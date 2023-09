Operasi Matematika dalam Bahasa Inggris dan Pengucapannya

ANDA mungkin pernah menemui soal matematika dalam bahasa Inggris. Namun pengucapan operasi matematika tersebut pasti berbeda dengan bahasa Indonesia.

Operasi matematika didefinisikan sebagai proses yang dilakukan terhadap angka-angka, termasuk penambahan, pengurangan, dan lainnya. Berikut pengucapan operasi matematika dalam bahasa Inggris.

Operasi matematika dalam bahasa Inggris

1. Penjumlahan dalam bahasa Inggris (addition).

Dalam bahasa Inggris, penjumlahan disebut addition. Operasi ini diambil dari kata add yang berarti tambah. Berikut pengucapannya.

Contoh: 5 + 2 = 7.

a. Five plus two is seven.

b. Five plus two equals to seven.

c. Five added by two equals to seven.

2. Pengurangan dalam bahasa Inggris (subtraction).

Pengurangan dalam bahasa Inggris disebut subtraction. Berikut pengucapannya.

Contoh: 10 - 9 = 1.

a. Ten minus one equals to nine.

b. Ten less one is nine.

c. Ten subtracted by one is nine.

3. Perkalian dalam bahasa Inggris (multiplication).

Perkalian dalam bahasa Inggris disebut multiplication. Berikut cara pengucapannya.

Contoh: 5 × 5 = 25.

a. Five times five is twenty five.

b. Five times five equals to twenty five.

c. Five multiplied by five is twenty five.

4. Pembagian dalam bahasa Inggris (division).

Pembagian dalam bahasa Inggris disebut division. Berikut pengucapannya.

Contoh: 18 ÷ 3 = 6.

a. Eighteen divided by three is six.

b. Eighteen divided by three equals to six.

5. Pangkat matematika dalam bahasa Inggris (powers of numbers).

Operasi pangkat matematika dalam bahasa Inggris disebut powers of numbers. Berikut pengucapannya.

Contoh:

3^3 = 27.

Three squared is twenty seven.

3^4 = 81.

a. Three to the power of four is eighty one.

b. Three to the fourth power is eighty one.

c. Three raised to the power of our is eighty one.

6. Operasi akar matematika dalam bahasa Inggris (squared root).

Operasi akar matematika dalam bahasa Inggris disebut squared root. Berikut pengucapannya.

Contoh: √16 = 4.

Pengucapan: Squared root of sixteen is four.

Jenis-jenis angka dalam bahasa Inggris

Secara sederhana, angka-angka ialah konsep matematika yang digunakan untuk mengindikasikan jumlah atau banyaknya suatu hal. Berikut cara menyebutkan berbagai jenis angka dalam bahasa Inggris.

a. Natural number: Bilangan asli.

b. Even number: Bilangan genap.

c. Odd numbers: Bilangan ganjil.

d. Prime number: Bilangan prima.

e. Composit number: Bilangan komposit.

f. Zero number: Bilangan nol.

g. Digit number: Bilangan cacah.

h. Negative integer: Bilangan bulat negatif.

i. Integers: Bilangan bulat.

j. Fractional number: Bilangan pecahan.

k. Rational number: Bilangan rasional.

l. Irrational number: Bilangan irasional.

m. Real number: Bilangan nyata.

n. Imaginary number: Bilangan khayal.

o. Complex number: Bilangan kompleks. (Z-2)