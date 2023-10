Wapres RI Beri Tanoto Foundation Penghargaan Program Percepatan Penurunan Stunting 

SETIAP anak mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan potensi terbaik di dalam dirinya. Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada tahun 1981, meyakini bahwa pendidikan berkualitas dapat mempercepat kesetaraan peluang.

Tanoto Foundation mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Hal ini tercermin dalam program-program Tanoto Foundation yang mendukung pelaksanaan lima pilar Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (StraNas Stunting), terutama di Pilar 2: Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, dan Pilar 3: Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa.

Program percepatan penurunan stunting merupakan salah satu bentuk komitmen Tanoto Foundation untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, Tanoto Foundation bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan media.

Bersama BKKBN, Tanoto Foundation mendukung pelaksanaan beragam program dan kegiatan percepatan penurunan stunting berbasis keluarga, seperti: Program BKB EMAS, Pelatihan TPK (Tim Pendamping Keluarga), Forum Nasional Stunting, dan Kampanye Perubahan Perilaku.

Tanoto Foundation Tingkatkan Ketrampilan Komunikasi Pendamping PKH

Sementara bersama Kementerian Sosial, Tanoto Foundation melakukan peningkatan keterampilan komunikasi bagi para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menyampaikan pemahaman dan pencegahan stunting di sesi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Tanoto Foundation juga menjadi donor perintis dalam World Bank Multi Donor Trust Fund (MDTF) for Indonesia Human Capital Acceleration (IHCA) untuk mendukung program Investing in Nutrition and Early Years (INEY).

Selain itu, Tanoto Foundation bekerja sama dengan UNICEF dalam program Komunikasi Perubahan Perilaku Sosial untuk Pencegahan Stunting.

Bersama USAID dan beberapa mitra donor lainnya, Tanoto Foundation pun menginisiasi program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia (PASTI) untuk memperbaiki status gizi di empat provinsi prioritas stunting.

Tanoto Foundation mendukung Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menjalankan program penanganan stunting melalui Comprehensive and Integrated Action (CINTA) di NTT dan NTB. Bekerja sama dengan Poltekesos Bandung, Tanoto Foundation mendukung pengembangan program studi perguruan tinggi berdasarkan hasil penelitian tematik mengenai stunting.

Tanoto Foundation bersama SMERU juga melakukan riset pemetaan status gizi dengan metode Small Area Estimation (SAE), dan penelitian perubahan perilaku sosial dengan pendekatan Desain Berbasis Masyarakat (DBM) bersama Alive & Thrive.

Tanoto Foundation Jadi Mitra Pemerintah dalam Penurunan Stunting

Atas peran dan kontribusi sebagai mitra pemerintah Indonesia dalam program percepatan penurunan stunting, Tanoto Foundation mendapatkan anugerah penghargaan dari Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang diadakan di Istana Wakil Presiden RI pada Jumat, 06 Oktober 2023. Penghargaan tersebut diterima oleh Country Head Tanoto Foundation Indonesia Inge Sanitasia Kusuma.

Inge mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Tanoto Foundation.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia. Penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk terus melakukan beragam program yang tepat sasaran," jelasnya.

"Kami berharap semakin banyak terjadi kolaborasi pemerintah dan lembaga non-pemerintah sehingga tercipta generasi bangsa Indonesia bebas stunting di masa mendatang,” ungkap Inge.

Sekretariat Wakil Presiden mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan dan kemajuan program percepatan penurunan stunting dan mendapatkan pembelajaran dari capaian yang diperoleh sebagai masukan untuk merumuskan aksi nyata dalam mengejar target prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. (R