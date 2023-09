Ajang Now Fest Beri Pengalaman Baru untuk Generasi Muda Berkreasi

NOW Fest adalah sebuah festival revolusioner yang akan membangkitkan kreativitas di dalam diri setiap generasi muda.

Mengusung tagline 'Explore New Experience of Creativity', Now Fest menawarkan beragam pengalaman yang akan membangunkan dan menginspirasi semangat kreatif di dalam diri kita.

Edisi perdana Now Fest akan berlangsung selama lima hari pada 20 September - 24 September 2023 di The Warehouse Plaza Indonesia, Jakarta, sekaligus menjadi perayaan ulang tahun pertama Oppal Multi-platform Media, yang selalu mengampanyekan hal-hal positif dalam kontennya.

Baca juga: Oppal Dukung Konser Evolution Afgan yang Hadirkan Sejumlah Experience



"Salah satunya adalah Lisan Baik, Tulisan Baik, sebuah kampanye sederhana, yang mengajak semua generasi muda untuk berkata-kata baik dan bertulisan baik di media sosial," kata CEO Oppal Multi-Platform Media, Firman, dalam keterangan pers, Rabu (20/9).

Meski terlihat sederhana, tapi campaign memiliki dampak yang besar karena dapat mencegah cyber bully dan mengurangi dampak negatif di dunia maya.

Oppal juga bekerja sama dengan Cityvision sebagai official OOH partner untuk menyuarakan kehadiran Now Fest ke publik, lewat videotron Cityvision yang berada di Bundaran HI, Ratu Plaza, Stasiun Sudirman, Stasiun Bogor, dan videotron SCBD Green.

Apa yang dihadirkan Now Fest

Pengalaman Inovatif: Now Fest bukanlah festival biasa. Ini adalah tempat di mana kita dapat menjelajahi beragam experience, mulai dari brand talks dari CEO Dwi Sapta-Erwin Erlangga, first hearing single terbaru Titi DJ, talk show mengenai generasi berbudaya dari Laura Muljadi dan Gerakan Matahari Timur, first hearing album OST Petualangan Sherina 2,

Baca juga: Resmi Diluncurkan, Oppal Bidik Gen Z dan Millennial

Selain itu, ada bedah buku bersama Stafsus Presiden RI Angkie Yudistia, dance workshop bersama Invasion Dance Crew, self healing dan meditasi bersama Cindy Gozali, movie sneak peek dengan cast "Bangku Kosong: Ujian Terakhir", live reunion dengan Puteri Indonesia, bernyanyi bersama Sheemar, first preview video musik terbaru Rossa, hingga fan meeting dan music performance dari Indonesian Idol.

Baca juga: Wilio Champion Festival Ajak Anak-anak Asah Talenta dan Kejar Impian

Now Fest bukanlah festival satu arah. Ini adalah festival yang menitikberatkan interaksi antara penonton dan pengisi acara. Semuanya berlangsung cair dan natural. Layaknya teman lama yang sedang bercengkerama.

Baik penonton dan pengisi acara akan berbagi energi positif dan juga energi kreatif mereka di Now Fest. Tujuan hanya satu: supaya energi tersebut bisa menyebarkan kebaikan ke banyak orang.

Bergabunglah dengan kami di Now Fest dan mari bersama-sama menjelajahi pengalaman baru dalam kreativitas! (RO/S-4)