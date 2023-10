7 Lagu Daerah NTT yang Terkenal Lengkap dengan Lirik dan Makna, Kamu Suka yang Mana?

Tahukah kamu, Potong Bebek Angsa merupakan salah satu lagu daerah NTT (Nusa Tenggara Timur) yang terkenal?

Masih ada orang yang belum mengetahui Potong Bebek Angsa merupakan lagu daerah NTT.

Mungkin karena lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai lagu anak-anak.

NTT dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena keragaman kesenian tradisionalnya, termasuk lagu-lagu daerah.

Ada banyak lagu tradisional NTT yang terkenal bahkan bagi orang-orang di luar daerah, seperti Potong Bebek Angsa, Desaku, hingga Gemu Fa Mi Re.

Walaupun lagu daerah NTT mudah dinyanyikan dan gampang dihapal, kebanyakan tidak mengerti pesan yang terkandung dalam lagu tersebut.

Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa daerah yang mungkin tidak dimengerti oleh semua orang.

Beruntung, berikut ini tersedia beberapa lagu daerah NTT beserta lirik dan maknanya.

Dengan membaca artikel ini sampai habis, pengetahuanmu tentang lagu-lagu tradisional ini pasti akan berkembang.

Daftar Lagu Daerah NTT

1. Gemu Fa Mi Re

Gemu Fa Mi Re merupakan salah satu lagu daerah NTT yang paling terkenal.

Bahkan masyarakat di luar NTT banyak yang tidak asing dengan lagu ini.

Lagu Gemu Fa M i Re kerap dinyanyikan ketika ada acara-acara kebersamaan.

Lagu ini cocok dibawakan untuk membangkitkan kegembiraan dan semangat.

Adapun lagu Gemu Fa Mi Re merupakan ungkapan jenaka nenek moyang.



Lirik lagu Gemu Fa Mi Re:

Maumere da gale kota Ende

Pepin gisong gasong

Le’le luk ele rebin ha

Maumere da gale kota Ende

Pepin gisong gasong

Le’le luk ele rebin ha

La le le luk sila sol

Mi fa mi fa sol

Le’le tiding fa fa

Rebing mude mi

Do do do do mi do mi do gemu fa mi re

ele le ele le

la le le luk sila sol

mi fa mi fa sol

le’le tiding fa fa

Rebing mude mi

Do do do do mi do mi do gemu fa mi re

Maumere da gale kota Ende

Pepin gisong gasong

Le’le luk ele rebin ha

Maumere da gale kota Ende

Pepin gisong gasong

Le’le luk ele rebin ha

Putar ke kiri e

Nona manis putarlah ke kiri

ke kiri ke kiri ke kiri dan ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri manis e

Sekarang kanan e

Nona manis putarlah ke kanan

ke kanan ke kanan ke kanan dan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan manis e

2. Potong Bebek Angsa

Potong Bebek Angsa merupakan lagu daerah NTT yang sangat populer dan akrab di telinga masyarakat INdonesia.

Biasanya, lagu ini dinyanyikan sebagai lagu anak.

Bahkan, tak sedikit yang mengira Potong Bebek Angsa adalah lagu anak, padahal sebenarnya ini adalah lagu daerah.

Terdapat pandangan yang menganggap bahwa lagu ini hanyalah sebuah melodi ceria yang simpel untuk anak-anak.

Akan tetapi, ada juga yang meyakini bahwa lagu ini adalah sebuah cara untuk mengajak seseorang yang kita cintai untuk menari bersama.

Lirik Potong Bebek Angsa:

Potong bebek angsa, masak di kuali

Nona minta dansa, dansa empat kali

Sorong ke kiri, sorong ke kanan

La la la la la la la la la la la

Sorong ke kiri, sorong ke kanan

La la la la la la la la la la la

3. Anak Kambing Saya

Selain Potong Bebek Angsa, lagu Anak Kambing Saya juga dikenal sebagai lagu anak.

Padahal, Anak Kambing Saya merupakan lagu daerah NTT.

Lagu ini terkenal karena liriknya yang singkat dan diulang-ulang, sehingga mudah dihafal oleh anak-anak atau orang dewasa pada umumnya.

Tidak hanya itu, melodi lagu yang mudah didengar membuat banyak orang mampu menyanyikannya dengan mudah.

Lagu ini memiliki makna tentang orang tua yang sedang berusaha mencari anak kesayangan mereka.

Lirik lagu Anak Kambing Saya:

Mana di mana

Anak kambing saya

Anak kambing saya

Ada di kampung baru

Mana di mana

Jantung hati saya

Jantung hati saya

Yang pakai baju biru

Cha cha marica hei hei

Cha cha marica hei hei

Cha cha marica

Yang pakai baju biru

Cha cha marica hei hei

Cha cha marica hei hei

Cha cha marica

Yang pakai baju biru

4. Desaku

Lagu daerah NTT yang tak kalah populer lainnya adalah Desaku.

Liriknya yang singkat, melodinya yang easy listening, dan penggunaan bahasa Indonesia, membuat lagu ini mudah dihapal.

Lagu ini mengisahkan tentang rasa cinta dan rindu seseorang terhadap desa atau tempat kelahirannya.

Lirik lagu Desaku:

Desaku yang kucinta

Pujaan hatiku

Tempat ayah dan bunda

Dan handai taulanku

Tak mudah kulupakan

Tak mudah bercerai

Selalu kurindukan

Desaku yang permai

5. Bolelebo

Lagu daerah NTT yang berikutnya adalah Bolelebo.

Lagu yang menggunakan bahasa Rote ini menceritakan tentang perasaan seorang perantau yang sangat merindukan kampung halamannya.

Lirik lagu Bolelebo:

Bolelebo ita nusa lelebo bolelebo ita nusa lelebo

Malole simalole ita nusale malole

Malole simalole ita nusale malole

6. Mana Lolo Banda

Selanjutnya, ada lagu yang berjudul Mana Lolo Banda.

Lagu daerah NTT ini berisi tentang penggembala yang membawa sapi-sapinya pulang sambil bersenandung riang.

Lirik lagu Mana Lolo Banda:

Aua ia mana lolo banda

Aua soda ele le le lele

Ia au tataon mana lolo banda

Au fali du dau ledoa tenaso

Aua ia mana lolo banda

Aua soda ele le le lele

Ia au tataon mana lolo banda

Au fali du dau ledoa tenaso

Fo banda fali aua fo Tungga dea

Nahaka me e mana Lolo banda

sapi binaka bête Malinu oe ena

leo ia tungga fali mana lolo banda

7. Flobamora

Terakhir, ada lagu Flobamora yang menceritakan seorang perantau yang rindu akan tanah kelahirannya, yaitu Flobamora.

Adapun Flobamora merupakan akronim dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor.

Lirik lagu Flobamora:

Flobamora tanah air ku yang tercinta

Tempat beta dibesarkan ibunda

Meski beta lama jauh di rantau orang

Beta inga mama janji pulang e

Biar pun tanjung teluknya, jauh tapele nusa ku

Tapi slalu terkenang di kalbu ku

Anak Timor main sasando dan ma nyanyi bolelebo

Rasa girang dan badendang pulang e

Hampir siang, beta bangun sambil manangis

Mengenangkan flobamora lelebo

Rasa dingin beta ingat di pangku mama

Air mata basa pipi, sayang e

Biar pun tanjung teluknya jauh tapele nusa ku

Tapi slalu terkenang di kalbu, ku

Anak Timor main sasando dan ma nyanyi bolelebo

Rasa girang dan badendang pulang e

Nah, itulah beberapa lagu daerah NTT. Semoga artikel ini dapat menambah wawasanmu tentang lagu-lagu daerah Indonesia, khususnya di NTT.

Dari tujuh daftar di atas, kamu paling sering mendengarkan lagu yang mana?