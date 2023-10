8 Lagu Daerah Papua yang Menarik Didengarkan, Ini Lirik, Arti, dan Maknanya

Lagu daerah Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko dan Apuse mungkin sudah tak asing di telinga kita.

Ya, Yamko Rambe Yamko dan Apuse memang lagu daerah Papua yang paling populer.

Namun, selain Yamko Rambe Yamko dan Apuse, ada lagu daerah Papua lain yang juga menarik, enak didengar, dan beberapa di antaranya mengandung arti atau makna yang cukup dalam.

Tertarik mengetahui lagu-lagu daerah Papua lainnya? Simak daftar berikut ini.

Daftar Lagu Daerah Papua

1. Apuse

Apuse merupakan salah satu lagu daerah Papua yang sangat terkenal. Kepopuleran Apuse bahkan terbukti setelah notasi lagu ini dipakai dalam lagu Garuda di Dadaku.

Walaupun liriknya singkat, lagu ini ternyata memiliki makna yang mendalam.

Lagu ini menceritakan tentang perpisahan di mana seorang cucu meminta izin kepada kakek dan neneknya untuk merantau.

Lirik lagu Apuse:

Apuse kokon dao

Yarabe soren doreri

Wuf lenso bani nema baki pase

Arafabye, aswarakwar

Arafabye, aswarakwar

Terjemahan lagu Apuse:

Wahai kakek nenek aku akan pergi

Ke negeri seberang, Teluk Doreri

Pegang sapu tangan dan melambaikan tangan

Kasihan aku, selamat jalan cucuku

Kasihan aku, selamat jalan cucuku

2. Yamko Rambe Yamko

Banyak orang yang mungkin sudah tidak asing dengan lagu Yamko Rambe Yamko.

Lagu ini sering digunakan sebagai materi pelajaran di sekolah dan juga sering dijadikan bahan saat mengikuti kompetisi bernyanyi.

Adapun Yamko Rambe Yamko mengisahkan pengorbanan pahlawan yang berani dan gagah.

Lirik lagu Yamko Rambe Yamko:

Hey yamko rambe yamko

Aronawa kombe

Hey yamko rambe yamko

Aronawa kombe

Tee mino kibe kubano ko bombe ko

Yuma no bungo awe ade

Tee mino kibe kubano ko bombe ko

Yuma no bungo awe ade

Hongke hongke hongke riro

Hongke jombe jombe riro



Terjemahan lagu Yamko Rambe Yamko:

Hey jalan yang dicari

Sayang perjanjian

Hey jalan yang dicari

Sayang perjanjian

Sungguh pembunuhan di dalam negeri

Sebagai bunga bangsa

Sungguh pembunuhan di dalam negeri

Sebagai bunga bangsa

Bunga bangsa bunga bangsa

Bunga bertaburan di taman pahlawan

3. Sajojo

Lagu daerah Papua yang berikutnya adalah Sajojo.

Selain menjadi lagu, Sajojo juga merupakan tarian tradisional dari Papua.

Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang sangat cantik.

Ia menjadi kembang desa dan banyak ditaksir laki-laki yang ada di daerah tersebut.

Lirik lagu Sajojo:

Sa jojo, sa jojo

Yumanamko misa papara

Samuna muna-muna keke

Samuna muna-muna keke

Sajojo, sajojo

Yumanamko misa papara

Samuna muna-muna keke

Samuna muna-muna keke

Kuserai, kusase,

Rai rai rai rai rai

Kuserai, kusase,

Rai rai rai rai rai

Inamgo mikim ye

Pia sore, piasa sore

Inamgo mikim ye

Pia sore piasa sore

Sajojo, sajojo

Yumanamko misa papara

Samuna muna-muna keke

Samuna muna-muna keke

Terjemahan lagu Sajojo:

Aku jojo, aku jojo

Aku minta izin

Membawa putri anda keke

Membawa putri anda keke

Aku jojo, aku jojo

Aku minta izin

Membawa putri anda keke

Membawa putri anda keke

Akan kuserahkan

Seluruh hidupku

Kami berencana pergi keluar

Beri kami kesempatan

Kami akan pulang sore hari

Ya sore hari

Aku jojo, aku jojo

Aku minta izin

Membawa putri anda keke

Membawa putri anda keke

4. Tanah Papua

Meskipun termasuk ke dalam lagu daerah Papua, lirik Tanah Papua menggunakan bahasa Indonesia.

Lagu ini menggambarkan sikap dan bentuk kecintaan seseorang terhadap tempat kelahirannya, yaitu Papua.

Lirik lagu Tanah Papua:

Tanah Papua tanah yang kaya

Surga kecil jatuh ke bumi

Seluas tanah sebanyak madu

Adalah harta harapan

Tanah papua tanah leluhur

Di sana aku lahir

Bersama angin bersama daun,

Aku dibesarkan

Hitam kulit keriting rambut aku Papua

Hitam kulit keriting rambut aku Papua

Biar nanti langit terbelah aku Papua

Oooh...

Tanah Papua tanah yang kaya

Surga kecil jatuh ke bumi

Seluas tanah sebanyak madu

Adalah harta harapan

Tanah papua tanah leluhur

Di sana aku lahir

Bersama angin bersama daun

Aku dibesarkan

Hitam kulit keriting rambut aku Papua

Hitam kulit keriting rambut aku Papua

Biar nanti langit terbelah aku Papua

5. E Mambo Simbo

E Mambo Simbo juga tak kalah terkenal dengan lagu-lagu daerah Papua lainnya.

Banyak orang yang sudah akrab dengan lagu ini, terutama karena liriknya yang sederhana dan mudah diingat karena diulang-ulang.

Adapun E Mambo Simbo bercerita tentang kebahagian seorang ayah yang bertemu kembali dengan anaknya (bernama Mambo) yang telah lama hilang di hutan. Ketika Mambo kembali, sang ayah dan masyarakat pun bersukacita.

Lirik lagu E Mambo Simbo:

E Mambo Simbo E

Mambo Simbo

(Mambo Simbo)

E Mambo Simbo E

Mambo Simbo

(Mambo Simbo)

Mambo yaya yaya e

Mambo yaya e

(Mambo yaya e)

Mambo yaya yaya e

Mambo yaya e

(Mambo yaya e)

E Mambo Simbo E

Mambo Simbo

(Mambo Simbo)

E Mambo Simbo E

Mambo Simbo

(Mambo Simbo)

Mambo yaya yaya e

Mambo yaya e

Mambo yaya yaya e

Mambo yaya e

Mambo yaya yaya e

Mambo yaya e

6. Diru Diru Nina

Lirik dalam lagu Diru Diru Nina menggambarkan sebuah doa.

Doa tersebut dipanjatkan supaya masyarakat memiliki kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi segala tantangan.

Lirik lagu Diru Diru Dina:

Diru diru Nina o... wa...

Sawape diru Nina

Nina o...

Diru diru Nina o... wa...

Sawape diru Nina

Nina o...

Amai yenusi rumape siripe...a

Sawape diru Nina, Nina o...

Amai yenusi rumape siripe...a

Sawape diru Nina, Nina o...

Diru diru Nina o... wa...

Sawape diru Nina

Diru diru Nina o... wa...

Sawape diru Nina

Nina o...

Amai yenusi rumape siripe...a

Sawape diru Nina, Nina o...

Amai yenusi rumape siripe...a

Sawape diru Nina, Nina o...

Amenya akenya

Amenya akenya

Dinoyo dan Seno

Datousa sesega

Dinoyo dan Seno

Datousa sesega

Amenya Ba akenya ba

Dinoyo dan Seno

Datousa sesega

Dinoyo dan Seno

Datousa sesega

Amenya ba akenya ba

7. Wemir Wonda

Wemir Wonda adalah sebuah contoh tembang klasik dan abadi yang menggunakan bahasa Biak.

Lirik lagu Wemir Wonda:

Insose wakyar aya bake

Indiri farem wos mumaba

Insose yaswar au yaswar kaku

Wemir monda sye wemir monda

Insose waswar aya bake

Indiri wawos ra diriandi

Ayama yaswar au yaswar au kaku

Wemir monda sye wemir monda

Wos kukofen ro yendi sare Marandan kubena ro siser befawawi

Suser bramin ro ras nauwara Inema kuna nabe swar apepen

Yaswar au yaswar kaku

Wemir monda sye wemir monda

8. Paik Akori

Terakhir, ada lagu Paik Akori yang menceritakan seorang perantau yang merindukan rumah.

Dalam lagu ini, sang perantau meninggalkan kampung halaman demi mencari ilmu yang nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan daerahnya.

Lirik lagu Paik Akori:

Pasi barekna paik akori, paik beyun yaswar muraro

Ras beyun yabe sonai yamam sup rik nadairo

Yarir yaburo bubes ayena, sarai ayena yendisarena

Be sup amberi murem ma mbarek knam fafawawi

Yor fa sinan kamasan rwama ya besoruya

Insa yasari yamnis kabarek, sondui kabarek

Insa yakaber raso yakaber

Be burbes bosen saprop ayena

Yom ma yaker yanap yamundo mob ayena

Yor fa sinan kamasan rwama ya besoruya

Insa yasari yamnis kabarek, sondui kabarek

Insa yakaber raso yakaber

Be burbes bosen saprop ayena

Yom ma yaker yanap yamundo mob ayena

Nah, itulah beberapa lagu daerah Papua yang sebaiknya kamu ketahui sebagai tindakan nyata dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia.

Apakah kamu sudah mendengar semua lagu-lagu yang sudah disebutkan di atas?

Jadi, lagu daerah Papua apa yang menjadi favoritmu?