Hari Penglihatan Sedunia: Tema, Sejarah, dan Tips Merawat Mata

WORLD Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia adalah salah satu hari penting yang diperingati di seluruh dunia pada Oktober. Peringatan ini memiliki tujuan yang memusatkan perhatian dunia pada pentingnya kesehatan dan perawatan mata sebagai indra penglihatan manusia.

Secara global, setidaknya 1 miliar orang memiliki gangguan penglihatan jarak dekat atau jauh yang belum ditangani. Gangguan penglihatan mempengaruhi orang-orang dari segala usia, dengan mayoritas berusia di atas 50 tahun. Gangguan penglihatan dan kebutaan dapat memiliki efek besar dan tahan lama pada semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas pribadi sehari-hari, berinteraksi dengan masyarakat, sekolah, dan peluang kerja dan kemampuan untuk mengakses layanan publik.

Lantas, apa tema dan sejarah dari Hari Penglihatan Sedunia 2023 diperingati? Apa saja tips dalam merawat mata? Simak informasi berikut ini untuk mengetahui lebih lanjut.

Tema

Peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun ini jatuh pada Kamis, 12 Oktober 2023. Tahun ini, Hari Penglihatan Sedunia berfokus untuk menyuarakan pentingnya kesehatan mata di tempat kerja sesuai dengan temanya "Love Your Eyes at Work" atau "Sayangi Matamu di Tempat Kerja."

Dikutip dari situs International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun ini memiliki tujuan untuk memberikan dorongan kepada para pengusaha untuk memperhatikan kesehatan mata para karyawannya agar dapat memberikan manfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan produktivitas para karyawan. Peringatan ini ingin menginisiasi dan memotivasi para pengusaha agar dapat menyediakan perawatan mata yang berkualitas serta memperhatikan kesehatan mata para karyawannya.

Sejarah

Peringatan ini bermula tahun 1917, ketika Melvin Jones mendirikan Lions Clubs International (LCI), yang merupakan organisasi layanan bagi orang-orang dengan gangguan pendengaran, pendengaran komunitas, dan proyek skrining kanker, seperti dilansir National Today.

Salah satu proyek Lions Clubs International yang terkenal adalah kampanye 'SightFirst'. Tahun 1990, kampanye ini dimulai bertujuan untuk melawan kebutaan karena trachoma dan penyebab kebutaan lainnya. Kampanye ini membantu lebih dari 488 juta orang yang mengalami tunanetra.

Selama kampanye 'SightFirst' pada tahun 2000, Lions Clubs International dan Badan Internasional untuk Pencegahan Kebutaan (IAPB) menyatakan setiap hari Kamis kedua bulan Oktober untuk diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian publik pada pentingnya mengikuti praktik yang aman untuk mencegah kebutaan dan masalah lain yang berkaitan dengan penglihatan.

Tips dalam merawat mata

Rutin memeriksa mata di dokter spesialis mata; Jika terindikasi mata penglihatan sudah mulai berkurang maka gunakan alat bantu penglihatan yang sesuai; Jauhi kontak dengan sinar ultraviolet; Konsumsi makanan yang penuh gizi.

