Hari Anak Perempuan Sedunia 2023: Berinvestasi dalam Kepemimpinan dan Kesejahteraan

SETIAP tanggal 11 Oktober diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia. Pada tahun ini tema Hari Anak Perempuan Sedunia adalah "Invest in Girls' Rights: Our Leadership, Our Well-being" artinya "Berinvestasi dalam Hak-Hak Anak Perempuan: Kepemimpinan Kami, Kesejahteraan Kami".

Peringatan itu bertujuan memusatkan perhatian pada hak-hak anak perempuan, tantangan yang mereka hadapi, dan pentingnya mendukung perkembangan dan kesejahteraan mereka.

Meskipun anak perempuan memegang peran kunci dalam kemajuan suatu negara, di Indonesia, banyak anak perempuan masih menghadapi berbagai kendala. Ketidaksetaraan akses pendidikan, stigma sosial, dan masalah ekonomi keluarga adalah beberapa faktor yang menghambat perkembangan anak perempuan.

Dalam rangka peringatan Hari Anak Perempuan Internasional 2023, United Nations Children's Fund (UNICEF) bersama mitra pemerintah dan masyarakat sipil telah meluncurkan kampanye yang bertujuan untuk: