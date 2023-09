Inilah Empat Spot Paling Instagramable di Hangzhou, Tiongkok

JIKA Anda memiliki kesempatan ke luar negeri dan mendambakan traveling ke daerah yang memiliki keunikan tersendiri di Asia, mengapa tidak mencoba traveling ke Tiongkok?

Bila kalau Anda tidak menikmati suasana yang terlalu kota karena ramai bisa traveling ke daerah Hangzhou, Tiongkok.

Hangzhou adalah tempat kelahiran teh Dragon Well (Longjing), yang merupakan teh hijau paling terkenal di Tionglok dan menempati peringkat pertama di antara 10 teh terbaik di Tiongkok.

Baca juga: Panduan Sebelum Berlibur ke Tempat Wisata di Korea Selatan

Karena itu, Hangzhou dikenal sebagai 'Ibu kota Teh di Tiongkok' dan menjadi salah satu pangkalan produksi teh terkenal di Tiongkok sejak zaman kuno.

Berikut ini adalah list spot-spot yang sangat menarik yang bisa diunggah ke Instagram Anda. Berikut ini, spt-spot yang jangan sampai dilewatkan

West Lake

Sejatinya danau yang satu ini memiliki nama Danau Xi Hu Hangzhou. Objek wisata air ini menjadi simbol yang sangat terkenal bagi kota ini.

Saat berkunjung ke sini, Anda akan langsung merasakan aura danau yang telah ada selama ribuan tahun. Meskipun buatan manusia, wisata mini ini memiliki ukuran yang cukup luas, mencakup area seluas 15 kilometer.

Dragon Well Tea Village

Rasanya nggak lengkap, kalo mampir ke tempat salah satu teh terbaik di dunia dan nggak ngerasain experience menjadi petani kebun teh.

Dikenal sebagai "naga" karena bentuknya yang panjang seperti naga, daerah perbukitan di sebelah barat daya Danau West Lake ini memberi kesempatan untuk menjelajahi desa-desa dan kebun teh.

Baca juga: Inilah Empat Tips Traveling ke Luar Negeri Bagi Pemula

Disarankan untuk berkunjung pada musim semi, karena daun teh di sini akan tumbuh dengan subur, dan Anda dapat menyaksikan para petani saat mereka memetik daun teh.

Karena tumbuh di lingkungan yang berbeda, rasanya juga berbeda. Di Tiongkok, teh adalah salah satu minuman yang paling banyak diminum.

Leifeng Pagoda

Meski spot yang satu ini merupakan daerah religius, tapi wisatawan boleh banget masuk ke tempat ini. Yang penting tetap jaga sikap dan ketenangan, ya. Gedung tinggi di tengah hutan itu sudah ada sejak tahun 975 Masehi, dan pernah roboh beberapa kali.

Pada tahun 2002 lalu, pemerintah setempat membangun kembali Leifeng Pagoda, sehingga sekarang kamu bisa datang dan melihatnya.

Jadi, tempat wisata ini sangat bersejarah dan bisa menjadi pilihan bagi para wisatawan yang ingin menikmati pemandangan indah Kota Hangzhou dari ketinggian.

Kuil Lingyin

Salah satu dari banyak tempat bersejarah yang ada di Hangzhou adalah Kuil Lingyin (Língyǐn Sì), yang didirikan pada tahun 326 SM dan dikenal sebagai salah satu kuil Buddha paling terkenal di Tiongkok.

Baca juga: Tiga Travel Influencer Bagikan Tips Liburan Hemat di Genting Malaysia

Terdapat beberapa pemandangan yang menarik seperti Hall of the Celestial Kings dengan berbagai pahatan indah dari abad ke-12, seperti patung Empat Raja Langit, dan Hall of the Great Hero yang megah dengan tinggi 34 meter (Daxiong Baodian), terkenal karena memiliki patung Buddha setinggi 20 meter yang terbuat dari 24 kayu kamper dan seringkali dikunjungi oleh para peziarah.

Gimana makin penasaran kan dengan pesona Hangzhou? Saking indahnya kota di dataran Tiongkok yang satu ini, Hangzhou juga pernah terpilih sebagai tempat penyelenggaraan Asian Games pada tahun lalu.

"Yuk, wujudkan cita-citamu traveling ke Hangzhou bersama AirAsia! Ada Diskon 20% untuk Pilih Kursi penerbangan ke Hangzhou melalui berbagai kota di Indonesia," kata Head of Marketing airasia Superapp Indonesia, Boni Andika, dalam keterangan. Jumat (15/9).

Baca juga: Inilah Empat Spot Paling Estetik dan Menarik di Kuala Lumpur

"Antara lain Bali-Hangzhou dengan harga dengan harga Rp 3,6 Juta, Medan-Hangzhou dengan harga Rp 2,9 Juta dan Surabaya-Hangzhou dengan harga Rp 2,8 jutaan," jelas Boni.

Menurut Boni, liburan ke luar negeri makin hemat dengan AirAsia! Karena lagi ada Year End Travel Sale dari AirAsia.

"Ada Diskon 20% untuk Pilih Kursi. Diskon 20% untuk Pilih Kursi berlaku untuk periode pemesanan 11-17 September 2023 dan untuk periode penerbangan 1 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2024. Pesan tiket penerbangannya sekarang lewat www.airasia.com atau SuperApp Airasia yang bisa kamu unduh di Google Playstore dan Apps Store," paparnya. (RO/S-4)