UNS Peringkat 7 Nasional dan 1201-1500 Dunia Menurut THE World University Rankings 2024

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS) untuk ketiga kalinya berhasil masuk ke dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) pada rilis terbaru THE WUR 2024 yang diumumkan pada tanggal 27 September 2023. UNS menempati peringkat ke 1201-1500 dari 1.904 perguruan tinggi di 108 negara yang dinilai oleh THE. THE merupakan lembaga pemeringkatan perguruan tinggi terkemuka yang berbasis di Inggris.

Perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam THE WUR 2024 ini ada 24 perguruan tinggi, dengan ranking tertinggi adalah Universitas Indonesia (UI) yang berada pada peringkat 801-1000. UNS berada pada peringkat 1201-1500 bersama dengan UNAIR, ITB, BINUS, UGM, IPB, USK, dan ITS. Secara urutan, UNS berada pada urutan ke-7 perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk THE WUR 2024 ini, ada sedikit perubahan dalam metodologi. Ada 5 pilar dari pemeringkatan THE WUR yaitu Teaching (bobot 29,5%), Research Environment (29%), Research Quality (30%), Industry (4%), dan International Outlook (7,5%).

Masing-masing pilar tersebut terdiri dari indikator-indikator. Teaching diukur dengan reputasi dalam pembelajaran, rasio dosen dan mahasiswa, rasio mahasiswa doktor dan sarjana, dosen bergelar doktor, dan pendapatan institusi.

Sedangkan Research Environment diukur dengan reputasi dalam penelitian, pendapatan dari riset, dan produktivitas penelitian. Research Quality diukur dengan sitasi, kekuatan riset, keunggulan riset dan pengaruh riset. Industry diukur dengan pendapatan dari industri dan jumlah paten. Yang terakhir, International Outlook diukur dengan jumlah mahasiswa internasional, jumlah dosen internasional, dan jumlah publikasi bersama dengan dengan mitra dari internasional.

Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Jamal Wiwoho, mengungkapkan rasa syukurnya bahwa UNS dapat berada pada peringkat ke 1201-1500 THE WUR 2024 dan peringkat ke-7 Indonesia sejajar dengan perguruan-perguruan tinggi besar lainnya di Indonesia seperti ITB dan UGM. Prof. Jamal menyampaikan juga terimakasih kepada semua civitas akademika UNS yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. (Z-7)