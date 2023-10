Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional : Tema, Sejarah, dan Cara Merayakannya

HARI Pengentasan Kemiskinan Internasional atau International Day for the Eradication of Poverty adalah peringatan hari penting pada bulan Oktober 2023 yang diperingati di seluruh dunia. Seperti hari penting lainnya, Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional memiliki sejarah dan tema peringatannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, simak informasinya berikut ini.

Tema

Tema peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional tahun ini adalah 'Decent Work and Social Protection: Putting dignity in practice for all', atau 'Pekerjaan Layak dan Perlindungan Sosial: Menerapkan Martabat Bagi Semua Orang'. Tema tahun ini lebih berfokus menyuarakan tentang pekerjaan layak dan perlindungan sosial dengan lebih memprioritaskan masyarakat yang rentan.

Seringkali orang-orang yang terjebak kemiskinan bekerja dengan waktu lama dan melelahkan, apalagi tidak sebanding dengan upahnya. Berdasarkan beberapa kesaksian tentang kondisi tersebut, maka tema tahun ini ditetapkan untuk mengatasinya. Tema tahun ini menjadi kesempatan untuk mendengarkan perjuangan keseharian orang-orang terjebak kemiskinan dan memperbaharui komitmen untuk ekonomi yang lebih adil dan dan lebih menyejahterakan.

Sejarah

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional berawal pada 17 Oktober 1987. Pada hari itu, lebih dari seratus ribu orang berkumpul di Trocadéro, Paris. Di mana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditandatangani tahun 1948, untuk menghormati para korban kemiskinan ekstrem, kekerasan, dan kelaparan.

Mereka menyatakan kemiskinan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan menegaskan perlunya bersatu untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati. Keyakinan ini tertulis dalam batu peringatan yang diresmikan pada hari tersebut tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional.

Cara merayakan

Merayakan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional adalah cara yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap upaya-upaya global dalam mengatasi kemiskinan. Berikut beberapa cara untuk merayakan hari tersebut:

Pendidikan dan Kesadaran: Organisasi, sekolah, dan kelompok masyarakat dapat mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi tentang masalah kemiskinan, penyebabnya, dan upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Ini bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah tersebut.

Donasi dan Penggalangan Dana: Mengadakan penggalangan dana untuk organisasi amal yang berfokus pada pengentasan kemiskinan internasional adalah langkah yang baik. Donasi dapat digunakan untuk mendukung program-program yang membantu masyarakat miskin di seluruh dunia.

Aksi Sosial: Melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan makanan atau pakaian kepada yang membutuhkan, mengunjungi tempat-tempat berpenduduk miskin, atau berpartisipasi dalam program sukarela di organisasi nirlaba adalah cara nyata untuk merayakan hari ini.

Pendidikan dan Pelatihan: Mengadakan program pelatihan atau beasiswa untuk membantu individu atau komunitas yang kurang mampu untuk meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan akses mereka ke pekerjaan dan pendapatan.

Berbagi Kisah Sukses: Mengundang pembicara atau narasumber yang berpengalaman dalam pengentasan kemiskinan untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan memberikan inspirasi kepada orang lain.

Penyebaran Informasi: Menggunakan media sosial atau platform online untuk menyebarkan informasi tentang kemiskinan dan cara-cara untuk membantu.

Kampanye Kesadaran: Meluncurkan kampanye kesadaran dengan slogan dan tagar khusus untuk Hari Pengentasan Kemiskinan. Kampanye ini dapat melibatkan orang-orang untuk berbagi cerita, foto, atau pesan tentang pengentasan kemiskinan.

Pertemuan Komunitas: Mengadakan pertemuan atau acara komunitas di mana orang-orang dapat berbicara tentang cara mereka dapat berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan di tingkat lokal atau global.

Kerja Sama dengan Organisasi: Bekerja sama dengan organisasi amal yang berfokus pada pengentasan kemiskinan untuk merencanakan kegiatan bersama yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Perubahan Kebijakan: Mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengadopsi kebijakan dan program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, termasuk penguatan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

