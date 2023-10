Brand Jajanan Pasar Nona Ketjil Usung Menu Bertemakan 'Mabok Durian'

BRAND roti dan makanan ringan tradisional yang berbasis di Jakarta dengan kualitas premium di setiap produknya dan cukup terkenal adalah Nona Ketjil

Komitmen untuk selalu memberikan kenangan manis dan rasa tradisional mendorong Nona Ketjil menghadirkan roti dan makanan lezat yang berkesan dan menyenangkan.

Di tengah perkembangan globalisasi, dengan penuh semangat Nona Ketjil tetap setia menyajikan jajanan tradisional. Bahkan dengan menjaga kekhasan, produk Nona Ketjil telah membawa kembali kisah dan budaya dari masa lalu para Sahabat Nona.

Nona Ketjil bercita-cita meniadi tak sekedar tempat di mana Sahabat Nona bisa mendapatkan makanan ringan tradisional yang penuh senyum dengan kenangan indah tentang waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan teman di Nona Ketjil.

Oleh karena itu, Nona Ketjil mengusung menu baru bertemakan 'Durian', brand jajanan pasar Nona Ketjil memiliki tagline “Tjita Rasa Nona memberikan warna njang tak terlupakan”.

"Nona ketjil di bawah naungan PT. Nona Prabaswara Indonesia (Suapin Grup) menghadirkan Jajajan Pasar dengan tema “Bentuk Lama Rasa Baru”. Nona Ketjil pertama kali hadir di CIBIS 9 Park, Jakarta. pada 4 Januari 2023,," kata Meiliana Effendy selaku Co-Founder Nona Ketjil dalam keterangan, Senin (2/10).

“Melalui peluncuran produk barunya pada 2 Oktober 2023, Nona Ketjil memiliki misi untuk mengajak Sahabat Nona agar selalu mencintai jajanan dengan menghadirkan lima varian menu bertema #MabokDurian sebagai representasi gabungan jajanan pasar dengan buah tradisional khas Indonesia yang terkenal lezatnya Durian”, ucap Cynthia Simamora selaku Founder Nona Ketjil.

Sentuhan Kelezatan Durian

Lewat hashtag tersebut, Nona Ketjil ingin mengajak Sahabat Nona untuk menyantap jajanan pasar dengan sentuhan kelezatan durian bersama keluarga dan teman lewat varian menu terbaru Nona Ketjil, antara lain Pancake Durian yakni cemilan manis berisi daging durian yang dibalut dengan kulit dadar lembut khas Nona Ketjil.

Selain itu, masih ada Mochi Ice Cream Durian yakni cemilan manis khas jepang ala Nona Ketjil yang diisi dengan es krim durian dan Talam Ketan Durian

Masih ada cemilan lapis ketan yang dicampur dengan daging durian dipadukan dengan aroma fla durian, Yang tak kalah menariknhya adalah Durian Kupas atau daging durian yang telah dikupas sehingga lebih mudah untuk disantap oleh Sahabat Nona

Teakhir, Ice Cream Durian merupakan es krim yang dipadukan dengan creamynya daging durian disajikan beku untuk Sahabat Nona

"Dari lima menu tersebut, Nona Ketjil akan memberikan promo dari potongan harga hingga All You Can Eat jajanan pasar Nona Ketjil #MabokDurian hanya Rp 50 ribu," ujar Meiliana. (RO/S-4)