BPJS Ketenagakerjaan Sabet 6 Penghargaan Bergengsi The Best Contact Center Indonesia 2023

LAYANAN Contact Center 175 BPJS Ketenagakerjaan kembali menyabet prestasi membanggakan dengan meraih enam penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) yang digelar di Jakarta, Selasa (26/9).

Dalam keterangannya kepada pers, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia memberikan apresiasi kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan atas konsistensi pelayanan yang diberikan kepada seluruh pekerja Indonesia melalui seluruh kanal yang dimiliki, khususnya Layanan Contact Center.

“Kami mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan ini. Keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta di apresiasi oleh ICCA. Ini menjadi bukti komitmen kami dan tentu saja menjadi dorongan serta penyemangat kami dalam melayani peserta," ujarnya.

Diketahui setelah tahun lalu meraih 3 penghargaan di ajang penghargaan dunia contact center tingkat nasional ini, kini BPJS Ketenagakerjaan meraih 6 penghargaan sekaligus, adapun penghargaan tersebut meliputi:

-The Best Contact Center Manager: Platinum

-The Best Digital Media: Gold

-The Best Quality Team: Silver

-The Best Employee Engagement: Silver

-The Best People Development: Silver

-The Best Contact Center Operation: Bronze

Sejak 2007, setiap tahun ICCA selalu menyelenggarakan kegiatan The Best Contact Center Indonesia. Dalam kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk saling berbagi pengalaman dan prestasi dalam pelayanan contact center dari jenjang staf sampai dengan manager di setiap perusahaan yang mengikutinya. Diharapkan pelaku contact center mendapatkan wawasan baru serta inspirasi untuk dapat meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.

The Best Contact Center Indonesia 2023 menjadi pelaksanaan lomba yang ke 17 dan telah dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan September 2023. Kategori lomba yang diselenggarakan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Program Korporat, Individual, dan teamwork.

Menutup keterangannya, Roswita menyadari ke depan tuntutan pelayanan yang harus pihaknya berikan kepada peserta akan semakin tinggi, dan dirinya menyatakan kesiapan untuk selalu memberikan pelayanan dengan standar yang terbaik kepada seluruh peserta.

“Konsumen kami ini sangat beragam, dari pekerja formal, pekerja informal atau bukan penerima upah hingga ke pekerja Migran yang bekerja di luar negeri. Seluruh kanal kami harus memiliki standar pelayanan terbaik, seperti contact center yang telah mendapatkan penghargaan, tentu kami akan selalu jaga kualitasnya. Semoga penghargaan yang diterima ini akan semakin menambah motivasi dan semangat seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam melayani peserta,” tutup Roswita. (RO/S-3)