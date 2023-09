Video Sarwendah Ngamuk dan Kecewa Karena Sepi Penonton saat Streaming Jualan di TikTok Live Viral!

ARTIS yang merupakan istri dari Ruben Onsu, Sarwendah, menjadi sorotan publik akibat video ngamuknya viral. Dari potongan video tersebut, terlihat Sarwendah yang ngamuk saat jualan online lewat siaran langsung di TikTok dikarenakan penontonnya saat TikTok Live sangat sedikit.

Sebagai seorang artis, tentunya sangat mudah untuk menarik perhatian para netizen untuk menonton siaran langsungnya. Namun pada sebuah kesempatan, live yang dilakukan Sarwendah di TikTok malah sepi penonton. Hal ini bertolak belakang dari fakta bahwa ia sangat berpengalaman dan sudah seringkali melakukan live streaming dengan hasil yang memuaskan.

Melihat sesi streamingnya kali ini dengan antusiasme penonton yang sedikit, Sarwendah merasa sangat kecewa. Ia pun tak kuasa untuk menahan rasa kesalnya saat live tersebut.

"Kalau di tempat orang lain, jualan handphone nggak papa. Kalau host yang live juga 2 ribu yang nonton, emang bangke ya," kata Sarwendah saat mengumpat yang dikutip dari akun Tiktok @hanayafans.



Mendengar Sarwendah kesal, tim dan orang-orang di belakang kamera bukannya menenangkan, namun meminta Bunda untuk terus marah-marah demi mendapatkan banyak penonton.

"Marah-marah bun, biar naik bun," kata pria di belakang kamera.



Postingan tersebut pun berhasil menarik perhatian netizen di media sosial dan menuai beragam reaksi dari netizen, ada yang terkejut, ikut kecewa, bahkan menanyakan mengapa Sarwendah bisa sampai semarah itu.



"ini bener bunda, kok gitu y ngomong ny," kata akun @akuaj.



"Apa aslinya memang seperti ini," sahut akun @akubia.



"Ngomong bangke," tambah @simanj.



Bunda Sarwendah dikenal sebagai seorang artis yang aktif berjualan live streaming untuk menjual produknya sendiri maupun orang lain. Selain itu namanya juga semakin melejit dengan bisnisnya yang terus berkembang.

Berbeda jauh dengan TikTok Live, pengalaman Sarwendah saat sesi Shopee Live mendapatkan respon yang luar biasa dimana penontonnya sangat banyak hingga trafiknya pun tinggi dan banyak yang beli produknya. Bahkan ia pun berhasil mencatatkan berbagai pencapaian bombastis saat sesi live stream-nya di Shopee Live dan melihatkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai mitra brand ternama.

Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan yang telah dibangun Sarwendah sebagai salah satu top streamer dengan para penggemar dan followers-nya yang giat menonton sesi live shopping yang ia hadirkan.

Pada Agustus kemarin, ia kembali memperlihatkan keunggulannya menjadi host saat sesi Shopee Live. Langsung dari gudang brand lokal Tally, Sarwendah melakukan sesi livestream dan berhasil mencetak pencapaian rekor baru dengan peningkatan omset 75 kali lipat.

Sarwendah pun menggandeng brand Tally yang bukan dipilihnya secara sembarangan. Sebagai brand lokal yang memproduksi pakaian dalam untuk segala kalangan, pada sesi Shopee Live produk Tally X Sarwendah terbukti menjadi opsi pakaian dalam pilihan masyarakat saat ini dengan pencapaian yang cukup sukses.

Selain Tally, banyak deretan brand lokal lainnya yang ikut menorehkan kesuksesan saat berjualan lewat live streaming di Shopee Live. Beberapa contohnya seperti sesi Shopee Live Erigo x JKT48 bersama Zee JKT48 dan Raffi Ahmad yang sukses pecahkan rekor penjualan sebesar Rp5 Milyar dalam waktu kurang dari 10 menit.

Pencapaian yang sama juga dirasakan oleh brand fashion lokal Eiger saat puncak kampanye Shopee 8.8 lalu, dimana mengalami peningkatan penjualan 16 kali lipat melalui Shopee Live. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin banyak brand yang memanfaatkan Shopee Live sebagai strategi pemasaran bisnis.

Kemarin, saat Shopee menghadirkan kampanye 9.9 Super Shopping Day, lagi-lagi juga dimanfaatkan Sarwendah untuk ikut memeriahkan dengan menghadirkan beberapa sesi Shopee Live. Sepak terjangnya memang tak perlu diragukan lagi, Sarwendah dengan gaya khas dan celetukan-celetukan lucunya saat berjualan menjadikannya sukses sebagai salah satu TOP Streamers pada puncak 9.9 Super Shopping Day.

Ia pun sukses catatkan rekor baru dimana sebanyak 180 ribu penonton secara bersamaan di waktu yang sama mengikuti momen Flash Sale 9RB Mobil Toyota Avanza yang dipandu oleh Sarwendah melalui toko @Sarwendahofficial di Shopee Live.

Sejalan dengan cerita sukses para brand lokal tersebut, antusiasme para penjual dalam memanfaatkan Shopee sebagai platform untuk jual beli juga terlihat dari hasil survei IPSOS mengenai seller online pada bulan Maret 2023 lalu.

Banyaknya inovasi yang dihadirkan oleh platform marketplace saling berkesinambungan untuk membantu seller dalam mengembangkan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Dari hasil survey tersebut, Shopee diasosiasikan sebagai marketplace yang paling memberikan omzet terbesar bagi bisnis para online seller, berada di atas pesaingnya termasuk TikTok Shop.

Berdasarkan pilihan responden, Shopee juga menjadi marketplace di urutan pertama yang paling memberikan keuntungan terbanyak bagi bisnis para online seller, jauh melampaui TikTok Shop.



Menariknya juga, sesuai temuan survei IPSOS, fitur interaktif seperti live streaming dapat membuat transaksi jual-beli antara seller dan pembeli menjadi lebih mudah juga sangat diminati. Melihat hal ini para platform marketplace pun berlomba untuk menyediakan fitur live streaming. Survei IPSOS juga menemukan responden memilih Shopee sebagai marketplace dengan fitur interaktif terbaik, disusul oleh TikTok Shop. Hal ini pun semakin menunjukan bagaimana Shopee Live kini menjadi incaran masyarakat untuk berbelanja kebutuhan.



Sejalan itu, jika dilihat dari sisi pembeli, melalui riset dari Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia” terungkap, fitur interaktif seperti Shopee Live, merupakan platform live streaming yang paling sering digunakan untuk belanja online melampaui pesaing terdekatnya. Dimana, 69% responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, di atas para pesaingnya seperti pemain baru TikTok Live yang tertinggal dengan angka 25%. Shopee Live juga menjadi fitur live streaming yang paling diingat oleh masyarakat dengan hasil 60% responden, sementara TikTok Live sebagai pemain baru hanya mendapatkan 30% suara.



Selaras dengan data penggunaan live streaming platform, Shopee menunjukan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Dimana pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (share of order), dimana Shopee Live berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi (56%) dalam 6 bulan terakhir, jauh melampaui TikTok Live di angka 30%. Sedangkan pada pangsa pasar nilai transaksi (share of revenue), Shopee Live menduduki peringkat pertama dalam mencatatkan pasar nilai transaksi terbesar, sangat jauh melampaui pesaingnya TikTok Live.



Dari data hasil riset di atas, bisa disimpulkan bahwa Shopee masih memimpin peta persaingan industri e-commerce, baik secara gambaran besar dari sisi penjual ataupun saat difokuskan pada fitur live streaming shopping. Tidak heran semakin banyak deretan artis tanah air yang memutuskan berpindah hati dan membuka lapak streaming jualannya di Shopee Live. Begitupun halnya dengan mitra brand dan penjual yang ikut berbondong-bondong memanfaatkan fitur Shopee Live demi meningkatkan performa bisnisnya. (Z-10)

