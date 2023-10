Kolaborasi Masa Depan yang Aman dan Terhubung di Hari Pos Sedunia 2023

SETIAP 9 Oktober 2023 diperingati sebagai Hari Pos Sedunia atau World Post Day. Tema Hari Pos Sedunia tahun 2023 adalah “Together for Trust: Collaborating for a Safe and Connected Future” atau "Bersama untuk Kepercayaan: Kolaborasi untuk Masa Depan yang Aman dan Terhubung". Tema ini bertujuan untuk mendorong pemerintah dan layanan pos untuk berkolaborasi dalam mendukung perkembangan dunia pos.

Masyarakat juga diminta untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan yang mendukung perkembangan sektor pos. Peringatan ini juga bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan peran penting pos dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah Hari Pos Sedunia atau World Post Day terkait erat dengan berdirinya Universal Postal Union (UPU) tahun 1874 di Bern, Swiss. Hari Pos Sedunia secara resmi ditetapkan dalam kongres UPU pada 1969 di Tokyo, Jepang, dan lebih dari 150 negara di seluruh dunia ikut serta dalam perayaan tersebut.

Negara-negara ini juga sering mengadakan berbagai program dan kegiatan menarik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan media tentang peran penting pos. Selain itu, berbagai kegiatan meriah juga diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Pos Sedunia.

Makna Poster Hari Pos Sedunia tahun 2023

Gambar dua tangan melambangkan persatuan dan kemitraan.

Piksel ungu cerah yang meliputi seluruh gambar pada poster mencerminkan kantor pos yang tersebar di seluruh dunia, membentuk landasan jaringan global yang penting.

Warna ungu, yang simbolik dengan kebijaksanaan, kreativitas, dan persatuan, digunakan untuk menekankan peran penting kolaborasi dalam menciptakan sistem pos yang andal dan tepercaya.

Setiap piksel melambangkan kontribusi yang berharga dari setiap kantor pos, dan ketika bersatu, mereka menyoroti pentingnya kerja sama.

Gambar pada poster mengingatkan kita bahwa melalui kolaborasi dan persatuan, kita dapat memperkuat dasar kepercayaan yang menjadi kunci untuk kemajuan bersama.

Hari Pos Sedunia dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Selain itu, perayaan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada pegawai dengan pelayanan terbaik.

Di berbagai negara, peringatan ini diwarnai dengan tindakan seperti menampilkan Poster Hari Pos Sedunia di kantor pos dan lokasi umum lainnya. Selain itu, beberapa negara juga mengadakan pameran filateli dan meluncurkan perangko baru.

Selain itu, berbagai acara seperti seminar, konferensi, lokakarya, serta kegiatan dalam beragam bidang seperti budaya dan olahraga turut diadakan. Terkadang, pihak administrasi pos juga mengeluarkan cenderamata khusus seperti kaos dan lencana untuk merayakan Hari Pos Sedunia. (Z-3)