latihan menjadi wirausahawan muda.

YouIce merupakan produk inovasi berbahan yogurt, tepatnya produk ice yogurt dengan berbagai rasa selai buah tanpa pengawet dan pemanis buatan yang dikemas dengan berbagai macam bentuk buah-buahan.

"Alhamdulillah, kami sangat bangga telah mengharumkan nama Polbangtan Bogor dalam ajang perlombaan bergengsi dan menjalin silaturahmi dengan mahasiswa peternakan seluruh indonesia. Tentunya, kami juga berharap agar prestasi yang kami raih dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain," kata Gitana Arum Prastanika.

Seminar and Competition Animal Science (SCAC) 2023 merupakan rangkaian acara perlombaan skala nasional yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif, kreatif, dan inovatif di seluruh perguruan tinggi Indonesia untuk perkembangan dan kesejahteraan peternakan Indonesia.

Tujuan pelaksanaan SCAC meningkatkan potensi mahasiswa dalam memberikan inovasi yang kreatif untuk mewujudkan kesejahteraan peternakan Indonesia, mengembangkan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan Iptek, khususnya pengaplikasian di bidang peternakan, mengembangkan keterampilan dan menunjang pemikiran kreatif serta kemampuan kepenulisan karya ilmiah mahasiswa.

Lomba yang diadakan SCAC 2023 antara lain esai, business plan dan poster. Tema yang diangkat bertema Animal Science in Society 5.0: Exploring the Harmonious Integration of Animals in the Technological Era dengan 6 cakupan sub tema yang terdiri atas peternakan presisi, inovasi teknologi dalam kesejahteraan ternak, etika dan tanggung Jawab dalam integrasi peternakan dan teknologi, peternakan berkelanjutan, inovasi olahan produk hasil peternakan, dan peran teknologi dalam keterhubungan peternakan dan konsumen.

Para pemenang dalam kompetisi ini diberikan apresiasi berupa uang tunai dan sertifikat. Penyerahan hadiah diberikan secara langsung di acara puncak yakni Seminar Animal Science. (RO/S-4)