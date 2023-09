Tingkatkan Kesehatan Reproduksi, Kampanye Bayer For Her Diluncurkan

BERDASARKAN United Nations Population Fund (UNFPA), hampir separuh perempuan yang tinggal di lebih dari 50 negara tidak mampu membuat keputusan sendiri mengenai hak-hak reproduksi mereka.

Mitos dan misinformasi seputar penggunaan kontrasepsi membuat perempuan enggan menggunakan metode keluarga berencana modern.

Sebagai pemimpin di bidang kesehatan perempuan, Bayer berkomitmen meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan terkait kontrasepsi.

"Bertepatan dengan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2023, Bayer Indonesia meluncurkan kampanye Bayer for Her yang menyerukan pentingnya tindakan perempuan Indonesia untuk meningkatkan kesehatan reproduksi agar tercapai kualitas hidup lebih baik," kata Presiden Direktur Bayer Indonesia Kinshuk Kunwar, dalam siaran persnya, Selasa (26/9).

Ia menjelaskan Bayer For Her mendorong diskusi seputar topik kesehatan reproduksi perempuan secara terbuka dan berkonsultasi dengan dokter atau bidan secara nyaman.

"Kampanye ini dalam bentuk akses informasi dan edukasi untuk perempuan selama satu tahun (365 hari)," lanjutnya.

Peluncuran Bayer For Her ini juga dilakukan Bayer bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dengan serangkaian webinar untuk awam dan ilmiah yang disiarkan melalui website Bicara Kontrasepsi (www.bicarakontrasepsi.com) dan media sosial BKKBN.

"Sejalan dengan visi Bayer: Health for All, Hunger for None, salah satu kunci misi kami ialah memberdayakan kesehatan perempuan dengan memberikan akses pada keluarga berencana."

"Keluarga berencana berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memastikan pendidikan berkualitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi untuk keadilan dan kesetaraan," kata Kinshuk.

Di Indonesia, jelas Kinshuk, pihaknya menargetkan bisa menjangkau satu juta perempuan di kota dan desa melalui program keberlanjutan Bayer untuk Indonesia (BISA) sampai 2030.

"Sampai saat ini program BISA sukses dijalankan di Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dan akan terus dilaksanakan berkelanjutan. Tentu saja, semua upaya ini dapat terwujud berkat kolaborasi erat dengan BKKBN dan IBI," pungkas Kinshuk.

Country Division Head Pharmaceuticals Bayer Indonesia Jeff Lai menambahkan tahun ini dengan peluncuran Bayer For Her, pihaknya mendorong perempuan Indonesia terbuka mencari informasi terpercaya dan berdiskusi #ConversationsofCare tentang masalah kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi, nyeri haid atau pendarahan menstruasi yang berat, dengan keluarga, teman, dan tenaga kesehatan profesional.

"Melalui kampanye ini diharapkan perempuan Indonesia dapat mengambil keputusan secara sadar dan mandiri terkait kesehatan reproduksi mereka," ujar Jeff.

Kampanye Bayer for Her juga akan menjangkau seluruh karyawan Bayer Indonesia melalui kegiatan #EmpowerHer yang meliputi olahraga, kampanye Bayer For Her di media sosial, dan bincang sehat bersama dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkait kesehatan reproduksi perempuan. (RO/S-2)