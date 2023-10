Hari Pangan Sedunia 2023: Tema, Sejarah, Tujuan, dan Cara Memperingatinya

TAHUKAH kamu, hari ini, 16 Oktober 2023 diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia adalah peringatan tahunan bahwa kerawanan pangan dan kekurangan gizi tetap meluas dan siap untuk memburuk berkat berbagai ancaman yang sedang berlangsung, termasuk perubahan iklim, inflasi, konflik geopolitik, dan banyak lagi.

Berikut ini informasi seputar Hari Pangan Sedunia 2023 serta sejarah dan tema perayaannya tahun ini.

Tema Hari Pangan Sedunia 2023

Dilansir dari laman FAO, pada 2023, peringatan Hari Pangan Sedunia mengusung tema "Water is life, water is food. Leave no one behind" atau "Air adalah kehidupan, air adalah makanan. Jangan tinggalkan siapa pun".

Pemilihan tema ini mengandung makna bahwa air sangat penting bagi kehidupan di Bumi. Air ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi manusia, perekonomian, dan alam serta fondasi pangan bagi semuanya.

Dilansir dari laman IISD, tema ini memiliki tujuan meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya pengelolaan air secara bijaksana seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan perubahan iklim yang mengancam tersedianya air.

Sejarah Hari Pangan Sedunia

Hari Pangan Sedunia diperingati pada 16 Oktober setiap tahunnya. Ini juga untuk memperingati berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada 1945 di tanggal yang sama. Hal itudikutip dari World Economic Forum.

Ratusan acara dan kegiatan penjangkauan di seluruh dunia menyatukan pemerintah, bisnis, publik, dan media untuk mempromosikan kesadaran dan tindakan bagi mereka yang menderita kelaparan.

Hari ini dirayakan secara luas oleh banyak organisasi lain yang peduli dengan kelaparan dan ketahanan pangan, termasuk Program Pangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian.

Tujuan Peringatan Hari Pangan Sedunia

Tujuan peringatan Hari Pangan Sedunia di antaranya untuk meningkatkan kesadaran akan kelaparan dan kemiskinan dunia serta menginspirasi solusi untuk perubahan dunia.

Secara khusus, sistem pertanian pangan berkelanjutan yang menyediakan berbagai makanan yang cukup, bergizi, dan aman dengan harga terjangkau untuk semua, sehingga tidak ada yang menderita kekurangan gizi atau kelaparan dalam bentuk apa pun. Yang mana, dunia kita yang terglobalisasi adalah dunia di mana ekonomi, budaya, dan populasi kita menjadi semakin saling berhubungan.

Beberapa dari kita rentan karena siapa kita atau di mana kita tinggal, tetapi kenyataannya adalah kita semua rapuh.

Ketika seseorang tertinggal, sebuah rantai putus. Ini tidak hanya berdampak pada kehidupan orang itu, tetapi juga kehidupan kita. Dalam menghadapi krisis global, solusi global dibutuhkan lebih dari sebelumnya.

Dengan menargetkan produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik, kita dapat mengubah sistem pangan pertanian dan membangun ke depan dengan lebih baik dengan menerapkan solusi berkelanjutan dan holistik yang mempertimbangkan pembangunan dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan ketahanan yang lebih besar.

Cara memperingati Hari Pangan Sedunia

Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia , antara lain:

1. Menikmati pangan lokal

Beberapa bahan pangan lokal Indonesia, antara lain adalah singkong, ubi jalar, jagung, sorgum, talas, ganyong, porang, hingga hotong.

Selain terkenal dengan kelezatannya, pangan lokal ini juga mengandung banyak manfaat, seperti menjaga kadar gula tetap rendah.

Untuk itu, kita bisa memperingari Hari Pangan Sedunia 2023 ini dengan menikmati pangan lokal bersama keluarga dan teman.

2. Mencoba berkebun

Tahukah teman-teman? Ternyata ada beberapa tanaman yang bisa kita tanam tanpa memerlukan lahan yang luas.

Bagi yang tidak memiliki kebun sama sekali, kita juga bisa menggunakan veritical garden di dinding.

Kita bisa melakukan hal ini dengan mencoba menanam cabai atau sayuran organik lainnya.

3. Berbagi inspirasi di internet

Nah, kalau teman-teman punya inspirasi resep atau berkebun yang sru, tidak ada salahnya berbagi di media sosial.

Sebab, pastinya akan ada banyak orang di luar sana yang terbantu berkat tulisan yang teman-teman bagikan.

Nah, itulah informasi mengenai peringatan Hari Pangan Sedunia. Selamat Merayakannya! (Z-1)