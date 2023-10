Makassar Siap Sambut Peserta Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas

Makassar, Sulawesi Selatan, sudah siap menyambut kedatangan tamu-tamu peserta Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas atau ASEAN High Level Forum (AHLF) on Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025. Kegiatan yang akan berlangsung pada 10-12 Oktober 2023 itu akan diikuti sekitar 200 peserta. Selain para Menteri Sosial dan pejabat tinggi ASEAN, agenda tersebut juga akan dihadiri perwakilan Badan Sektor ASEAN, organisasi terafiliasi ASEAN, organisasi penyandang disabilitas, mitra wicara ASEAN, serta para akademisi.

“Kami, dari Kementerian Sosial, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat menyiapkan akses yang mudah bagi disabilitas di beberapa titik di Makassar,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (7/10).

Sepanjang September, Risma sudah dua kali ke Makassar guna mengecek langsung persiapan menyambut AHLF dan memastikan tersedianya akses-akses yang ramah disabilitas. Dalam forum tersebut, Kemensos akan menunjukkan salah satu best practice penanganan disabilitas melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Wirajaya di Makassar. Para delegasi akan diagendakan berkunjung ke tempat tersebut.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Bakri mengungkapkan Makassar sudah sepenuhnya siap menyambut tamu delegasi. Perbaikan akses disabilitas dilakukan di berbagai tempat, termasuk Benteng Fort Rotterdam, Taman Arkeologi Leang-leang dan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang nantinya akan menjadi lokasi kunjungan.

Menurut Bakri, ketersediaan fasilitas untuk disabilitas akan kepada dunia betapa besar keberpihakan Indonesia terhadap kaum difabel.

AHLF on Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 merupakan salah satu rangkaian KTT ASEAN di bawah keketuaan Indonesia. Forum itu akan mengidentifikasi tantangan-tantangan di ASEAN dalam memperkuat pembangunan inklusif disabilitas, termasuk melalui pembelajaran dari dampak situasi pandemi terhadap kehidupan para penyandang disabilitas.

Forum tersebut juga akan mengevaluasi kemajuan upaya pengarusutamaan penyandang disabilitas ke dalam seluruh pilar masyarakat ASEAN, serta memproyeksikan kerja sama dan kemitraan yang efektif ke depan. (Z-11)