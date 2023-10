MilkLife Luncurkan Varian Rasa Choco Hazelnut Bebas Laktosa

MINUM susu secara rutin dapat bermanfaat positif bagi kesehatan, mulai dari imunitas tubuh, sumber energi, regenerasi sel, hingga memenuhi gizi harian. Namun tidak banyak produsen susu yang memproduksi susu bebas laktosa untuk para konsumen yang mengalami intoleransi laktosa.

MilkLife menjawab permasalahan tersebut dengan secara resmi meluncurkan produk varian baru dari MilkLife Lactose Free yaitu rasa Choco Hazelnut dalam kemasan 1.000ml. Sebelumnya, MilkLife Lactose Free juga lebih dulu hadir dengan varian rasa Original dan Mocha.

Pada kesempatan peluncuran produk terbaru MilkLife bertema ‘Sweet Surprise’ di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (13/10), dr Farhan Zubedi berbagi ilmu dan pengalaman seputar intoleransi laktosa, perbedaan intoleransi laktosa dan alergi susu, dan bagaimana susu bebas laktosa menjadi solusi intoleransi laktosa.

Sementara kiat untuk mengatasi intoleransi laktosa ialah dengan mengonsumsi susu yang tidak mengandung laktosa. Lantaran pencegahan supaya tidak terkena gejala tersebut adalah menghindari penyebabnya.

“Intoleransi laktosa adalah kondisi di mana seseorang kesulitan mencerna laktosa. Hal itu terjadi karena di tubuh seseorang kekurangan enzim laktase yang seharusnya mengubah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Kalau laktase ini tidak ada, berarti laktosa tidak bisa dicerna, akan sampai ke usus besar. Di sini lah terjadinya fermentasi oleh bakteri di dalam usus besar tersebut sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala seperti diare, perut kembung, kram perut, ataupun bergas,” ungkap dr Farhan.

Dokter yang menerima apresiasi di ajang TikTok Awards Indonesia 2021 di kategori Best of Sports, Fitness, and Wellness ini menambahkan, mengonsumsi susu secara rutin sangat penting untuk kesehatan tubuh, terlebih jika didukung dengan pola makan dan pola hidup sehat.

“Mengonsumsi susu itu penting, karena susu kaya akan vitamin, mineral, protein, hingga kalsium dan beberapa manfaat lain yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh terutama bagi tulang dan gigi. Untuk pola minum susu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, selama konsumsi susu tersebut dibarengi dengan gizi seimbang lain yang kita dapatkan dari makanan,” paparnya.

Senada dengan dr Farhan Zubedi, pasangan suami istri yang merupakan influencer sekaligus content creator Mak dan Bapak Gabe atau Chintami Sinaga dan Dimas Parasian mengaku membiasakan keluarga tercinta untuk minum susu setiap harinya.

Dengan hadirnya MilkLife Lactose Free Choco Hazelnut, ia merasa sangat antusias karena tak perlu khawatir untuk memberikan susu untuk buah hatinya. Selain bebas laktosa, varian rasa choco hazelnut sangat digemari oleh keluarga Mak Bapak Gabe.

“Keluarga kami memang membiasakan minum susu, terutama semenjak punya anak. Dan anak kami juga memang minumnya susu MilkLife, karena rasanya pas, ringan, tidak terlalu manis. Dengan hadirnya MIlkLife Lactose Free Choco Hazelnut ini, pasti Gabe (anak) suka banget dan makin sering minum susunya,” kata Mak Gabe.

“Walaupun keluarga kami tidak intoleran laktosa, tapi kami jadi merasa lebih aman mengonsumsi susu. Baru tahu juga tadi dari talkshow dr Farhan Zubedi seperti apa intoleran laktosa secara detail, dan memang mungkin itu dialami oleh teman atau saudara kami. Jadi dengan susu bebas laktosa ini, MilkLife bisa menjadi pilihan utama untuk mereka yang mengalami intoleran laktosa,” timpal Dimas.

Sementara itu, Sibungbung beserta sederet influencer kenamaan yaitu Maria Karina, Sophia Aljufri, Yovie Agustina, Mak Bapak Gabe, Savira Malik, hingga Syafira Haddad juga mendapat challenge untuk meracik dessert atau minuman dengan menggunakan bahan utama MilkLife Lactose Free Choco Hazelnut. Dari berbagai pilihan menu, Sibungbung memilih untuk menyuguhkan dessert mango sago, es kopi susu, dan es coklat.

“Seru banget sih challenge yang diberikan tadi. Ternyata MilkLife bisa jadi bahan dasar untuk membuat dessert ataupun minuman yang variatif dan semuanya enak. Aku sendiri sebenarnya jarang minum susu, karena perutnya suka kembung dan sepertinya intoleransi laktosa. Jadi happy banget ada produk ini (MilkLife Lactose Free Choco Hazelnut) buat aku yang sensitif dengan laktosa, akhirnya bisa minum susu dengan tenang,” ucap Sibungbung.

Head of Commercial PT Global Dairi Alami selaku produsen MilkLife, Soegiono mengatakan, MilkLife Lactose Free Choco Hazelnut merupakan jawaban untuk para penikmat susu bernutrisi bebas laktosa dengan varian rasa yang nikmat dan digemari berbagai kalangan.

Varian free lactose (bebas laktosa) yang diformulasikan melalui proses enzimatis, sehingga aman dikonsumsi bagi mereka yang alergi laktosa serta memberikan rasa nyaman di perut. Sejalan dengan visi #BeraniMinumSusu, MilkLife juga mengajak masyarakat untuk #BeraniBanyakPengen.

“Melalui campaign #BeraniBanyakPengen, Anda tidak perlu lagi berkompromi, karena kini tersedia susu yang sesuai dengan preferensi Anda. Dalam rangkaian launching MilkLife Lactose Free Choco Hazelnut kami men-challenge para influencer meracik dessert atau minuman, untuk menunjukkan bahwa susu dapat dinikmati dengan berbagai cara yang menggoda dan penderita intoleransi laktosa tidak perlu lagi khawatir dengan pilihan rasa susu bebas laktosa,” ungkapnya.

“Kami pastikan bahwa seluruh varian MilkLife Lactose Free aman untuk lactose intolerant, rendah kolesterol, dan mengandung protein. Kami berharap varian baru ini dapat dinikmati oleh seluruh The Milk People agar bersama-sama bisa merasakan kesegaran susu dengan rasa yang luar biasa,” pungkas Soegiono. (RO/R-1)