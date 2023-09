Aston Sentul Lake Hadirkan Menu Baru di Promo September

HOTEL Aston Sentul Lake Resort & Conference Center menghadirkan menu baru di promo September yang bisa dicicipi tamu pada akhir pekan. Salah satunya nasi bakar cakalang yang kaya akan nutrisi tinggi protein dan rendah lemak.

"Dibuat dengan perpaduan nasi dan cakalang, dicampur dengan bahan-bahan khas masakan Indonesia, seperti kemangi, daun jeruk. Menjadikan wangi dan dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar, menghasilkan rasa yang gurih, wangi dan sedikit aroma asap dengan hasil cita rasa yang sangat mengugah selera," kata Erick Kencana, Executive Chef Aston Sentuk Lake.

Selain itu, Aston Sentul Lake juga meghadirkan menu salmon steak lemon butter, memiliki tekstur yang lembut dan rasa lezat, cita rasa gurih dipadukan dengan akar bit dengan rasa cenderung manis, lemon saus mentega yang pembuatannya dari campuran mentega, jus lemon segar dan bawang putih untuk kedalaman rasa yang gurih, ditambah garam dan lada putih untuk membuat semua rasa menonjol.

Untuk melengkapi menu baru itu, Aston Sentul Lake juga menghadirkan minuman yang terdiri dari timun jepang, madu, lemon. Rasanya segar, kelebihan minuman ini membantu mengurangi peradangan untuk kesehatan, sehingga cocok di minum siang hari.

Khusus untuk pecinta kopi, Aston Sentul Lake juga menghadirkan salt butter coffee yang dibuat oleh barista pemenang kompetisi ‘Archipelago young chef & barista’ beberapa waktu yang lalu.

"Takengon coffee atau spesial kopi yang berasal dari Aceh, dipilih sebagai salah satu bahan utama, margarin, susu segar, caramel syrup adalah bahan-bahan yang melengkapi. Rasanya yang manis, gurih dan sedikit asam bercampur menjadi satu. Kelebihan akan rasa yang berbeda dengan kopi pada umumnya, dengan cita rasa yang unik dan baru," tutur Dodi Marsadi, F&B Manager Aston Sentul Lake.

Dodi menambahkan, ada juga coffee combo, yaitu cappuccino dan ambrosia chocolate cake, perpaduan sponge choco cake, choco coverture dan heavy cream. Rasanya yang tidak terlalu manis karena menggunakan choco couveture yang mempunyai rasa pahit manis dan juga aromatik, dark choco ini mengandung 70% coklat yang berkualitas dan persentase cocoa butter yang lebih tinggi.

“Promo ini tersedia setiap hari sampai dengan akhir November 2023 disajikan secara a la carte dengan harga Rp295,000++ untuk salmon steak lemon butter sudah termasuk satu gelas ginger lemon grass, nasi bakar cakalang di harga Rp85,000, sedangkan salt butter coffee dan fresh redemption di harga Rp55,000++ dan coffee combo Rp98,000++, Khusus di Barata Coffee Shop berkonsep keluarga yang berlokasi di lantai tiga, pungkas Dodi.

Di sisi lain, hotel yang berada di bawah naungan Archipelago Group itu, juga menyiapkan promo kamar dengan diskon 20% di website resminya dengan menggunakan promo #PROMOSTAY untuk semua tipe kamar. (Z-5)