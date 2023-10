ERHA Kembali Gelar Kegiatan Sosial Bagi Pasien Psoriasis

DALAM rangka memperingati hari jadi yang ke-24, ERHA Group menggelar beberapa kegiatan sosial. Berbagai program sosial yang digelar menjangkau seluruh lapisan masyarakat di penjuru negeri pada tiga bidang utama kehidupan, yakni kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Head of CSR & Corporate Relations Arya Noble Group, yang merupakan induk usaha ERHA, Oemar Saputra menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus mendukung program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. "Perjalanan 24 tahun ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meciptakan dampak baik bagi masyarakat Indonesia melalui rangkaian program berkelanjutan," jelasnya dalam keterangan yang diterima, Senin (2/10).

"Kami sadar, perjalanan ini masih panjang dan membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu, kami juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang juga memiliki misi yang sama, yakni menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia," lanjutnya.

Pada bidang kesehatan, bertempat di Secluded by Kharma, Sleman, Yogyakarta, digelar ERHA A3 for Psoriasis pada 30 September 2023. Kegiatan yang menjadi wujud komitmen layanan klinikal ERHA Atopy and Skin Disease Center ini dihadiri puluhan pasien psoriasis yang secara antusias mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari sesi edukasi, konsultasi dokter kulit gratis, hingga aktivitas kelas kreatif untuk menghibur dan membangun koneksi antarpasien.

Sedangkan di bidang lingkungan, Arya Noble Group secara aktif terlibat dalam program pemberantasan katarak dengan mengoperasi lebih dari 7.000 mata sejak tahun 2015 di berbagai pelosok daerah seperti Ruteng, Namlea, dan Puncak Jaya Papua. Arya Noble Group juga menginisiasi program lingkungan yang bertajuk 'Start to Change'. Melalui program ini, Arya Noble Group mengajak seluruh konsumen untuk membawa kemasan kosong produk ERHA ke klinik terdekat untuk ditukarkan dengan point. Setelah terkumpul, point tersebut dapat dikonversi menjadi voucher perawatan atau konsultasi gratis dengan para dokter.

Pada bidang pendidikan, selain mendistribusikan beasiswa melalui Organisasi Filantropis World Harvest Indonesia (WHI), Arya Noble Group juga mengelola tujuh taman baca yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa. Program ini membawa misi menanamkan kebiasaan membaca pada anak guna membentuk karakter kritis, kreatif, dan inovatif.

Di sisi lain, Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Pelayanan Primer, Rujukan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dr. Fitri Indah Setiyawati mendukung apa yang telah dilakukan Erha.

"Saya melihat ERHA menjadi salah satu klinik yang bergerak progresif, khususnya dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga kegiatan edukasi untuk teman-teman psoriasis terus dilakukan secara berkala untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Melihat hal ini, saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan Arya Noble Group, selaku induk usaha ERHA. Semoga program baik ini dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Fitri. (RO/R-2)