Oh Beauty Festival Kembali Hadir dan Digelar di Pondok Indah Mall 3

ACARA tahunan Oh Beauty Festival kembali untuk menggebrak di awal kuartal keempat, yang merupakan periode terpenting dalam industri kecantikan Indonesia.

Lebih besar, lebih meriah, dan lebih spektakuler dari sebelumnya, Oh Beauty Festival di tahun kelima ini siap menghadirkan perayaan yang tak tertandingi mulai dari tanggal 5 Oktober hingga 8 Oktober 2023, di City Hall Pondok Indah Mall 3 yang berada di pusat Jakarta Selatan.

Dengan mengusung metode pembayaran cashless, Oh Beauty Festival berkolaborasi dengan Bank Indonesia mengenai edukasi QRIS. Tujuan kerja sama untuk mengenalkan pembayaran dan transaksi digital karena kecantikan tidak hanya sebatas kulit; tapi juga juga cerdas dalam teknologi!

Baca juga: Berkembang Mitos Soal Perawatan Kulit, Klinik Erha Beri Edukasi

Ini bukan sekadar festival kecantikan; ini adalah pengalaman sensori yang menyeluruh! Selain mengundang 100+ Brand Partners, untuk pertama kalinya tahun ini, Oh Beauty Festival menghadirkan jajaran musisi terkemuka seperti Nadin Amizah, Reality Club, Mocca, White Shoes and The Couples Company, Bilal Indrajaya dan Idgitaf.

Bersiaplah untuk menikmati irama beat favorit, para pengunjunga diharap bisa menyaksikan dan menikmati dunia kecantikan.

Hadirkan Sejumlah Influencer

Para pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan mulai dari tutorial makeup sensasional hingga beauty talks hingga games dengan deretan influencer ternama seperti Tasya Farasya, Vinna Gracia, Shani Amelia, Harumi PS, dan banyak lagi, festival tahun ini akan menjadi perpaduan harmonis antara kecantikan dan musik.

Bintang Tamu Internasional

Tak hanya itu, Oh Beauty Festival juga menghadirkan dua ikon kecantikan internasional. Dari Thailand, Babarabeer yang sensasional dengan Thailand Glass Skin Makeup, dan dari Malaysia, Mawar Rashid yang memikat.

Baca juga: Cara Memilih Minuman Suplemen Kolagen yang Tepat Menurut Pakar Kesehatan

Keduanya akan berbagi rahasia kecantikan mereka, wawasan industri, dan terlibat dalam kolaborasi yang mengesankan yang akan membuat Anda terinspirasi.

Irina Chatarina, Co- Founder Oh Beauty Festival, mengatakan,“Tahun ini kita mendatangkan pembicara dari Thailand Babarabeer dan dari Malaysia Mawar Rashid sebagai representatif beauty industry South East Asia."

"Dalam kesempatan ini kami berharap bisa bertukar pikiran mengenai tren beauty dan permintaan terhadap industri ini, sekiranya kedepannya kita dapat berkolaborasi dalam pengembangan di industri kecantikan Indonesia,“ kata Irina dalam keterangan, Sabtu (30/9).

Didukung Overheard Beauty

Oh Beauty Festival juga didukung Overheard Beauty, sejak berdiri di tahun 2017, selalu mendedikasikan diri untuk menjadi lebih dari sekadar sebuah media atau perusahaan tetapi berkomitmen menjadi sebuah ekosistem yang menyatukan komunitas dengan visi yang sama.

Untuk semakin memeriahkan acara tahun ini, Overheard Beauty juga akan mempersembahkan kembali produk parfum yang selalu dinantikan dan habis terjual dalam hitungan menit setiap kali diluncurkan.

Kerja Sama Tokopedia

Category Strategic Partnership Senior Lead Tokopedia, Azzahra Rahmani Ali, mengatakan, “Groceries (termasuk kecantikan dan perawatan diri) adalah salah satu kategori produk yang paling laris di Tokopedia selama kuartal III 2023."

Baca juga: Skin Care Lokal Makin Diminati, Kyura Siapkan Layanan Personal Lewat My Dermatologist

"Tren belanja tersebut mendorong Tokopedia untuk terus berkolaborasi dengan para mitra strategis agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan produk lokal kecantikan dan perawatan diri secara efisien, salah satunya melalui Oh Beauty Festival 2023,” jelas Azzahra.

Oh Beauty Festival 2023 bukan hanya acara biasa; ini adalah pengalaman tak terlupakan yang merayakan kecantikan dalam segala bentuknya.

Pada ajang Oh Beuauty Festval, para pengunjung akan menikmati sajian musik, inovasi bertemu tradisi, dan dan kegembiraan mengalir dalam harmoni yang tak terlupakan. (RO/S-4)