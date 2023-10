Pandawara Group Dapat Penghargaan Changemakers of the Year oleh Tiktok Indonesia

PANDAWARA Group, kelompok anak muda asal Bandung yang berfokus menangani masalah lingkungan mendapat apresiasi dari platform media sosial Tiktok dalam Tiktok Awards Indonesia 2023.

Kelompok yang dimulai dari inisiatif bersih-bersih sungai di lingkungan sekitar tersebut kini sudah menginisiasi kegiatan membersihkan lebih dari 620 kilogram sampah di 187 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pandawara Group pun membagikan perjalanan bersih-bersih sampah mereka via Tiktok sejak Agustus 2022. Di Tiktok Awards 2023, Pandawara mendapat penghargaan Changemakers of the Year.

Selain itu, mereka juga mendapatkan dua penghargaan lainnya, dengan mendapatkan suara terbanyak untuk kategori Rising Star of the Year dan dipilih oleh para dewan juri sebagai Creator of the Year.

Selain Pandawara Group, TikTok Indonesia juga menunjuk dua kreator lainnya sebagai pemenang di kategori Changemakers of the Year, yaitu Wike (_wike.afrilia_), kreator asal Sulawesi yang kini tinggal di Papua. Ia sering berbagi interaksi hangat yang terjadi sehari-hari antara masyarakat Papua, termasuk tradisi dan kebudayaan daerah tersebut.

Kreator lainnya adalah Sajodo Snack (sajodosnack), UMKM yang memasarkan berbagai kudapan ringan di Tiktok. Sejak aktif di platform tersebut, Sajodo Snack berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi komunitas sekitar, yang saat ini mempekerjakan 140 staf dan berkolaborasi dengan dua desa kecil, memberikan manfaat bagi sekitar 200 orang di Indonesia.

Tiktok Awards Indonesia 2023 berlangsung pada Kamis (12/10) malam yang disiarkan melalui salah satu stasiun televisi swasta dan platform Tiktok.

Ajang penghargaan tahunan tersebut dimeriahkan oleh sejumlah selebritas, kreator, dan musikus papan atas yang hadir untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada kreator yang berhasil menghibur, menginspirasi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia sepanjang 2023.

"Melalui unggahan konten singkat yang terlihat sederhana, para kreator ini mampu memberikan dampak besar, bahkan tidak jarang menggerakkan perubahan positif bagi masyarakat. Karenanya, TikTok Awards Indonesia ingin merayakan pencapaian para kreator kami yang luar biasa. Kami harap dampak positif yang terus dihadirkan oleh para pemenang tahun ini tidak hanya ikut dirasakan, tapi juga bisa menginspirasi masyarakat luas untuk bisa mendorong perubahan positif melalui caranya masing-masing," ujar Karina Mahaya, Senior Marketing Manager TikTok Indonesia dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (13/10). (Z-5)