Indonesia Goes Pink 2023 Kembali Digelar

SEBUAH organisasi nirlaba yang berfokus pada kegiatan sosialisasi deteksi dini dan pendampingan bagi perempuan dengan kanker payudara, Lovepink, tahun ini kembali dengan kegiatan tahunan yang ketujuh dalam rangka Breast Cancer Awareness Month, yaitu Indonesia Goes Pink (IGP) 2023.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang Oktober 2023 akan mengangkat tema 'Make the Change, Be the Change'.

"Tema yang diangkat tahun ini merupakan sebuah semangat ajakan kepada seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam pergerakan menuju Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut 2030. 'Make The Change, Be The Change' adalah seruan untuk membuat perubahan dengan mengingatkan, dan menjadi perubahan dengan melakukan," papar Dede Gracia, Ketua Pelaksana Indonesia Goes Pink 2023, di Jakarta, Rabu (27/9).

Untuk merealisasikan ajakan ini, lanjut Dede, IGP 2023 akan hadir dengan dua kegiatan utama. Kegiatan pertama ialah SHE The Forum, sebuah acara komprehensif dalam satu hari, terdiri atas beberapa kegiatan interaktif dengan fokus pada konsep SHE (Share, Heal, and Empower), yang akan berlangsung pada Sabtu, 7 Oktober 2023 di Function Hall A-D Level 2 Plaza Indonesia.

Forum ini akan menghadirkan seminar edukatif seputar masa depan pengobatan kanker payudara, metode pemulihan lewat musik, dan kisah inspiratif dari para warrior dan survivor yang merupakan pelaku kreatif di bidang masing-masing. Narasumber yang diundang ialah Dr Jeffry B Tenggara SpPD-KHOM (medical oncologist), Maya Hasan (harpist, actress, practitioner), dan Merry Riana (entrepreneur, investor, content creator).

Selain itu, ada Gerakan 10.000 USG Payudara Gratis yang diperuntukkan bagi perempuan Indonesia dengan keterbatasan finansial. Lovepink juga memberikan sarana untuk mempromosikan aktivitas bisnis UMKM para warrior dan survivor melalui The Pink Market. Siapa pun yang berminat untuk ikut serta dalam SHE The Forum dapat melakukan pembelian tiket di laman SHETheForum.

Adapun kegiatan kedua ialah Pink Carnival, yaitu kampanye peduli kanker payudara berwujud parade di jalan protokol, sekaligus sebuah perayaan kehidupan bersama para warrior dan survivor kanker payudara, dengan mengenakan kostum dan atribut serbapink yang meriah. Acara akan berlangsung pada Minggu, 15 Oktober 2023 di Thamrin Lobby Plaza Indonesia.



Baca juga: TikTok Awards Indonesia 2023 Penghargaan bagi Kreator Pembawa Perubahan



Acara ini didukung dengan penampilan spesial Jember Fashion Carnaval (JFC) yang memeriahkan parade jalan bersama Chelsea Islan, peserta UI Fashion Week, 2ICONS, dan Reza Andriyanto (L-Men of the Year 2022). Lalu, ada olahraga bareng Riana Bismarak (Founder Geng Gobyos), dan penampilan Sadari dance oleh RDC Dancers.

Dalam penyelenggaraan IGP 2023, Lovepink mendapatkan dukungan figur publik dari berbagai latar belakang, di antaranya Chelsea Islan, Bubah Alfian, dan Anggi Wirya Diputra.

Tahun ini Lovepink juga kembali mengadakan USG payudara gratis untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat melakukan deteksi dini yang dapat mengurangi potensi paparan kanker payudara stadium lanjut. Sampai akhir Agustus, Gerakan 10.000 USG Payudara bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, sudah dilakukan di wilayah Padang, Banjarbaru, Jabodetabek, Yogyakarta, Bandung, Jember, Surabaya, dan Malang.

Untuk pemeriksaan payudara secara klinis, yang dirujuk berdasarkan data lokasi masing-masing peserta dan telah berlangsung sejak Oktober 2021, sudah menjangkau lebih dari 8.200 perempuan. Secara berkala, Lovepink akan meningkatkan target penerima manfaat agar semakin banyak perempuan dengan keterbatasan finansial di Indonesia yang mendapatkan akses untuk melakukan deteksi klinis.

Gerakan ini sejalan dengan WHO Global Breast Cancer Initiative yang bertujuan mengurangi angka kematian akibat kanker payudara global sebanyak 2,5% antara 2020 sampai 2040 dengan melakukan deteksi dini melalui Sadari dan Sadanis (Periksa Payudara secara Klinis), diagnosis tepat waktu, dan manajemen kanker payudara yang menyeluruh .

Tahun ini, Plaza Indonesia hadir sebagai official venue Indonesia Goes Pink 2023, dan seluruh rangkaian acara juga didukung penuh oleh United Tractors dan Tupperware.

"Kami menyadari bahwa kesadaran terhadap pentingnya pencegahan kanker payudara tidak cukup dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, Plaza Indonesia merasa antusias dan bangga menebar semangat bersama Lovepink untuk membuat dan menjadi perubahan melalui Indonesia Goes Pink 2023. Kami percaya, dari rangkaian kegiatan yang berlangsung di Plaza Indonesia ini, mampu mengajak para pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut 2030," tutup Tommy Utomo, PR and Marketing Communication Plaza Indonesia. (RO/I-2)