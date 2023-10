Sejumlah CEO Perusahaan Siap Hadiri Smandel Alumni Networkwing Night

SEJUMLAH chief executive officer (CEO) perusahaan besar di Tanah Air akan tampil bersama. Mereka akan berbicara tentang karier, peluang usaha, dan kolaborasi yang saling menguntungkan demi kemajuan bersama.

Para CEO akan menjadi narasumber dalam acara yang dikemas dengan tajuk “Smandel Alumni Networking Night: The Story of Legacy” dan akan digelar di The Terace, Senayan, Jakarta, Kamis malam (19/10/2023) mendatang.

Para CEO yang akan tampil, berasal dari satu sekolah yakni SMAN 8 Jakarta atau Smandel yakni Salman Subakat, CEO Paragon (Smandel 98), Tubagus Rahmad, CEO Loket.com (Smandel 93), Ratu Tisha, Wakil Ketua Umum PSSI (Smandel 03) Sati Rasuanto, CEO VIDA (Smande l95),Mesty Ariotedjo, Dokter Anak, CEO Tentang Anak (Smandel 07), Natali Ardianto, Co-founder Tiket.com (Smandel 99).

Acara “Smandel Alumni Networking Night: The Story of Legacy” digagas dalam rangka menyongsong Musyawarah Besar (Mubes) ke-IV Ikatan Alumni Smandel atau IAS pada 12 November 2023 mendatang.

Penyelenggara kegiatan ini OC dan didukung penuh SC Mubes IV Smandel, menargetkan 250 peserta akan bersidang dan menjalin kolaborasi erat diantara alumni Smandel untuk memilih ketua IAS selanjutnya.

50 Tiket Sudah Terjual

“Animo keluarga besar Smandel lumayan tinggi, baru dibuka Rabu (11/10/2023), sebanyak 50 tiket sudah habis dibeli. Semua yang hadir berpeluang mendapat hadiah tiket konser penyanyi dari UK bernilai jutaan rupiah dan door prize lainnya,“ ujar CEO Tiket.Com, Bagus Utama, Kamis (12/10).

Bagus Utama yang juga Ketua OC Mubes IV Smandel ini lebih lanjut mengatakan,”Smandel Alumni Networking Night: The Story of Legacy” untuk pertama kali diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara yang akan memeriahkan Mubes IV IAS 2023."

"Adapun harapannya, dapat memberikan rasa baru bagi alumni generasi milenial dan gen z sekaligus membangkitkan semangat berjejaring yang selayaknya menjadi fondasi Ikatan Alumni Smandel agar lebih kuat dan berkembang ke depannya," jelasnya.

“Acara akan dikemas dengan format yang santai dan intimate, dipandu oleh pakar komunikasi alumni Smandel, Vena Annisa,” tambah Bagus.

Venna Anisa yang bertugas merancang dan mengkomunikasikan acara ini mengatakan, Smandel Alumni Networking Night: The Story of Legacy” ajang yang paling pas bagi alumni Smandel untuk saling kenal, menjalin kolaborasi, dan berbuat banyak untuk alumni serta masyarakat.

“Mari kenalan dengan sesama alumni dari berbagai angkatan. Kalau udah kenal, mau kerja atau bisnis bareng, bisa! Mau main dan ngerjain hobby bareng, hayuk! Mau belajar dan dapat wawasan baru, tentunya! Bikin dampak untuk almamater dan masyarakat, gass!!" jelanya

"Ayo kita dinner, ngobrol, nyanyi dan party bareng dengan alumni lintas angkatan di Smandel Alumni Networking Night edisi Road to Mubes IV IAS 2023: Story of Legacy,” papar Venna dengan riang.

PR Alumni Smandel

Sementara itu Sekretaris SC Mubes IV Smandel Shirley Oroh alias Keke mengatakan, nama Smandel atau lulusan Smandel Bukit Duri, sangatlah harum di masyarakat, terutama secara profesional. Termasuk di kalangan generasinya, angkatan atau lulusan 2000-an.

“Tapi kita masih punya pekerjaan rumah atau PR untuk nama ikatan alumninya, agar seharum almamaternya. Sudah saatnya Ikatan Alumni Smandel (IAS) memiliki Ketua dan kepengurusan yang dapat mengharumkan nama di tingkat nasional dan bahkan global!,” ujar Keke yang selalu aktif di berbagai kegiatan alumni Smandel.

Sedangkan Ketua SC Mubes IV Smandel, Suradi menambahkan, “Smandel Alumni Networking Night: The Story of Legacy” merupakan forum bergengsi yang memperlihatkan kualitas alumni Smande.l"

"Pada saat bersamaan, ini memperlihatkan ajakan kolaborasi yang memang harus dijalin bila kita ingin lebih meluaskan jalinan ikatan kekeluargaan yang berguna bukan hanya untuk alumni dan keluarga, tapi juga bagi sekolah.

“Saya apresiasi ide dan gagasan bernas ini. Semangat dan kerja keras penyelenggara pasti akan berbuah, sebuah kebanggaan menjadi bagian dari alumni Smandel,” kata Suradi yang juga pernah mengajar di almamaternya, SMAN 8 Jakarta selama 11 tahun. (RO/S-4)