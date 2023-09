EZTrip to Plataran with Bluebird Group, Kolaborasi Travel Experience dari Plataran Indonesia dan Bluebird

PLATARAN Indonesia dan PT Blue Bird Tbk (Bluebird), dua perusahaan lokal terkemuka di industri hospitality dan travel Indonesia, melakukan kolaborasi paket perjalanan dengan tema #EZTrip to Plataran with Bluebird Group. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik kepada para tamu perjalanan dengan solusi mobilitas andal dan juga nyaman.

Plataran Indonesia, yang terkenal dengan layanan venue, dining, dan hospitality, bergabung dengan Bluebird, yang merupakan brand terpercaya di bidang layanan solusi mobilitas terdepan di Indonesia. Kolaborasi ini sendiri diharapkan akan memberikan pengalaman wisata yang berarti, memberikan momen berkesan, dan menyajikan perjalanan yang lancar bagi setiap tamu perjalanan.

Pada paket perjalanan kolaborasi ini, Bluebird menyediakan beragam armada bagi para tamu perjalanan. Mulai dari Bluebird Reguler, Bluebird Electric Vehicles, Silverbird, Goldenbird, Goldenbird Electric Vehicle, Bigbird Reguler, Bigbird Premium, hingga Cititrans. Semua pilihan kendaraan tersebut dipastikan akan memberikan kenyamanan premium bagi setiap tamu perjalanan yang bepergian ke sejumlah destinasi Plataran Indonesia.

Founder dan CEO Plataran Indonesia Yozua Makes mengungkapkan antusiasmenya atas kolaborasi antara Plataran dan Bluebird. "Kami sangat antusias untuk memulai kemitraan luar biasa ini dengan Bluebird, menggabungkan dedikasi Plataran dalam memberikan pengalaman budaya dan alam yang unik, dengan reputasi Bluebird sebagai penyedia solusi mobilitas yang terkemuka,” ungkap Yozua.

“Selain untuk meningkatkan pengalaman perjalanan para tamu, kemitraan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan kekayaan dan keberagaman budaya, beserta dengan keindahan alam yang dimiliki Indonesia,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Yozua juga mengatakan, “Ini bukan hanya soal transportasi dan akomodasi, ini adalah sebuah pengalaman, dan untuk memberikan pengalaman berharga bagi para tamu, Plataran akan menyusun itinerary paket #EZTrip ke Plataran bersama Bluebird Group dan menyesuaikannya dengan tujuan perjalanan, baik untuk acara keluarga maupun acara perusahaan."

Yozua menambahkan, “Paket perjalanan kolaboratif ini sejalan dengan tiga pilar ekowisata Plataran Indonesia: Alam, Budaya dan Komunitas, yang akan menjamin pengalaman holistik dan bermakna bagi setiap tamu wisatawan.”

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto (Andre) Djokosoetono juga menyampaikan dukungannya atas kolaborasi ini. “Bluebird ingin mendekatkan setiap tamu Plataran dengan pengalaman mobilitas yang sesuai ‘Standar Nyaman Indonesia’ (SNI) dalam berbagai perjalanan menikmati keindahan wisata Nusantara. Standar perjalanan yang nyaman itu didapat dari armada yang terstandarisasi dan ramah lingkungan, pengemudi yang andal dan profesional, serta kemudahan perjalanan,” ujar Andre.

Andre melanjutkan, “Untuk itu, Bluebird berkolaborasi bersama Plataran dengan menghadirkan program #EZTrip to Plataran with Bluebird Group. Dengan semangat sama yang dimiliki Plataran, kami harap kolaborasi ini dapat mendukung dunia pariwisata berbasis ecotourism di Indonesia.”

Kolaborasi #EZTrip to Plataran with Bluebird Group akan menghadirkan lima perjalanan menakjubkan, masing-masing dengan pesonanya sendiri. Perjalanan ini mencakup kunjungan ke Villa Puncak by Plataran di Jawa Barat; Plataran Bandung di Jawa Barat; Plataran Heritage Borobudur, Plataran Borobudur Resort di Magelang, Jawa Tengah; Plataran Bromo di Jawa Timur; Plataran Menjangan, Plataran Ubud, dan Plataran Canggu di Bali.

Three-Day Trip ke Puncak menawarkan paket perjalanan dengan pilihan armada Bluebird, Goldenbird, atau Bigbird ke Villa Puncak by Plataran, di mana tamu dapat berkunjung ke kebun teh dan menikmati sarapan dengan pemandangan hijau. Perjalanan One-Day Trip ke Bandung dengan armada Goldenbird dan E-Goldenbird yang ramah lingkungan, mencakup kunjungan ke Museum Gedung Sate, pengalaman naik Bandros, dan diakhiri dengan teh sore dan makan siang di Plataran Bandung.

Sementara Three-Day Trip ke Borobudur dengan armada Bigbird atau Bigbird Premium menawarkan eksplorasi Candi Borobudur, interaksi budaya, dan sesi pembuatan jamu di Plataran. Three-Day Trip ke Bromo dengan Bigbird meliputi teh sore dan sarapan di atas awan, serta berbagai kegiatan alam. Terakhir, Three-Day Trip ke Bali dengan Bigbird Premium Hiace menonjolkan keindahan dan budaya Bali dengan pemandangan memukau, ramah tamah, teh sore, dan hidangan lezat dari Plataran.

Paket kolaborasi ini menjadi solusi perjalanan yang nyaman dan fleksibel, di mana tamu dapat memilih waktu keberangkatan dan pemberhentian. Armada Bluebird juga akan selalu mengiringi tamu sepanjang perjalanan wisata, memastikan perjalanan berjalan lancar. Selain itu, tamu akan mendapatkan poin Circle of Friends dengan paket ini.

Sebagai green company, Plataran Indonesia akan melakukan penanaman pohon untuk setiap perjalanan paket ini. Dalam program Plataran for the Earth, penanaman mangrove yang biasanya dilakukan di Taman Nasional Bali Barat, kali ini akan direlokasi ke Taman Nasional dalam bentuk penanaman pohon pinus sebagai bentuk kepedulian Plataran Indonesia dalam usaha membantu pemerintah memperbaiki kondisi savana Bromo yang beberapa waktu lalu terbakar.

Kelima paket perjalanan kolaborasi ini sejalan dengan tiga pilar dari Plataran Indonesia: Nature, Culture, dan Community, yang mana akan memastikan pengalaman holistik dan bermakna bagi setiap tamu perjalanan.

Sebagai bagian dari program promosi, beberapa influencer dan media diundang bergabung dalam #EZTrip to Plataran with Bluebird Group ke tiga tujuan: Plataran Bandung tanggal 29 Agustus dengan Ionic 5 dan Cititrans, Plataran Heritage Borobudur tanggal 29 - 31 Agustus dengan Bigbird, dan Plataran Menjangan tanggal 1 - 3 September, juga bersama armada Bigbird.

Salah satu influencer Agnes Oryza, membagikan pengalaman dalam wisata #EZTrip to Plataran with Bluebird Group. “Perjalanan bersama teman-teman ke Menjangan ternyata seru sekali dan tidak ribet. Ini karena perjalanannya sudah diatur oleh Plataran dan juga perjalanannya nyaman karena kami naik Bluebird,” kata Agnes.

“Plataran Menjangan cantik dan jauh dari keramaian, cocok untuk rehat sejenak. Makanannya luar biasa enak. Juga banyak aktivitas seru yang mendekatkan kita dengan alam. Sungguh perjalanan yang tidak terlupakan!” serunya.

Kolaborasi antara Plataran Indonesia dan Bluebird ini menjanjikan sebuah pengalaman perjalanan yang tak terlupakan melalui kenyamanan berkendara, warisan budaya, dan alam Indonesia yang kaya. (RO/S-3)

