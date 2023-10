Rayakan HUT ke-14, Brand Fashion Lokal TLTSN Hadirkan Koleksi Terbaru

DENGAN mengusung “Find Happiness in the Little Things”, kini brand penyedia kebutuhan fashion perempuan The Little Things She Needs (TLTSN). telah berusia 14 tahun,

Produk-produk The Little Things She Needs (TLTSN) seperti sepatu, tas, dan aksesoris lainnya sedikit banyak telah menjadi sahabat setia yang menemani segala aktivitas dan penampilan perempuan di Indonesia.

TLTSN merupakan salah satu dari in-house fashion brand yang dimiliki Metrox Group. Di usianya yang genap 14 tahun, TLTSN akan berbagi beberapa #LittleSurprise kepada 'Pretty Souls' sebutan untuk konsumen setia TLTSN.

Salah satu kejutannya adalah perubahan desain logo TLTSN sebagai wajah baru TLTSN. Perubahan logo baru TLTSN ini disampaikan langsung oleh Robby Yulianto, General Manager TLTSN, bertepatan dengan acara TLTSN 14th Anniversary Birthday Party yang berlokasi di A3000 Creative Compound Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (14/10).

Acara TLTSN 14th Anniversary Birthday Party ini dihadiri oleh berbagai undangan dari influencers, komunitas, media, manajemen, hingga konsumen setia TLTSN yang beruntung.

“Di usia yang ke-14, TLTSN hadir dalam wajah baru dengan desain logo yang lebih simple, chic and fresh agar TLTSN bisa semakin dekat dan selalu menjadi teman setia dalam setiap perjalanan para Pretty Souls”, ujar Robby menambahkan.

Hadirkan Koleksi Terbaru

"#LittleSurprise TLTSN lainnya adalah koleksi produk terbaru yang ditampilkan di acara tersebut. “Kini varian produk TLTSN semakin lengkap dari head to toe, mulai dari koleksi Flat Shoes & Jelly Shoes yang ringan dan nyaman digunakan," jelas Sheren Septiani, Brand Manager TLTSN.

"Berbagai jenis tas dengan model dan pilihan yang menarik, hingga aksesoris tambahan yang dapat menunjang penampilan Pretty Souls di setiap momen menjadi lebih penuh warna dan istimewa,” ujar Sheren.

“Berbagai promo menarik di bulan Oktober hadir sebagai bentuk #LittleSurprise yang diberikan TLTSN spesial dalam rangka ulang tahun yang ke-14 ini, mulai dari Discount Special 14% dan Special Price 140K (syarat & ketentuan berlaku). Follow akun Instagram @tltsn_id atau kunjungi tltsn.com untuk informasi selengkapnya,” tutup Sheren. (S-4)