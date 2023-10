Solusi Nutrisi Saat Si Kecil Alergi Susu Sapi

ANAK sering kali mengalami kondisi alergi susu sapi. Orangtua acap kali khawatir apakah buah hati mereka bisa tumbuh kembang optimal seperti anak-anak lainnya.

Dewi Angraeni, Business Unit Head Morinaga Specialties KALBE Nutritionals dmengatakan bahwa anak yang alergi susu sapi bisa tumbuh sehat, aktif, berprestasi, dan semangat jadi juara. Salah satu alternatif susu sapi adalah susu soya.

"Tumbuh kembang anak yang memiliki alergi dapat terhambat karena berisiko mengalami defisiensi makro dan mikronutrien lantaran penyebab alergi dari pola makannya harus dieliminasi," kata Dewi dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Anak-anak yang memiliki alergi susu sapi harus konsultasi ke dokter agar bisa diminimalisir dampaknya seperti terhambatnya pertumbuhan, risiko munculnya penyakit degeneratif, dan dampak psikologis yang menimpa anak dan orang tua karena stres, cemas, dan biaya ekstra untuk pengobatan alergi. Oleh karena itu penting untuk memastikan kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi.

Alternatifnya anak bisa mengonsumsi susu soya. American Academy of Pediatrics (AAP), National Institutes of Health (NIH) dan The European Food Safety Authority (EFSA) mengakui formula berbasis susu soya yang diperkaya sebagai alternatif yang sesuai untuk anak yang alergi terhadap susu sapi. Selain itu isolat protein kedelai sebagai sumber protein dalam formula bayi dan formula lanjutan.

Memahami kondisi ini, PT Sanghiang Perkasa (KALBE Nutritionals) lewat brand Morinaga menyempurnakan formula menjadi alternatif yang memadai bagi anak dengan kondisi alergi.

Menurut Dewi produk soya ini kandungan nutrisinya sudah diperkaya membantu tumbuh kembang si kecil yang memiliki kondisi alergi. Sehingga kebutuhan pertumbuhannya tetap terpenuhi, serta kondisi sensitifnya terhadap susu sapi semakin membaik.

Prof. Dr. dr. Budi Setiabudiawan, Sp.A(K), M.Kes, dokter dan konsultan Alergi Imunologi Anak menjelaskan konsumsi formula soya yang diperkaya dapat mengurangi berbagai risiko dampak kesehatan bagi anak dan mencukupi keperluan nutrisi hariannya.

"Penggunaan formula berbasis isolat protein soya dapat menjadi pilihan pada anak alergi susu sapi dengan gejala ringan sedang. Hasil penelitian menunjukan bahwa formula soya tidak memiliki efek negatif baik pada pertumbuhan, sistem endokrin, reproduktif, imunologi maupun

neurologis. Formula soya juga dapat ditoleransi dengan baik pada sebagian besar anak, khususnya yang memiliki alergi susu sapi," jelas Prof. Budi Setiabudiawan.

Tidak hanya dinyatakan aman untuk dikonsumsi, formula berbahan dasar isolat protein soya berperan dalam penurunan reaksi alergi. Terjadi penurunan angka prevalensi alergi reaksi silang antar alergi terhadap formula soya dan alergi susu sapi dari 10-14% menjadi 2,5%. (N-1)