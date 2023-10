Pra-Ajang Jakarta Marathon 2023, Chandra Asri Ajak Publik Pilah Sampah

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri Group), perusahaan kimia terdepan dan solusi infrastruktur di Indonesia, kembali mengadakan kegiatan “Aksi Asri Operasi Semut untuk #IndonesiaAsri” sebagai rangkaian Pre-Event Jakarta Marathon 2023 di Car Free Day (CFD) Jakarta, pada Minggu (08/10).

Pada kegiatan ini, Chandra Asri menggandeng 22 volunteer dari komunitas relawan Forum Indonesia Asri serta karyawan untuk melakukan operasi semut sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah.

Sampah yang terkumpul pada Aksi Asri kali ini berjumlah total 43 kg sampah, yang terdiri atas sampah plastik 26 kg, sampah kertas 10 kg, sampah organik 4 kg dan sampah lainnya 3 kg.

Head of Corporate Communication Chandra Asri, Chrysanthi Tarigan, mengatakan,“Kami bangga dapat menjadi bagian dari kesuksesan penyelenggaraan ajang lari bertaraf internasional, Jakarta Marathon 2023.Sebagai mitra pertumbuhan bagi Indonesia,"

"Chandra Asri terus berkomitmen terhadap pengelolaan sampah khususnya sampah plastik," ucap Chrysanthi.

"Melalui“Aksi Asri Operasi Semutuntuk #IndonesiaAsri” dalam Jakarta Marathon 2023 ini,kami ingin memastikan penyelenggaraan Marathon ini tetap bersih sekaligus mempromosikan pengumpulan sampah sesuai jenisnya agar dapat dimanfaatkan kembali,” tuturnya.

“Kami pun berharap Aksi Asri dalam Jakarta Marathon 2023 ini akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama memulai hidup lebih sustainable dan menjaga lingkungan dengan memilah sampah sekaligus menjaga kesehatan melalui olahraga lari. Aksi Asri ini juga akan kami selenggarakan kembali pada perhelatan Jakarta Marathon tanggal 22 Oktober 2023.” tambah Chrysanthi.

Selain Aksi Asri Operasi Semut ini,pada Pre-Event Jakarta Marathon 2023 ini Chandra Asri meletakkan tempat sampah terpilah di area venue dan tempat sampah kemasan di 3 hydration spot.

Pada event Jakarta Marathon pada19-22 Oktober 2023, Chandra Asrijuga akan hadir di area expo dengan membuka booth “Indonesia Asri”.

Di booth Chandra Asri, pengunjung dapat merasakan pengalaman memilah sampah dan melihat secara langsung ragam produk berbahan dasar sampah, seperti bahan bakar BBM Plas dan aspal plastik yang terbuat dari sampah plastik low value.

Chandra Asri menantikan kehadiran masyarakat di Jakarta Marathon 2023 untuk bersama-sama mendapatkan pengalaman lari di lingkungan yang bersih serta belajar memilah sampah. (RO/S-4)