Wilio Champion Festival Ajak Anak-anak Asah Talenta dan Kejar Impian

MEMPERINGATI Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2023, Wilio sebagai gerai top multi brand footwear and active merilis kegiatan Wilio Champion Festival.

Sebagai bentuk kelanjutan visi dalam mengajak dan menginspirasi anak-anak untuk terus melangkah maju, mengeksplorasi, mengasah talenta dan mengejar impian mereka secara aktif.

Wilio Champion Festival yang telah berlangsung pekan lalu, dengan mengajak anak-anak untuk mengasah talentanya melalui kegiatan Futsal Coaching Clinic.

Selain itu, Wilio Champion Festival juga mengajak para ibu untuk membiasakan diri berolahraga bersama anak lewat kegiatan Zumba Mom and Kids.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata untuk kesekian kalinya, menunjukkan konsistensi Wilio mendukung dunia anak, termasuk bidang olahraga.

“Sejalan dengan tema Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang diusung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yaitu ‘Gelanggang Semangat Pemenang’, menginspirasi Wilio untuk turut menyemarakkan Haornas lewat kehadiran Wilio Champion Festival," kata Dea Putri Utama, Senior Marketing Manager untuk Kanmo Footwear and Active dalam keterangan pers, Selasa (19/9).

"Mengutip maksud dan tujuan dari tema yang dihadirkan Kemenpora mengenai tercerminkan semangat kompetitif dan tekad kuat dalam meraih kemenangan," ucapnya.

"Karenanya selama dua hari berturut-turut kami menggelar kegiatan olahraga bagi anak-anak dan orang tua, khususnya pada ibu kali ini," ujar Dea.

"Bukan tanpa alasan, kami menuangkan kepedulian kami secara positif untuk membantu menyuarakan pentingnya berolahraga sedari kecil agar hidup lebih sehat dan mampu meraih cita-cita dengan cara sportif saat anak-anak dewasa kelak”, tutur Dea.

Wilio Champion Festival pertama kalinya diadakan tahun ini, berkolaborasi dengan Rockstar Academy yang sudah memiliki fasilitas lengkap dan menjadi the biggest one-stop physical education centre untuk anak dan remaja di Asia.

Selain itu, Puma yang setia mendukung Wilio dalam setiap kegiatan anak-anak turut andil dalam acara ini.

Bahkan, MILLS sebagai merek resmi Tim Garuda Indonesia ikut turun tangan mendukung Wilio Champion Festival, sebagai bentuk kolaborasi pertama sebelum secara resmi akan hadir di seluruh gerai Wilio.

Jenny Hartono, Director Rockstar Academy menyampaikan,“Menyambut hangat Hari Olahraga Nasional setiap tahunnya, berkolaborasi dengan Wilio pada tahun ini melalui Wilio Champion Festival membuat kami semakin mengedepankan akan giat Rockstar Academy dalam membuat anak aktif sejak dini dan mengenali bakat atau potensial lebih awal."

"Karenanya, kami turut berkontribusi, menjadi wadah dari lahirnya para pecinta olahraga dan terus memberi inspirasi bersama Wilio dengan menghadirkan jajaran pilihan aktivitas positif,” jelasnya.

Melanjutkan keseruan Wilio Champion Festival 2023, Wilio turut mencari enam anak berbakat, inspiring, passionate, dan memiliki semangat sportivitas untuk menjadi perwakilan dari Wilio Squad.

Wilio membuka kesempatan terhadap anak-anak untuk berekspresi dan menginspirasi dengan menjadi Brand Ambassador Wilio.

Enam anak terpilij akan disapa sebagai ‘Wilio Champion': Who are Born To Be A Champion and Ready Inspire The Nation’ pada ajang pencarian Wilio Champion Hunt.

Top 20 anak terpilih akan mendapatkan final challenge runaway untuk membawakan koleksi khusus Wilio pada acara Fashion Nation Senayan City pada 30 September 2023.

Puncak acara akan diakhiri dengan pengumuman 6 anak yang akan menjadi pemenang dan menjadi Wilio Champion 2023. (RO/S-4)